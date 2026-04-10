“El discípulo de Cristo nunca está del lado de quien lanza bombas”: León XIV endureció su mensaje contra la guerra en Medio Oriente

El sumo pontífice anunció una vigilia especial de oración por la paz en la Basílica de San Pedro (Reuters)

El papa León XIV reunió en el Vaticano a los principales obispos de la Iglesia católica caldea de Irak, donde intensificó sus críticas a la guerra en Medio Oriente y afirmó que “Dios no bendice ningún conflicto”.

León XIV denunció que las tierras del cristianismo primitivo han sido profanadas “por la blasfemia de la guerra y la brutalidad de los negocios, sin consideración por la vida de las personas”.

Bajo este contexto, ultima los preparativos para una gira de 11 días que lo llevará a visitar cuatro países africanos, en lo que será su primer gran viaje internacional desde que fue elegido el año pasado.

El recorrido, que comenzará el próximo lunes y concluirá el 23 de abril, es considerado un evento clave tanto para la Iglesia católica como para el diálogo entre el cristianismo y el islam en África.

León XIV advirtió que la violencia amenaza la existencia de comunidades cristianas en la región (AP)

El papa afirmó que ninguna causa puede justificar el derramamiento de sangre inocente e instó a los obispos a proclamar que “Dios no bendice ningún conflicto; a gritar al mundo que quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza bombas”.

La postura del papa se enmarca en un contexto donde funcionarios de Estados Unidos, en particular el secretario de Defensa Pete Hegseth, han invocado su fe cristiana para justificar el conflicto y presentar a Estados Unidos como una nación cristiana en guerra.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha invocado su fe cristiana para justificar el conflicto (Reuters)

En semanas previas, León XIV había hecho llamados moderados a la paz, pero en los últimos días elevó el tono de sus críticas hacia el gobierno estadounidense.

Desde el Domingo de Ramos, advirtió que Dios no escucha las oraciones de quienes promueven la guerra, y esta semana calificó la amenaza del presidente Donald Trump de aniquilar la civilización iraní como “verdaderamente inaceptable”, solicitando que prevalezca el diálogo.

El Vaticano manifestó una preocupación especial por la posibilidad de que la guerra entre Israel y Hezbollah se extienda en el Líbano, afectando a las comunidades cristianas en esa región.

La guerra entre Israel y Hezbollah genera preocupación internacional por una posible extensión al Líbano (Reuters)

En respuesta a la situación, el papa anunció que el sábado presidirá una vigilia especial de oración por la paz en la Basílica de San Pedro, acto que tendrá lugar antes del inicio programado de conversaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.

A pesar del tono crítico de León XIV, la Santa Sede y el gobierno estadounidense buscaron transmitir que las relaciones bilaterales no se encuentran deterioradas.

Además, lamentó que la violencia se extiende con ferocidad en los lugares sagrados del Oriente cristiano, donde los intereses económicos y políticos prevalecen sobre la vida humana. Sostuvo que ningún interés puede estar por encima de la vida de los más vulnerables, especialmente niños y familias, y reiteró que ninguna causa justifica la sangre inocente.

Miles de niños han perdido el acceso a la educación debido a los combates en Oriente Medio (Reuters)

El pontífice instó a los obispos a ser sobrios y mesurados, y a que cada palabra y acción contribuyan a la comunión eclesial y al testimonio cristiano. Además, habló de la importancia de la responsabilidad ética y la obediencia, en un momento en que la Iglesia caldea busca superar escándalos recientes y reforzar su presencia en una región marcada por conflictos.

(Con información de AP)