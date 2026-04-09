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Chile acelera su modernización militar y realiza por primera vez una carga de combustible en vuelo con cazas de última generación

La columna de Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía analizó cómo Chile logró cargar combustible a aviones F-35 en pleno vuelo durante la FIDAE, un avance logístico inédito en la región que marca un nuevo capítulo en la modernización de sus fuerzas armadas

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En su columna de Infobae al Mediodía, el analista Andrei Serbin Pont expuso la inédita operación de repostaje en vuelo a 26 mil pies de altura con aviones F-35 durante la FIDAE en Chile, resaltando el salto tecnológico y el debate regional sobre inversiones en defensa.

Durante la transmisión en vivo de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont abordó la consulta sobre la posibilidad de cargar combustible a veintiséis mil pies de altura y fue categórico: “Efectivamente, a 26 mil pies de altura estos aviones repostaron de combustible a estos F-35”. La maniobra, ejecutada por la Fuerza Aérea de Chile en el marco de la FIDAE, marcó la primera vez que la institución realizó una operación de reabastecimiento aéreo con aeronaves de quinta generación.

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Junto al equipo de Infobae al Mediodía, conformado por Maru Duffard, Jimena Grandinetti y Fede Mayol, Serbin Pont profundizó sobre la relevancia de la exhibición: “Es una gran exhibición aérea que ocurre en Chile, la famosa FIDAE. Están llegando o ya llegaron dos de los aviones de combate más avanzados que hay en el mundo. Son dos aviones norteamericanos”.

(Infobae en Vivo)
Chile realiza por primera vez una carga de combustible en vuelo con cazas F-35 durante la FIDAE, marcando un avance inédito en la región (Infobae en Vivo)

Chile realiza el primer repostaje aéreo de F-35 en el hemisferio sur

Serbin Pont remarcó el carácter inédito de la maniobra: “Fue la primera vez que la Fuerza Aérea de Chile llevaba adelante una tarea de repostaje en vuelo con aviones de quinta generación”. Además, puntualizó la trascendencia del arribo de los F-35: “El F-35 es la primera vez que se presenta en FIDAE; la última vez se habían presentado los F-22. Son lo más avanzado en cuanto a las generaciones de aviones de combate”.

El analista detalló las capacidades técnicas de los F-35: “Son aviones que tienen características de baja firma de radar, o sea, te cuesta mucho detectarlo con un radar. Tienen justamente una capacidad de transporte de armas interna para contribuir a esa reducción de la firma de radar. Tienen sensores muy avanzados que le permiten cumplir muchas de las tareas”. También remarcó el protagonismo del modelo en conflictos recientes, como en el estrecho de Ormuz, y su peso en la estrategia militar de Estados Unidos e Israel.

El costo de la modernización y el debate regional

Consultado sobre la magnitud de la inversión, Serbin Pont precisó: “El F-35 es considerado el avión más caro de la historia. Fue un proyecto que costó miles y miles y miles y miles de millones de dólares que recién se empezaban a amortizar una vez que Estados Unidos los logró empezar a vender”. Aportó cifras concretas: “Hoy en día hay 1.300 aeronaves que han sido entregadas. Hay otras 400 que esperan a concretarse”.

(Infobae en Vivo)
La Fuerza Aérea de Chile ejecuta con éxito el primer reabastecimiento aéreo a 26 mil pies de altura con aviones de quinta generación (Infobae en Vivo)

Sobre el valor individual, explicó: “Un F-35 nuevo, salido así de fábrica, con todo el apoyo logístico y todo eso, te puede salir entre 200 y 300 millones de dólares cada uno, por lo cual una adquisición de estas características fácilmente rondaría más allá de los tres mil millones de dólares”.

Chile y Argentina: caminos opuestos en defensa

Serbin Pont evaluó la estrategia chilena como resultado de un proceso de modernización sostenida: “Los chilenos vienen llevando adelante un proceso de modernización hace varios años, hace varias décadas, en verdad te diría, muy profunda, siempre a los niveles de los estándares de OTAN. Y el F-35 ha sido el avión que en buena parte de la OTAN ha venido a reemplazar los F-16”. Señaló que Chile podría replicar el modelo de la OTAN, reemplazando los F-16 más antiguos por F-35, lo que implicaría “un salto bastante grande”.

Respecto a la posibilidad de una política similar en Argentina, Serbin Pont fue contundente: “No, no, F-35 no nos da la nafta hoy para operarlos, no nos da, o sea, falta mucha experiencia. Ya el F-16 ha sido un salto tan grande en términos del conocimiento que requiere para operar la nave, para pilotearla, un salto tecnológico enorme que pensar en un F-35... Saltar, Argentina nunca podría haber saltado directamente a un F-35. Lo pueden hacer los chilenos porque llevan veinte años operando los F-16”.

Cerró con una reflexión sobre la política de defensa: “Ellos invierten en defensa porque entendieron que era importante tener un instrumento militar que acompañe a su política exterior. Nosotros dijimos: ‘No pasa nada en el mundo, no invirtamos en defensa’ y vemos, y la piloteamos después. Ahora estamos gastando muchísimo más para tratar de ponernos al día. A los chilenos les digo: ‘La hicieron bien durante 20 años, dijeron invirtamos para no tener que gastar demasiado después a último momento para recuperar capacidades’. Y ahí siguen considerando a ver si hay alternativas para seguir modernizándose”.

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