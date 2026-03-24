La policía checa realiza una gran redada por presunto amaños y fraude de apuestas en el fútbol del país

Entre los resultados de la operación policial emprendida en la República Checa, destacan 47 procesos disciplinarios abiertos por la Comisión de Ética, lo que marca una de las respuestas institucionales más significativas frente a la corrupción en el fútbol de ese país. El caso involucra una red de presunto amaño de partidos y fraude en apuestas, con la detención de más de 40 individuos, incluyendo futbolistas, árbitros, directivos y representantes de clubes, según reportó iSport.cz, que lo describió como la mayor redada policial en la historia del fútbol checo.

De acuerdo con la Fiscalía checa, los registros domiciliarios y los interrogatorios a los sospechosos se realizaron en varios puntos del país como parte de una operación de gran envergadura destinada a esclarecer el alcance del amaño de partidos. El medio iSport.cz detalló que los delitos bajo investigación afectan a todas las categorías del fútbol nacional, desde la cuarta división hasta la máxima, e incluso han alcanzado a las competencias de equipos juveniles.

Este operativo policial representa el resultado de más de tres años de pesquisas. La investigación contó con la cooperación de agencias europeas como Europol e Interpol, según la información consignada por la Fiscalía checa citada por iSport.cz. Las autoridades rastrearon patrones de apuestas y cotejaron registros relacionados con encuentros disputados desde 2023, periodo en el que se identificaron múltiples partidos bajo sospecha de manipulación.

Ante la magnitud del escándalo y el número de involucrados, la Federación Checa de Fútbol (FACR) convocó a una reunión extraordinaria de la Junta Directiva. Según publicó iSport.cz, el presidente de la federación, David Trunda, señaló que la organización ha mantenido una plena colaboración con las autoridades desde el inicio de la investigación. Trunda expresó: “Estoy haciendo todo lo posible para garantizar que la mafia de las apuestas desaparezca del deporte checo”, en declaraciones difundidas por dicho medio.

El proceso disciplinario iniciado por la Comisión de Ética abarca 47 expedientes y se dirige a esclarecer el grado de responsabilidad de cada persona o entidad señalada en la investigación. Reportó iSport.cz que las medidas incluyen tanto la recopilación de testimonios como la revisión de documentación financiera y comunicaciones electrónicas obtenidas durante los registros policiales efectuados en simultáneo en varias locaciones.

Según la Fiscalía y fuentes del medio iSport.cz, el operativo responde al objetivo de combatir el fraude en las apuestas deportivas, considerado como uno de los problemas más graves que afectan la integridad de las competencias futbolísticas. Tanto Europol como Interpol brindaron apoyo técnico y logístico para rastrear flujos financieros y el presunto vínculo de agentes externos con las estructuras deportivas locales.

El perfil de los detenidos abarca diversas funciones dentro del fútbol checo, desde jugadores en activo hasta exdeportistas, pasando por oficiales de partidos y dirigentes de clubes en todas las divisiones. Entre las personas arrestadas figuran tanto miembros de equipos reconocidos de la liga principal como de organizaciones de competencia semiprofesional y amateur, de acuerdo con el informe de iSport.cz.

Las investigaciones también ponen el foco en los partidos juveniles, un ámbito que, según iSport.cz, había escapado tradicionalmente a este tipo de controles y ahora se encuentra directamente involucrado en el caso, lo que plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión en las categorías formativas.

Las autoridades judiciales, según reportó iSport.cz, dieron instrucciones de resguardar la confidencialidad sobre los detalles específicos de los partidos y clubes impactados, mientras avanza la recopilación de evidencia para los procesos judiciales y disciplinarios correspondientes.

Por su parte, la Federación Checa de Fútbol aseguró, a través de un comunicado conocido por iSport.cz, que revisará las políticas internas y reforzará las medidas de vigilancia para impedir recurrencias de amaños y fraudes en el futuro. La institución reafirmó su disposición para proporcionar toda la información solicitada por la justicia y continuar cooperando con los dispositivos internacionales de prevención y control.

Según la cobertura de iSport.cz, la magnitud de los arrestos y la apertura de casi medio centenar de expedientes reflejan la importancia del caso para el deporte nacional y el impacto que puede tener en la estructura de los campeonatos locales, así como la probable imposición de sanciones por parte de los órganos regulatorios del fútbol internacional si se comprueba una alteración sistemática de los resultados.

El desarrollo de los expedientes disciplinarios y el curso de los interrogatorios determina las siguientes fases del proceso, mientras las autoridades ajustan los procedimientos para delimitar la responsabilidad individual y colectiva de los implicados. La Federación Checa de Fútbol ha comunicado, de acuerdo con iSport.cz, que mantendrá informada a la opinión pública sobre los avances más relevantes del caso, sin anticipar decisiones hasta completar la instrucción judicial y los procesos internos.