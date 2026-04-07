Descubren en los Alpes Apuanos de Italia un nuevo mineral con una extraña composición química: la delchiaroita

Descubren un nuevo mineral en las canteras de mármol de los Alpes Apuanos: la delchiaroita. (Montaje Infobae con imágenes de Fabian Nitschkowski/Wikimedia Commons y Biagioni et al./European Journal of Mineralogy)

Recientemente, investigadores italianos han confirmado el descubrimiento de un nuevo mineral en las canteras de los Alpes Apuanos (Italia). El hallazgo, sorprendente por su composición, tuvo lugar en la primavera del año 2025, pero ha sido ahora cuando, tras las inspecciones necesarias, ha sido oficialmente reconocido como un nuevo mineral.

Bautizado como delchiaroita (delchiaroite en inglés), fue encontrado de forma fortuita en la cantera La Piana, en la cuenca italiana de Colonnata, una zona de extracción de mármol blanco de alta calidad cerca de Carrara. Mientras se realizaban tareas rutinarias, el cantero Cagnoni halló el extraño mineral y se lo entregó a los investigadores para su evaluación.

La delchiaroita es el primer yoduro de cobre-metanotiolato hallado en la naturaleza. Se presenta como cristales amarillos extremadamente finos, de menos de una décima de milímetro. Su tamaño microscópico ha dificultado su estudio inicial, obligando a los investigadores a emplear técnicas avanzadas como la microscopía electrónica y la difracción de rayos X para poder caracterizarlo con precisión.

Su nombre ha sido elegido en honor a Lorenzo Del Chiaro, un reconocido coleccionista de minerales que ha contribuido enormemente al hallazgo y análisis de muchos ejemplares a lo largo de los años. Su conocimiento ha sido muy valioso para la mineralogía relacionada con estas cavidades de mármoles de Carrara y del complejo metamórfico de los Alpes Apuanos.

En la imagen, la zona amarilla es delchiaroita, el nuevo mineral descubierto en los Alpes Apuanos. (Biagioni et al./European Journal of Mineralogy)

La delchiaroita ya está confirmada como nuevo mineral

El ejemplar de delchiaroita encontrado fue estudiado en los laboratorios del Centro para la Integración de Instrumentación Científica de la Universidad de Pisa (CISUP). Tras estas investigaciones, su novedosa fórmula ha sido aprobada formalmente por la Comisión de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Clasificación de la Asociación Mineralógica Internacional, que es el organismo encargado de regular y estandarizar la nomenclatura de los minerales a nivel global.

Este reconocimiento implica un riguroso proceso de validación científica, en el que se analizan tanto la estructura cristalina como la composición química del material para descartar que se trate de una variante de minerales ya conocidos.

Su descripción ha sido publicado en la European Journal of Mineralogy y el único ejemplar encontrado hasta el momento se conserva en las colecciones mineralógicas del Museo de Historia Natural de la Universidad de Pisa.

Una composición química inusual

Los investigadores señalan que la delchiaroita es un mineral sin precedentes hasta ahora por su inusual composición química. El hallazgo combina yodo, cobre y un componente orgánico (CH3S; un grupo orgánico azufrado, el metanotiolato), una mezcla que no se había observado nunca antes, ni en la naturaleza ni en los laboratorios.

Esta cavidad es única en el mundo y cuenta con un mineral de la época de los dinosaurios

No solo eso, sino que el yodo es extremadamente raro en mineralogía: de más de 6.100 especies que se conocen, únicamente 31 de ellas lo contienen. Además, el delchiaroita es el decimotercer mineral orgánico conocido con cobre y el primer en incluir azufre como constituyente esencial, tal y como señalan los autores en el estudio publicado en la European Journal of Mineralogy.

Los científicos, además, sugieren que el yodo en este nuevo mineral puede estar relacionado con la presencia de materia orgánica en los sedimentos jurásicos de los que, tras complejos proceso geológicos, se originaron los mármoles de esta zona de los Alpes Apuanos.