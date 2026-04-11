Anegada: playas vírgenes, transporte clásico y exclusividad natural

Anegada en las Islas Vírgenes Británicas se destaca como destino remoto y poco desarrollado en el Caribe

En el extremo norte del Caribe, Anegada en las Islas Vírgenes Británicas sobresale como un destino remoto y poco desarrollado, distinto de los habituales puntos turísticos del archipiélago. Lejos de los grandes hoteles y megayates, ofrece playas vírgenes, naturaleza inalterada y un ambiente auténtico, según Travel + Leisure, que la presenta como una alternativa exclusiva para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con el entorno natural.

Anegada es una isla coralina caracterizada por su escasa densidad de población —menos de 500 habitantes permanentes—, acceso limitado y paisajes en estado casi puro. Es un destino ideal para viajeros que desean evitar multitudes, disfrutar de actividades como snorkel o buceo, y participar en celebraciones locales emblemáticas como el Festival de Langosta.

La infraestructura es básica y el transporte dentro de la isla se realiza principalmente en bicicleta, scooter o vehículos clásicos tipo “Moke”.

Qué hacer en Anegada: playas, buceo y aventura

Travel + Leisure señala que la visita a Anegada suele comenzar en el sector sureste, donde emergen los conocidos montículos de caracolas. Estas formaciones, creadas por el depósito intencionado de conchas para proteger la especie en otras áreas, son ejemplo de manejo sostenible y un atractivo visual singular.

El arrecife Horseshoe, el cuarto más grande del mundo y el principal del Caribe oriental, permite practicar snorkel y buceo entre corales y peces de colores. Aunque no existen tiendas especializadas en buceo, la mayoría de los hoteles facilitan equipamiento y recomiendan capitanes experimentados para organizar las inmersiones.

El arrecife Horseshoe, el cuarto más grande del mundo, es el epicentro del snorkeling y el buceo en el Caribe oriental

En aguas poco profundas alrededor de la isla, yacen más de 300 pecios históricos, como el HMS Astrea, cañonero británico del siglo XVIII, y The Bone Wreck, cuyos restos dieron nombre a Cow Wreck Beach. Estos lugares atraen a buceadores interesados en la historia marítima local.

El kitesurf goza de excelentes condiciones gracias a los vientos constantes. También se pueden realizar paseos de surf de remo y excursiones en tabla eléctrica por aguas cristalinas, accediendo a rincones tranquilos para nadar o descansar en soledad.

Zonas imprescindibles para visitar en la isla

La primera parada suele ser El Asentamiento, núcleo donde se concentra la mayoría de los servicios: comercios básicos, alojamientos sencillos y restaurantes. Aquí reside la mayor parte de la población y predominan la calma y la sencillez.

En el sur, Setting Point funciona como centro logístico. Es la terminal principal de ferris y de embarcaciones privadas. Restaurantes, tiendas y pequeños negocios de alquiler de equipos y vehículos se ubican cerca del muelle, generando el ambiente más dinámico del territorio.

En la costa norte se encuentran las playas más reconocidas. Loblolly Beach destaca por sus arenas finas y aguas poco profundas, ideales para el descanso y el esnórquel.

Según Travel + Leisure, Cow Wreck Beach es “un refugio pacífico y sin alteraciones, conocido por sus aguas cristalinas y ambiente relajado, ideal para quienes buscan tranquilidad y playas solitarias”, como describe Kramer, especialista consultado por el medio. Esta zona resulta atractiva para quienes valoran privacidad.

Loblolly Beach es famosa por sus arenas finas y aguas poco profundas, ideales para el descanso y el esnórquel (Instagram)

Cuándo viajar: clima, festivales y eventos

La época recomendada para visitar Anegada es entre diciembre y abril, cuando los días son soleados y las temperaturas moderadas permiten actividades al aire libre. Los vientos navideños pueden intensificar la travesía náutica, pero la estación seca es la más favorable para la navegación.

La temporada de huracanes, entre junio y noviembre, suele aportar jornadas más cálidas y algunas lluvias breves. No obstante, los fenómenos extremos son poco frecuentes según Travel + Leisure.

En noviembre, el Festival de Langosta convierte la gastronomía local en motivo de celebración. Restaurantes y eventos resaltan la langosta como protagonista del menú, atrayendo a viajeros interesados en la cocina marinera y las costumbres de la isla.

Para los aficionados a la vela, la Regata de Primavera de las Islas Vírgenes Británicas tiene lugar entre marzo y abril; gran parte de las actividades se desarrollan en la isla vecina de Tórtola, pero es uno de los periodos más animados en las aguas del archipiélago, según destaca Kramer en Travel + Leisure.

Consejos para llegar y moverse por Anegada

El acceso a Anegada es parte de su singularidad. La ruta más habitual llega al aeropuerto internacional Terrance B. Lettsome (EIS), en la isla de Beef, conectada a Tórtola por un puente. Este terminal recibe vuelos de otras islas caribeñas y conexiones directas desde Miami mediante American Airlines.

La isla coralina de Anegada ofrece tranquilidad y baja densidad poblacional, ideal para quienes buscan desconexión del turismo masivo

Las conexiones de ferri entre Tórtola y Anegada salen una o dos veces al día algunos días por semana, con trayectos de aproximadamente 2,5 horas y posibilidades de escala en Virgin Gorda. Taxis acuáticos, vuelos privados y embarcaciones chárter se ofrecen de manera estacional.

Una vez en la isla, el desarrollo limitado simplifica los desplazamientos. Desde Setting Point se pueden alquilar bicicletas y scooters, ideales para recorrer el terreno llano. Los vehículos tipo “Moke”, jeeps y taxis están disponibles tanto en El Asentamiento como en Setting Point, adaptándose a los distintos estilos de viaje.

Travel + Leisure recomienda informarse con anticipación sobre horarios de ferri y disponibilidad de servicios, ya que pueden variar según la temporada y la afluencia de visitantes.

La exclusividad en Anegada no reside en el lujo tradicional ni en instalaciones opulentas, sino en la amplitud de sus paisajes vírgenes y la autenticidad de su entorno natural. Es un destino donde la sencillez representa el principal tesoro: una invitación a explorar uno de los espacios más genuinos del Caribe.