España

Descubren en los Alpes Apuanos de Italia un nuevo mineral con una extraña composición química: la delchiaroita

Es el primer yoduro de cobre-metanotiolato hallado en la naturaleza

Guardar
Descubren un nuevo mineral en las canteras de mármol de los Alpes Apuanos: la delchiaroita. (Montaje Infobae con imágenes de Fabian Nitschkowski/Wikimedia Commons y Biagioni et al./European Journal of Mineralogy)
Descubren un nuevo mineral en las canteras de mármol de los Alpes Apuanos: la delchiaroita. (Montaje Infobae con imágenes de Fabian Nitschkowski/Wikimedia Commons y Biagioni et al./European Journal of Mineralogy)

Recientemente, investigadores italianos han confirmado el descubrimiento de un nuevo mineral en las canteras de los Alpes Apuanos (Italia). El hallazgo, sorprendente por su composición, tuvo lugar en la primavera del año 2025, pero ha sido ahora cuando, tras las inspecciones necesarias, ha sido oficialmente reconocido como un nuevo mineral.

Bautizado como delchiaroita (delchiaroite en inglés), fue encontrado de forma fortuita en la cantera La Piana, en la cuenca italiana de Colonnata, una zona de extracción de mármol blanco de alta calidad cerca de Carrara. Mientras se realizaban tareas rutinarias, el cantero Cagnoni halló el extraño mineral y se lo entregó a los investigadores para su evaluación.

La delchiaroita es el primer yoduro de cobre-metanotiolato hallado en la naturaleza. Se presenta como cristales amarillos extremadamente finos, de menos de una décima de milímetro. Su tamaño microscópico ha dificultado su estudio inicial, obligando a los investigadores a emplear técnicas avanzadas como la microscopía electrónica y la difracción de rayos X para poder caracterizarlo con precisión.

Su nombre ha sido elegido en honor a Lorenzo Del Chiaro, un reconocido coleccionista de minerales que ha contribuido enormemente al hallazgo y análisis de muchos ejemplares a lo largo de los años. Su conocimiento ha sido muy valioso para la mineralogía relacionada con estas cavidades de mármoles de Carrara y del complejo metamórfico de los Alpes Apuanos.

En la imagen, la zona amarilla es delchiaroita, el nuevo mineral descubierto en los Alpes Apuanos. (Biagioni et al./European Journal of Mineralogy)
En la imagen, la zona amarilla es delchiaroita, el nuevo mineral descubierto en los Alpes Apuanos. (Biagioni et al./European Journal of Mineralogy)

La delchiaroita ya está confirmada como nuevo mineral

El ejemplar de delchiaroita encontrado fue estudiado en los laboratorios del Centro para la Integración de Instrumentación Científica de la Universidad de Pisa (CISUP). Tras estas investigaciones, su novedosa fórmula ha sido aprobada formalmente por la Comisión de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Clasificación de la Asociación Mineralógica Internacional, que es el organismo encargado de regular y estandarizar la nomenclatura de los minerales a nivel global.

Este reconocimiento implica un riguroso proceso de validación científica, en el que se analizan tanto la estructura cristalina como la composición química del material para descartar que se trate de una variante de minerales ya conocidos.

Su descripción ha sido publicado en la European Journal of Mineralogy y el único ejemplar encontrado hasta el momento se conserva en las colecciones mineralógicas del Museo de Historia Natural de la Universidad de Pisa.

Una composición química inusual

Los investigadores señalan que la delchiaroita es un mineral sin precedentes hasta ahora por su inusual composición química. El hallazgo combina yodo, cobre y un componente orgánico (CH3S; un grupo orgánico azufrado, el metanotiolato), una mezcla que no se había observado nunca antes, ni en la naturaleza ni en los laboratorios.

Esta cavidad es única en el mundo y cuenta con un mineral de la época de los dinosaurios

No solo eso, sino que el yodo es extremadamente raro en mineralogía: de más de 6.100 especies que se conocen, únicamente 31 de ellas lo contienen. Además, el delchiaroita es el decimotercer mineral orgánico conocido con cobre y el primer en incluir azufre como constituyente esencial, tal y como señalan los autores en el estudio publicado en la European Journal of Mineralogy.

Los científicos, además, sugieren que el yodo en este nuevo mineral puede estar relacionado con la presencia de materia orgánica en los sedimentos jurásicos de los que, tras complejos proceso geológicos, se originaron los mármoles de esta zona de los Alpes Apuanos.

Temas Relacionados

CienciaItaliaInvestigaciónEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La sanidad valenciana pagará 225.000 euros por la muerte de una paciente a la que nadie atendió durante 36 horas

La mujer acudió al hospital por un dolor de estómago y falleció por la inacción de la plantilla

La sanidad valenciana pagará 225.000 euros por la muerte de una paciente a la que nadie atendió durante 36 horas

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

El Ejecutivo francés atribuye la tensión en el abastecimiento a factores logísticos locales y no a una crisis generalizada por el conflicto en Oriente Medio

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP mantiene que su partido tiene opciones reales de llegar a los 55 escaños, pero admite que “va a estar muy ajustado”

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 7 abril

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 7 abril

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

El ministro Torres, por su parte, limita su actuación a un “seguimiento” de estos contratos, pero que no “dio ninguna orden”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Moreno aprovecha el fracaso de las negociaciones PP-Vox en Extremadura y Aragón para mantener su mayoría en Andalucía: “Tendrán que elegir entre estabilidad o meterse en un lío”

Armengol niega contactos con Ábalos y Koldo en la compra de mascarillas: “La presidenta de Baleares no realiza contrataciones”

Una mujer invierte 210.000 euros en la ampliación de su casa y el ayuntamiento le obliga a derribarla por falta de permisos

Un hospital público madrileño que da servicio a 264.000 pacientes quiere que un centro privado le haga los diagnósticos de las resonancias y TAC que realiza

La Policía Nacional explica las claves para no ser víctima de sextorsión: “Nunca pagues, seguirán pidiendo dinero”

ECONOMÍA

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

El Gobierno de Francia alerta de escasez de combustible en un 18% de las gasolineras del país

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes hijos, tu esposa no puede heredar todo aunque quieras”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cada vez hay más puestos de trabajo en la construcción y los salarios están por encima de la media en España

Fuma cannabis en el trabajo, la empresa lo despide y exige una indemnización: “Es chocolate”

DEPORTES

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El jugador que ganó casi 200 millones en el fútbol y decidió colgar las botas tras una experiencia cercana a la muerte: “Vi a mi hijo diciéndome: ‘¡Vuelve, papá!’”

El expiloto de Fórmula 1 Patrese carga contra Fernando Alonso: “Si eres un piloto profesional, conduces y te callas e intentas mejorar el proyecto”

Vinicius habla sobre su relación con Xabi Alonso: “No pude conectar con él, con Arbeloa he tenido una conexión especial”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El luchador Beneil Dariush habla sobre la clave para derrotar a Ilia Topuria: “Necesita que el combate sea lo más caótico e incómodo posible”