Mundo

Kiev inhabilitó el último ferri que unía a Rusia con Crimea en el estrecho de Kerch

Ucrania informó que en el ataque, que se produjo en la noche del pasado domingo al lunes, los militares ucranianos utilizaron drones para dejar inhabilitado al barco ruso

Guardar
Varias personas pescan desde un muelle antes del amanecer en la ciudad turística de Yevpatoria, Crimea, a orillas del Mar Negro. REUTERS/Alexey Pavlishak
Varias personas pescan desde un muelle antes del amanecer en la ciudad turística de Yevpatoria, Crimea, a orillas del Mar Negro. REUTERS/Alexey Pavlishak

Efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Ucrania atacaron con éxito al último ferri ruso que une el territorio de la Federación Rusa con Crimea, península anexionada por Rusia desde 2014, aseguró este miércoles la inteligencia militar ucraniana.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania informó de que en el ataque, que se produjo en la noche del pasado domingo al lunes, los militares ucranianos utilizaron drones para dejar inhabilitado al ferri ruso.

“Usaron ataques de vehículos aéreos no tripulados para inhabilitar al ‘Slavianin’, el último de los ferris del ejército de ocupación en el estrecho de Kerch que seguía flotando”, precisó el GUR.

Ese barco, según el GUR, desempeñó un papel esencial a la hora de proveer a los militares rusos con recursos logísticos como, entre otros, material militar, armamento, munición o carburante.

En su mensaje, el GUR publicó dos imágenes de la embarcación rusa, antes y después de ser atacada.

El pasado marzo un equipo de las fuerzas especiales del GUR dejó inutilizado otro ferri en el estrecho de Kerch, el ‘Avangard’, y causaron daños en el ‘Slavianin’.

El Estado Mayor ucraniano informó este lunes de un nuevo ataque de sus fuerzas armadas contra la terminal petrolera del puerto ruso del mar Negro de Novorosíisk que habría provocado “un incendio masivo” en el perímetro de la infraestructura.

Ucrania atacó un portamisiles ruso en Novorossiysk y una plataforma petrolífera cerca de Crimea
Ucrania atacó un portamisiles ruso en Novorossiysk y una plataforma petrolífera cerca de Crimea

“Se está determinando la magnitud de los daños”, dijo el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucraniana en su página de Facebook sobre el ataque, que tuvo lugar en la madrugada del lunes.

Según la misma fuente, también hubo otro ataque contra la ocupada península de Crimea en el que fue dañado un avión ruso Be-12 especializado en misiones de guerra submarina y patrullaje marítimo.

Ucrania ha golpeado en repetidas ocasiones terminales de carga de petróleo del mar Negro y el mar Báltico que Rusia utiliza para exportar crudo.

Kiev trata de socavar las capacidades de refinación, almacenamiento y exportación petrolera para reducir el combustible disponible para el Ejército y minar la venta de crudo fuera de sus fronteras, que es la principal fuente de financiación de la maquinaria de guerra rusa.

También este lunes, el Ejército ucraniano ha informado de otros dos ataques con drones contra una fragata portamisiles rusa y una plataforma marítima de extracción de gas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

KievCrimeaestrecho de KerchGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Israel cuestionó la viabilidad del alto el fuego e Irán amenazó con romper la tregua si continúan los ataques sobre el Líbano

Cientodoce muertos en Líbano, el estrecho de Ormuz cerrado de nuevo y una advertencia de intervención militar directa desde Teherán marcaron las primeras horas de una tregua cuya solidez ya ponen en duda sus propios firmantes

Israel cuestionó la viabilidad del alto el fuego e Irán amenazó con romper la tregua si continúan los ataques sobre el Líbano

Irán publicó un plan de 10 puntos para negociar con Estados Unidos, pero la Casa Blanca negó que sea el marco real del acuerdo

El régimen de Teherán detalló sus demandas para avanzar en las conversaciones, mientras que funcionarios estadounidenses insisten en que los términos aceptados son diferentes y se discutirán en privado

Irán publicó un plan de 10 puntos para negociar con Estados Unidos, pero la Casa Blanca negó que sea el marco real del acuerdo

El bloque europeo avanza en la cooperación digital con América Latina y Estados Unidos

Una mayor convergencia normativa y el fomento de alianzas estratégicas abren oportunidades para fortalecer cadenas de suministro, estándares compartidos y soluciones conjuntas en inteligencia artificial y ciberseguridad dentro de la región

El bloque europeo avanza en la cooperación digital con América Latina y Estados Unidos

El Servicio de Seguridad de Finlandia alerta sobre ciberespionaje ruso a través de routers domésticos

Autoridades finlandesas advierten que la inteligencia militar rusa está comprometiendo routers poco protegidos, instando a la población a reforzar la seguridad ante el aumento de incidentes de espionaje en Finlandia y otros países occidentales

El Servicio de Seguridad de Finlandia alerta sobre ciberespionaje ruso a través de routers domésticos

El pequeño pueblo australiano de dos habitantes que se encuentra a la venta por USD 400.000

El comprador asumirá múltiples roles, desde atender el pub hasta repartir el correo. El precio de venta se sitúa muy por debajo del valor promedio de una vivienda en Sídney

El pequeño pueblo australiano de dos habitantes que se encuentra a la venta por USD 400.000
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Champions en vivo

FC Barcelona - Atlético de Madrid, en directo: el partido de cuartos de final de la Champions en vivo

La DGT anula varias multas en este tramo de la A-7: la señal marcaba 100 km/h pero el radar sancionaba a 80 km/h

La edad perfecta que recomienda un médico para llevar a tus hijos a correr contigo

Habló la joven mendocina que denunció a jugadoras de hockey por abuso sexual: “Me metieron una morcilla en la calza”

“El Goku” fue capturado mientras distribuía droga en Taxco, Guerrero

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Gobierno de Paraguay reitera respaldo a Panamá como sede de la Asamblea General de la OEA

El brent baja el 14 % y se encamina a firmar una de sus mayores caídas desde la pandemia

La Casa Blanca tacha de falsas las informaciones iraníes sobre nuevo cierre de Ormuz

Israel cuestionó la viabilidad del alto el fuego e Irán amenazó con romper la tregua si continúan los ataques sobre el Líbano

Movimiento político exige la renuncia de la directiva de ente electoral de Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Aubrey Plaza será madre: el giro en su vida a un año de la muerte de Jeff Baena

Aubrey Plaza será madre: el giro en su vida a un año de la muerte de Jeff Baena

‘The Boys’: ¿cuándo salen los episodios semanales de la temporada final?

Charlie Cox reveló detalles del exigente rodaje de Daredevil: “El esfuerzo físico en esta temporada superó todo lo que viví antes”

Jennie Garth reveló su lucha con el alcohol, los abortos espontáneos y un divorcio que marcó su vida: “Mi luz se apagaba”

Caso Matthew Perry: la “Reina de la ketamina” pidió disculpas antes de conocer su sentencia