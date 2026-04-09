Kristalina Georgieva advirtió del riesgo de un aumento de la inflación por el impacto de la guerra en Oriente Medio

Kristalina Georgieva advirtió sobre la necesidad de mantener la vigilancia ante riesgos económicos globales (Reuters)

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió en Washington que los bancos centrales deben estar preparados para subir los tipos de interés si la guerra entre Irán y otros países en Oriente Medio genera nuevas presiones inflacionarias.

La advertencia se produjo al inaugurar las reuniones de primavera del propio organismo y del Grupo del Banco Mundial, en un contexto de incertidumbre derivado del conflicto.

La economía mundial enfrenta el riesgo de un repunte inflacionario por el aumento de los precios de la energía, lo que podría obligar a los bancos centrales a endurecer su política monetaria.

La directora del FMI subrayó que los responsables de política monetaria “no pueden permitirse que la inflación se descontrole” en caso de que la guerra provoque un incremento de los precios, especialmente en el sector energético.

Georgieva anticipó una revisión a la baja en las previsiones de crecimiento económico mundial (Reuters)

Insistió en la necesidad de que los bancos centrales “se mantengan alerta y centrados en las condiciones globales”, recordando el impacto negativo que tuvo para quienes reaccionaron con lentitud durante la pandemia.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero la politica economica cambió el panorama: el precio del petróleo y el gas se disparó, mientras que daños a refinerías e infraestructura energética complicaron el suministro y elevaron los costos, afectando tanto a empresas como a consumidores.

La infraestructura energética afectada genera inestabilidad en los mercados internacionales (Captura de video)

El impacto sobre la economía mundial dependerá de la solidez del alto el fuego alcanzado esta semana entre Washington y Teherán, aunque Georgieva advirtió que “el crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera”.

Georgieva detalló que el FMI rebajará sus previsiones de crecimiento global la próxima semana al publicar el nuevo Informe de Perspectiva Global.

La región de África subsahariana y los pequeños países insulares figuran entre los más vulnerables a la volatilidad de los precios energéticos, mientras que los gobiernos enfrentan restricciones fiscales graves ante la crisis, debido a elevados niveles de deuda.

África subsahariana enfrenta alta vulnerabilidad ante la volatilidad de los precios energéticos (AFP)

El nuevo informe del FMI contemplará tres escenarios: uno de retorno relativamente rápido a la normalidad, otro intermedio y un tercero donde los precios de la energía permanecen elevados durante un periodo prolongado.

El FMI prevé disponer de hasta USD 1 billón en recursos si se aprueba la revisión de cuotas (Reuters)

Incluso en el escenario más optimista, el crecimiento global sería revisado a la baja respecto a las proyecciones de enero, cuando el FMI había elevado la perspectiva al 3,3% y se preparaba para anunciar una cifra mayor antes de la guerra.

La estabilidad alcanzada por el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, anunciada tras una advertencia de Donald Trump sobre el peligro de una escalada mayor, genera dudas sobre la duración y el alcance de la paz.

Donald Trump incluyó el aumento de cuotas del FMI en su presupuesto para 2027 (Europa Press)

El conflicto también ha interrumpido envíos de fertilizantes, lo que afecta a los agricultores de diversas regiones y ha deteriorado la confianza de empresas y consumidores.

Por otro lado, Georgieva insistió en la necesidad de que el FMI obtenga la aprobación final de su decimosexta revisión de cuotas, acordada en 2023, para reforzar su capacidad de respuesta ante crisis internacionales.

El incremento previsto en las cuotas aumentaría los recursos propios del organismo en un 50%, lo que permitiría disponer de hasta USD 1 billón (aproximadamente 930.000 millones de euros) para préstamos sin depender de fondos externos.

Georgieva explicó que, aunque la institución cuenta con un “colchón importante” de recursos, la ratificación de la nueva cuota es esencial para ofrecer garantías financieras en escenarios de alta volatilidad.

La directora alertó que hasta el escenario más optimista prevé menor crecimiento global tras el conflicto (Reuters)

El proyecto para aumentar las cuotas reapareció en la solicitud presupuestaria del presidente Donald Trump para el año fiscal 2027, aunque no fue incluido en la ley de asignaciones fiscales de 2026 aprobada en marzo.

(Con información de EFE, AP y Reuters)