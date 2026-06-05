Guía de aeropuertos del Mundial 2026: cómo llegar desde cada terminal al estadio en México

Conoce las opciones de transporte público y automóvil para llegar al Estadio Ciudad de México, Akron y BBVA durante la justa mundialista. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y miles de aficionados ya comienzan a organizar vuelos, hospedajes y recorridos para disfrutar del evento deportivo más importante del planeta. México volverá a convertirse en protagonista al albergar encuentros en tres ciudades distintas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por lo que conocer las mejores opciones de traslado será fundamental para quienes viajen desde otras partes del país o del extranjero.

Las tres sedes mexicanas recibirán partidos de fase de grupos y encuentros de eliminación directa, por lo que se espera una gran movilización de visitantes durante varias semanas. Llegar de forma rápida y segura desde los aeropuertos hasta los estadios mundialistas será una de las principales preocupaciones para los asistentes.

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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: cómo llegar al Estadio Ciudad de México

Foto: Marina

La sede más importante del país será el Estadio Ciudad de México, nombre que utilizará durante la Copa del Mundo. El inmueble, conocido históricamente como Estadio Azteca, será escenario del partido inaugural y podrá albergar a cerca de 87 mil espectadores.

Para quienes aterricen en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), una de las alternativas más cómodas es utilizar automóvil particular, taxi o aplicaciones de transporte. El recorrido atraviesa vialidades como Circuito Interior y Calzada de Tlalpan antes de llegar a la zona del estadio. Dependiendo de las condiciones del tránsito, el trayecto puede tomar alrededor de 45 minutos, aunque durante los días de partido podría incrementarse considerablemente.

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La remodelación impulsada en el entorno del Coloso de Santa Úrsula ha impulsado diversas restricciones y desplazamientos que han afectado de manera significativa el día a día de los habitantes de Tlalpan y Huipulco. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Otro aspecto importante es el costo del estacionamiento, que suele elevarse durante eventos de gran convocatoria.

Los aficionados que prefieran ahorrar dinero pueden optar por el transporte público. Una de las rutas más utilizadas combina las Líneas 5, 9 y 2 del Metro con el Tren Ligero, que cuenta con una estación ubicada a pocos metros del inmueble. También existe la posibilidad de conectar mediante Metrobús y posteriormente utilizar el sistema de transporte colectivo.

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Numerosos aficionados con playeras de la Selección Mexicana transitan por la estación Estadio Azteca del Tren Ligero en esta ilustración vibrante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a estas opciones, el recorrido puede realizarse por una fracción del costo de un traslado privado, convirtiéndose en una alternativa atractiva para turistas nacionales e internacionales.

Aeropuerto Internacional de Guadalajara: acceso al Estadio Akron

Credito: cuartoscuro

La segunda sede nacional será el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El inmueble, casa de las Chivas, tiene capacidad para cerca de 49 mil aficionados y albergará encuentros de selecciones importantes, incluido uno de los partidos de la Selección Mexicana.

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Desde el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, los visitantes pueden utilizar automóvil para recorrer las principales avenidas de la ciudad hasta llegar a la zona del Bosque de la Primavera, donde se encuentra el estadio. En condiciones favorables de tránsito, el viaje puede realizarse en aproximadamente 30 minutos.

(AP Foto/Marco Ugarte)

Para quienes deseen utilizar transporte público, Guadalajara ofrece alternativas mediante el sistema Macrobús y rutas complementarias que conectan con las inmediaciones del inmueble. Dependiendo de la hora y la demanda, el recorrido suele tomar alrededor de 40 minutos, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan reducir gastos sin sacrificar comodidad.

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Un autobús Volvo de la recién inaugurada Línea 5 Macro Aeropuerto, la primera ruta de transporte masivo 100% eléctrica de Jalisco, transformará la movilidad en Guadalajara y su zona metropolitana. (CORTESÍA GOBIERNO JALISCO)

La combinación de transporte masivo y rutas alimentadoras permitirá a miles de aficionados desplazarse de forma eficiente durante las semanas de actividad mundialista.

Aeropuerto Internacional de Monterrey: ruta hacia el Gigante de Acero

Así luce el Aeropuerto Internacional de Monterrey. (@enriqueBay)

Monterrey será la tercera ciudad mexicana en recibir la Copa del Mundo. El moderno Estadio BBVA, conocido popularmente como el Gigante de Acero, destaca por su espectacular vista al Cerro de la Silla y por ser uno de los recintos deportivos más modernos de América Latina.

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Los viajeros que lleguen al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo podrán trasladarse en automóvil a través de importantes avenidas metropolitanas. El tiempo estimado de recorrido oscila entre 30 y 40 minutos, aunque puede variar dependiendo del flujo vehicular.

El estadio mantiene la vista al Cerro de la Silla, mientras que cerca de 2 mil marcas comerciales fueron removidas del recinto siguiendo directivas de exclusividad FIFA. (Crédito especial: X/ @MXESTADIOS)

Una alternativa económica consiste en utilizar la Ruta Express Y Griega y posteriormente conectar con la Línea 1 del Metrorrey hasta la estación Exposición. Desde ese punto, los aficionados deberán caminar algunos minutos para llegar al estadio.

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Esta opción es una de las más utilizadas por los habitantes de la zona y podría convertirse en una de las rutas preferidas por los visitantes durante el torneo.

Los partidos que albergarán las sedes mexicanas

Además de planificar los traslados, los seguidores deberán considerar el calendario de partidos del Mundial 2026. La Ciudad de México albergará el esperado encuentro inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio, además de otros compromisos de fase de grupos y rondas eliminatorias.

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Por su parte, Guadalajara recibirá encuentros destacados como el duelo entre México y República de Corea, mientras que Monterrey contará con actividad de selecciones como Suecia, Túnez, Japón y Sudáfrica.

Con millones de visitantes esperados en las tres sedes mexicanas, la organización del viaje será tan importante como conseguir las entradas para los partidos. Conocer las rutas de acceso, los tiempos de traslado, las opciones de transporte público y los servicios disponibles en cada ciudad permitirá disfrutar al máximo la experiencia de vivir una Copa del Mundo en territorio mexicano.