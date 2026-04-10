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Xi Jinping recibió a la líder opositora de Taiwán y le dijo que el régimen chino y la isla se unirán: “Es inevitable”

El presidente chino mantuvo un encuentro con Cheng Li-wun, presidenta del parlamento de Taipei

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El presidente chino, Xi Jinping, recibió en Pekín a la líder opositora taiwanesa Cheng Li-wun (CTI vía REUTERS TV)
El presidente chino, Xi Jinping, recibió en Pekín a la líder opositora taiwanesa Cheng Li-wun (CTI vía REUTERS TV)

El presidente chino, Xi Jinping, recibió en Pekín a la líder opositora taiwanesa Cheng Li-wun en un encuentro sin precedentes en casi una década, donde ambos se pronunciaron a favor de la paz y la “unidad” entre China y Taiwán. La cita ocurre en un contexto de fuerte presión militar y diplomática sobre la isla, mientras crece la atención internacional por el papel de Estados Unidos y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán.

La relevancia de esta reunión radica en que marca el primer diálogo directo de alto nivel entre los líderes de China continental y la oposición de Taiwán en casi diez años. El encuentro no solo evidencia un gesto hacia la distensión, sino que se produce en un momento de crecientes tensiones geopolíticas que sitúan al estrecho como epicentro de los equilibrios de poder en Asia oriental.

Durante el encuentro en el Gran Palacio del Pueblo, Xi Jinping, presidente de China y secretario general del Partido Comunista, expresó su seguridad en un destino común para ambos territorios. “Estoy plenamente convencido de que, en el futuro, los pueblos chino y taiwanés estarán unidos”, manifestó. Subrayó los lazos históricos y culturales que, dijo, son inseparables.

Por su parte, Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang (KMT), abogó por el diálogo para “evitar la guerra” y destacó la importancia de superar la confrontación política. Reiteró el objetivo de lograr “reconciliación” entre Pekín y Taipéi, incorporando la noción de una única “civilización china” que vincula a ambos lados del estrecho.

Ambos líderes remarcaron que la diferencia de sistemas sociales no debe dividir a la población. Xi aseguró que “las diferencias de sistema social no deben servir de pretexto para la división” y reafirmó la necesidad de diálogo y consenso bajo el principio de “una sola China”, conforme al ‘Consenso de 1992’. Declaró que la “independencia” de Taiwán es la principal amenaza a la paz regional y adelantó que Pekín “no la tolerará bajo ningún concepto”.

La líder opositora taiwanesa Cheng Li-wun (REUTERS/Tingshu Wang)
La líder opositora taiwanesa Cheng Li-wun (REUTERS/Tingshu Wang)

Cambios políticos y presión sobre Taiwán

La reunión ocurre tras años de distanciamiento institucional. Desde la llegada al poder del Partido Democrático Progresista (PDP) en Taiwán en 2016, Pekín suspendió los contactos oficiales y endureció la presión militar y diplomática. El PDP sostiene una postura de mayor autonomía, mientras el Kuomintang impulsa el entendimiento.

En este periodo, China ha privilegiado los diálogos con representantes del KMT y ha intensificado los despliegues de aviones y barcos militares en torno a la isla.

Pekín califica al presidente taiwanés, Lai Ching-te, como separatista y atribuye a las políticas del gobierno insular el deterioro de las relaciones. La elección de Cheng Li-wun como líder del KMT, tras perder las tres últimas presidenciales, abrió la puerta a renovar los canales de comunicación y reactivar propuestas para reducir la tensión regional.

El rol de EEUU y la seguridad en el Estrecho de Taiwán

La posibilidad de un próximo encuentro en Pekín entre Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump suma incertidumbre a la coyuntura. Aunque la reunión aún no ha sido confirmada por las autoridades chinas, podría impactar en la política de Washington sobre el suministro de armas a Taiwán. Xi solicitó recientemente a EEUU que “maneje con prudencia” el envío de armamento y subrayó que la isla constituye la “primera línea roja” para los vínculos bilaterales.

Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de armas a Taipéi, pese a la ausencia de lazos diplomáticos oficiales. Un eventual aumento del gasto de defensa de Taiwán en 40.000 millones de dólares responde al temor de una amenaza persistente, mientras Washington mantiene la ambigüedad sobre una posible intervención en caso de conflicto.

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