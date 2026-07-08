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Se volcó bus escolar en Cali: el conductor quedó atrapado

La emergencia requirió una máquina con cuatro unidades y el apoyo de una ambulancia con dos paramédicos, mientras las autoridades de Movilidad atendían la escena y coordinaban el traslado al hospital

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El vehículo de transporte especial iba sin ocupantes al momento del siniestro registrado en El Caney - crédito Secretaría de Movilidad Cali
El vehículo de transporte especial iba sin ocupantes al momento del siniestro registrado en El Caney - crédito Secretaría de Movilidad Cali

El volcamiento de un bus de transporte escolar en la intersección en el barrio El Caney, en Cali (Valle del Cauca), generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:50 a. m. del miércole 8 de julio, cuando el vehículo circulaba sin pasajeros e impactó también a dos motocicletas estacionadas, una de uso particular y otra de la Policía Nacional, que sufrieron daños materiales tras el accidente.

Según el reporte oficial, el conductor perdió el control al girar en una curva y volcó el bus, quedando una de sus extremidades inferiores atrapada entre los restos del automotor. La rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos de Cali fue crucial: una máquina con cuatro unidades llegó al sitio para iniciar las labores de rescate.

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“Se trató de volcamiento de una buseta de servicio privado, conductor presenta atrapamiento de extremidad inferior derecha. Se realiza liberación y se traslada hacia centro asistencial en ambulancia externa. Unidades de regreso”, indicó los Bomberos de Cali.

Las autoridades de Movilidad trabajaron en la atención del siniestro junto con el Cuerpo de Bomberos en Cali - crédito Bomberos Cali
Las autoridades de Movilidad trabajaron en la atención del siniestro junto con el Cuerpo de Bomberos en Cali - crédito Bomberos Cali

El único lesionado fue el conductor, quien recibió atención médica por parte de los organismos de socorro presentes en el sitio. La respuesta permitió que el herido fuera atendido sin complicaciones adicionales.

Aproximadamente a las 8:40 a. m., una grúa llegó al lugar para retirar el bus y despejar la vía. El accidente afectó el flujo vehicular, pero no se reportaron más víctimas ni daños a otras personas.

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En el lugar también intervino una ambulancia con dos paramédicos, quienes colaboraron en la atención del herido y en el apoyo a los bomberos. El conductor fue liberado y trasladado en una ambulancia externa a un centro asistencial para recibir atención médica.

El hecho ocurrió en una zona donde opera una panadería, lo que explica la presencia de las motocicletas afectadas. Ambas solo registraron daños materiales, sin consecuencias para sus propietarios.

El conductor quedó atrapado por una extremidad inferior y el Cuerpo de Bomberos intervino para liberarlo - crédito Bomberos de Cali
El conductor quedó atrapado por una extremidad inferior y el Cuerpo de Bomberos intervino para liberarlo - crédito Bomberos de Cali

Las autoridades de tránsito continúan las investigaciones para determinar las causas precisas del volcamiento. Por ahora, manejan la hipótesis de que la pérdida de control durante la maniobra de giro fue el factor determinante.

El incidente no dejó pasajeros afectados, ya que el bus circulaba vacío en el momento del accidente. Las pesquisas se centran en establecer si hubo fallos mecánicos o exceso de velocidad implicados en el hecho.

La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los conductores de vehículos de transporte especial para extremar las precauciones, especialmente en curvas y zonas urbanas con alto tránsito.

Bus que transportaba a varios menores de edad en Cali se volcó: esto fue lo que pasó

El accidente de una buseta escolar en el sur de Cali dejó una profunda preocupación entre las familias y la comunidad educativa local. La mañana del martes 23 de junio de 2026, la tranquilidad habitual de Altos de Meléndez se vio interrumpida por el vuelco del vehículo que transportaba a varios estudiantes.

Buseta escolar se volcó en Altos de Meléndez, en el sur de Cali - crédito @radiosupercali/X
Buseta escolar se volcó en Altos de Meléndez, en el sur de Cali - crédito @radiosupercali/X

Los organismos de emergencia y el personal médico respondieron con rapidez tras el siniestro, registrado a las 6:58 a. m. en la carrera 95 Oeste con calle 1B-12. Las primeras versiones indican que la buseta, identificada con placas VCK 601, perdió el control en una vía de descenso y terminó recostada sobre uno de sus costados fuera de la calzada.

La situación generó alarma al tratarse de un servicio de transporte escolar. Vecinos y socorristas se unieron para asistir a los menores y calmar a los familiares que llegaron al lugar. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron el vehículo volcado y la movilización de los equipos de rescate en plena vía pública.

Las autoridades informaron que tres menores resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos donde recibieron atención especializada. La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó la atención prioritaria del hecho y explicó que, tras el accidente, se implementaron medidas para proteger a los estudiantes involucrados y restablecer la seguridad vial en la zona.

El accidente ocurrió cuando la buseta descendía por una pendiente, aunque la causa exacta sigue en investigación. La emergencia puso en evidencia la necesidad de intensificar los controles y revisiones técnicas a los vehículos de transporte escolar que circulan por sectores de ladera en la capital vallecaucana.

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