Pakistán espera alojar una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán “muy pronto”

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif (REUTERS/Shannon Stapleton/Archivo)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, manifestó que su país se prepara para recibir una nueva ronda de conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, luego de que el presidente de Estados Unidos anunciara que un acuerdo está cerca de ser anunciado mientras ultima los detalles junto a su administración.

“Pakistán continuará sus esfuerzos de paz con la mayor sinceridad y esperamos albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto”, expresó Sharif a través de la red social X.

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Pakistán continúa actuando como mediador entre Washington y Teherán luego de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní a fines de febrero. Islamabad fue sede de una ronda de negociaciones indirectas semanas atrás entre la delegación estadounidense y la iraní, diálogos lideradas por Sharif.

El gobierno pakistaní sostiene que continuará promoviendo el diálogo entre ambas partes en busca de una solución diplomática. “Felicito al presidente Donald Trump por sus extraordinarios esfuerzos para perseguir la paz y por mantener hoy una llamada telefónica muy útil y productiva con los líderes de Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Pakistán“, celebró el primer ministro.

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El mariscal de campo Syed Asim Munir representó a Pakistán en la llamada telefónica y Sharif apreció “en gran medida” sus incansables esfuerzos durante todo el proceso. “Las discusiones proporcionaron una oportunidad útil para intercambiar opiniones sobre la situación regional actual y cómo avanzar en los esfuerzos de paz en curso para traer una paz duradera a la región”, agregó el jefe de Estado vía redes sociales.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, posan el día de una reunión para dialogar sobre Irán, en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026 (Jacquelyn Martin/REUTERS)

El inquilino de la Casa Blanca anunció que las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Irán y varios países de Medio Oriente avanzan hacia su etapa final e incluirán la reapertura del estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo.

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“Se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados”, confirmó Trump.

Por otra parte, señaló que mantuvo una conversación telefónica con el Primer Ministro israelí, Bibi (Benjamin) Netanyahu, la cual “transcurrió muy bien”. “Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz”, comunicó Trump sobre el avance de las conversaciones por la paz en Medio Oriente.

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El mandatario detalló que en las conversaciones participaron líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin. A su vez, remarcó que el acuerdo se encuentra en la fase de revisión de puntos finales antes de su anuncio oficial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Rockland Community College en Suffern, Nueva York, EE. UU., el 22 de mayo de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

Por su parte, desde Teherán, el régimen de Irán anunció que el proceso de elaboración de un acuerdo marco de 14 puntos con Washington se encuentra en su “etapa final”, aunque persisten diferencias sustanciales entre las partes.

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El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, detalló ante la cadena estatal IRIB: “Nuestra intención fue primero elaborar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto de 14 cláusulas”. Según Baqaei, una vez cerrado ese documento, los detalles del acuerdo definitivo deberían resolverse en “un plazo razonable de entre 30 y 60 días”.

El portavoz reconoció que existe una tendencia al acercamiento con Washington, pero advirtió: “No significa necesariamente que Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo sobre los temas de fondo”.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán/Europa Press)

La declaración expone la fragilidad del proceso de negociación, que desde el alto el fuego del 8 de abril solo ha producido una ronda formal sin resultado y un posterior intercambio de propuestas por separado. Uno de los puntos centrales del borrador es el fin del “bloqueo naval” que Teherán atribuye a Washington.

Baqaei calificó esa presencia militar frente al estrecho de Ormuz como “piratería contra la navegación internacional” y precisó que la medida, vigente desde el 13 de abril, afecta directamente los puertos iraníes. El portavoz subrayó que el levantamiento del bloqueo figura entre las prioridades de Irán en la negociación.

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