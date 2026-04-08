Kiev inhabilitó el último ferri que unía a Rusia con Crimea en el estrecho de Kerch

Varias personas pescan desde un muelle antes del amanecer en la ciudad turística de Yevpatoria, Crimea, a orillas del Mar Negro. REUTERS/Alexey Pavlishak

Efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Ucrania atacaron con éxito al último ferri ruso que une el territorio de la Federación Rusa con Crimea, península anexionada por Rusia desde 2014, aseguró este miércoles la inteligencia militar ucraniana.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania informó de que en el ataque, que se produjo en la noche del pasado domingo al lunes, los militares ucranianos utilizaron drones para dejar inhabilitado al ferri ruso.

“Usaron ataques de vehículos aéreos no tripulados para inhabilitar al ‘Slavianin’, el último de los ferris del ejército de ocupación en el estrecho de Kerch que seguía flotando”, precisó el GUR.

Ese barco, según el GUR, desempeñó un papel esencial a la hora de proveer a los militares rusos con recursos logísticos como, entre otros, material militar, armamento, munición o carburante.

En su mensaje, el GUR publicó dos imágenes de la embarcación rusa, antes y después de ser atacada.

El pasado marzo un equipo de las fuerzas especiales del GUR dejó inutilizado otro ferri en el estrecho de Kerch, el ‘Avangard’, y causaron daños en el ‘Slavianin’.

El Estado Mayor ucraniano informó este lunes de un nuevo ataque de sus fuerzas armadas contra la terminal petrolera del puerto ruso del mar Negro de Novorosíisk que habría provocado “un incendio masivo” en el perímetro de la infraestructura.

Ucrania atacó un portamisiles ruso en Novorossiysk y una plataforma petrolífera cerca de Crimea

“Se está determinando la magnitud de los daños”, dijo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucraniana en su página de Facebook sobre el ataque, que tuvo lugar en la madrugada del lunes.

Según la misma fuente, también hubo otro ataque contra la ocupada península de Crimea en el que fue dañado un avión ruso Be-12 especializado en misiones de guerra submarina y patrullaje marítimo.

Ucrania ha golpeado en repetidas ocasiones terminales de carga de petróleo del mar Negro y el mar Báltico que Rusia utiliza para exportar crudo.

Kiev trata de socavar las capacidades de refinación, almacenamiento y exportación petrolera para reducir el combustible disponible para el Ejército y minar la venta de crudo fuera de sus fronteras, que es la principal fuente de financiación de la maquinaria de guerra rusa.

También este lunes, el Ejército ucraniano ha informado de otros dos ataques con drones contra una fragata portamisiles rusa y una plataforma marítima de extracción de gas.

(Con información de EFE)