Abelardo de la Espriella desmintió a Iván Cepeda sobre un posible autoatentado: “Se te nota el desespero”

Iván Cepeda denunció un supuesto plan de autoatentado por parte de Abelardo de la Espriella - crédito crédito Luisa González/Lina Gasca/Reuters

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, salió en sus redes sociales a aclarar la denuncia expuesta por su rival Iván Cepeda, acerca de un supuesto plan de autoatentado contra el aspirante de la derecha colombiana.

En su cuenta de X, el abogado y empresario cordobés no solo negó la información revelada por el progresista, sino que cuestionó a Cepeda, al tildarlo como una forma de distracción y de desespero tras los resultados electorales de la primera vuelta presidencial, donde le sacó más de 650.000 votos de diferencia.

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“Se te nota el desespero, Iván. ¿Dónde quedó ese tono de monje tibetano, frío e inalterable? Sabes que vas a perder, y eso te tiene angustiado y fuera de control. Cada día se hace más evidente”, escribió De la Espriella en la red social mencionada.

El candidato desmintió la denuncia de Iván Cepeda - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Del mismo modo, el jurista mencionó que su campaña se basará en “demostrar que Colombia no se rendirá ante quienes pretenden imponer el miedo, la división y el fracaso como proyecto político”.

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“Cepeda, en tu desespero, pareces dispuesto a recurrir a cualquier estrategia para desviar la atención del debate de fondo. El país conoce tu trayectoria y sabrá juzgar tus actuaciones”, agregó.

¿Autoatentado de Iván Cepeda?

En otro párrafo de su publicación, Abelardo de la Espriella reveló que, al interior de su campaña, también llegó información sobre un posible autoatentado por parte de Iván Cepeda, pero recalcó que no lo había hecho público por responsabilidad.

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“A nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado. Por responsabilidad, no he querido especular ni convertir rumores en noticias, porque con la seguridad no se juega y porque Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política”, indicó.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, estaría también ocultando un autoatentado, según De la Espriella - crédito Enea Lebrun/Reuters

A su vez, el candidato recordó que, por este tipo de casos, el país sufrió la muerte de varios dirigentes políticos, resaltando la del congresista del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

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“Su recuerdo debe servirnos para entender que estos temas exigen la máxima seriedad y responsabilidad. La violencia política ha causado demasiado dolor como para utilizarla como herramienta de confrontación o propaganda”, mencionó.

Al final de su intervención, Abelardo de la Espriella le envió un interrogante a Iván Cepeda sobre su estrategia política. “Me pregunto, y le pregunto a Cepeda: ¿decidiste a última hora cambiar la estrategia y, en vez de hacerte un autoatentado, salir a culparme a mí de tus ideas? ¡Firme por la Patria!”, concluyó.

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Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico - crédito Jair Coll/Reuters

Denuncia de Iván Cepeda

El caso se conoció en la mañana del lunes 8 de junio de 2026, cuando el candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, a través de su cuenta de X, reveló que al interior de la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría preparando un plan para simular un ataque contra el candidato de derecha.

En su comunicado expuesto en las redes sociales, el aspirante señaló que la información podría afectar el desarrollo del proceso electoral. “Me permito informar a la opinión pública que pondré en conocimiento de las autoridades competentes información que he recibido en las últimas horas relacionada con la contienda electoral”, escribió.

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Cepeda afirmó que el presunto plan se ejecutaría en los días previos al 21 de junio, fecha fijada para la segunda vuelta presidencial en Colombia.

“Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección”, mencionó.

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Iván Cepeda - crédito @IvanCepedaCast/X

En ese sentido, el candidato del Pacto Histórico expresó que trasladará esa información a las autoridades judiciales. “Ante esta circunstancia, anuncio que pondré en conocimiento de este hecho a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las verificaciones del caso”, comentó.

Por último, Iván Cepeda dijo que también entregará la información a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que determine si corresponde reforzar el esquema de protección de De la Espriella, de su familia y de su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.

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El mensaje sobre el supuesto autoatentado se conoció después de que Cepeda reconociera los resultados de la primera vuelta, donde obtuvo el 40,90%, con 9.688.361 votos, superado por Abelardo de la Espriella, que alcanzó el 43,74% del total, equivalente a 10.361.499 apoyos, respectivamente.