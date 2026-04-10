Una pintura perdida durante décadas reapareció en una tienda benéfica y su precio de venta fue récord

Una pintura extraviada de Joan Eardley fue hallada entre donaciones anónimas en una tienda benéfica del Reino Unido

El inesperado hallazgo de una pintura perdida de Joan Eardley en una tienda benéfica de los East Midlands ha generado gran interés en el mercado del arte del Reino Unido.

La obra, autentificada por expertos de The Scottish Gallery en Edimburgo, se vendió por 29.500 libras esterlinas (38.940 dólares estadounidenses), lo que marcó un récord y convirtió este episodio en un referente tanto para el arte escocés como para la beneficencia, informó la BBC.

Una pintura desaparecida de la reconocida artista, identificada por especialistas tras revisar fragmentos de una etiqueta en el reverso, fue encontrada entre objetos donados a la tienda. El proceso de autenticación permitió determinar su valor artístico y monetario, y la venta ha permitido destinar los fondos a proyectos de investigación médica.

El personal de la tienda benéfica, que prefiere mantener el anonimato, notó la singularidad del cuadro al examinar varias donaciones. Un pequeño trozo de etiqueta, con las palabras “summer”, “Joan” y “The Scottish Gallery” apenas legibles, llevó a los encargados a contactar a la galería. Según el medio citado, fue el gerente quien localizó la pintura entre materiales provenientes de una limpieza de vivienda, resguardándola hasta que los especialistas confirmaron su autoría.

El proceso de autenticación requiere herramientas de laboratorio y documentos históricos para validar la autoría de las obras de arte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autenticación de una obra perdida de Joan Eardley

El director de la galería, Tommy Zyw, explicó que el proceso inició cuando el cuadro llegó a manos de los expertos, quienes identificaron de inmediato el sello característico de la artista escocesa. “Tenía que ser una pintura de Joan Eardley”, afirmó Zyw, relatando su reacción ante el hallazgo a la BBC.

La confirmación definitiva se logró al comparar los fragmentos de la etiqueta con los registros históricos de la galería. Zyw precisó que pudo localizar la venta original en los libros de la entidad: correspondía a “Summer Fields” en mayo de 1961. Esta autenticación permitió que la pintura volviera a ser exhibida de forma pública.

Joan Eardley, nacida en 1921, fue célebre por retratar la infancia urbana de Glasgow y los paisajes rurales del noreste de Escocia. Falleció en 1963 y su prestigio se ha expandido en los últimos años, impulsado por descubrimientos como este.

Las etiquetas antiguas en el reverso de los lienzos pueden ser clave para revelar el origen de una pintura

Durante décadas, la obra de Joan Eardley fue reconocida en Escocia, pero permanecía en relativo anonimato fuera de sus fronteras, pese a que sus exposiciones en Londres en vida tuvieron una gran acogida entre la crítica y el público.

Patrick Elliott, conservador de la Scottish National Gallery of Modern Art, destacó que “en Escocia, Eardley es una figura admirada tanto por especialistas como por el público general”, mientras que en Inglaterra su nombre resulta prácticamente desconocido.

El reciente redescubrimiento y venta de “Summer Fields” ha reavivado el interés por su legado y coincide con una nueva atención internacional hacia su obra, especialmente en el centenario de su nacimiento, cuando sus pinturas han alcanzado cifras récord en subastas y exposiciones en Reino Unido.

Exhibición y venta récord en The Scottish Gallery

El interés internacional por el arte escocés crece tras el redescubrimiento de trabajos desconocidos de Joan Eardley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de ser puesta a la venta, la obra recibió una limpieza profesional. En septiembre de 2025, “Summer Fields” fue mostrada al público en el British Art Fair de Londres y, posteriormente, en octubre, en The Scottish Gallery de Edimburgo.

Miles de visitantes acudieron a ambas muestras, incluida la persona responsable de la tienda benéfica en la que se encontró la pintura, quien pudo contemplar la obra en un entorno diferente. Para la organización, la venta representó la mayor transacción individual de su historia, según informó la BBC.

La pintura despertó el interés de un coleccionista privado apasionado por el arte escocés, especialmente del periodo de posguerra. Finalmente, la venta se cerró en una cifra récord para la tienda benéfica.

La venta de la obra permitió recaudar fondos significativos para proyectos de investigación médica en el Reino Unido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hallazgo que transforma vidas

La suma obtenida será destinada íntegramente a la investigación médica, el principal objetivo de la organización beneficiaria. Tanto el gestor de la tienda como la dirección han seguido el proceso con gran entusiasmo, según recogió el medio citado.

Actualmente, la pintura recuperada tras décadas desaparecida cuelga en una colección privada, lista para formar parte de nuevos capítulos entre las piezas más apreciadas por los amantes del arte.