Irán aseguró que las violaciones a las condiciones del alto el fuego ponen en riesgo la tregua con Estados Unidos

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, dice que los recientes ataques en Líbano y la incursión de un dron en su territorio contradicen los términos de la tregua pactada con Washington (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que Estados Unidos ha incumplido tres compromisos del acuerdo de alto el fuego bilateral antes incluso de que comenzaran las conversaciones formales.

Según Qalibaf, los incidentes recientes demuestran que la confianza en Washington es “profundamente limitada” y que la base para una negociación “ha sido vulnerada de manera clara”.

El líder parlamentario iraní enumeró como violaciones la continuidad de los ataques israelíes en Líbano, la incursión de un dron en el espacio aéreo iraní y la negativa de Estados Unidos a aceptar el derecho de Irán al enriquecimiento de uranio.

“La profunda desconfianza histórica que sentimos hacia Estados Unidos se deriva de sus repetidas violaciones de todo tipo de compromisos, un patrón que, lamentablemente, se ha repetido una vez más”, dijo Qalibaf en un mensaje difundido en redes sociales.

Agregó que “la misma ‘base viable sobre la que negociar’ ha sido violada de manera abierta y clara, incluso antes de que comenzaran las negociaciones. En tal situación, un alto el fuego bilateral o las negociaciones son poco razonables”.

Irán calificó de “poco razonables” las negociaciones en curso con Estados Unidos debido a “violaciones” del alto el fuego (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Archivo)

El principal punto de tensión gira en torno a la interpretación de los alcances del alto el fuego pactado entre Irán y Estados Unidos. Qalibaf señaló que la propuesta de Irán incluía una referencia expresa a la extensión de la tregua a todos los frentes, con mención específica al Líbano, en línea con la declaración del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien medió en el acuerdo y aseguró que el cese de hostilidades debería ser total e inmediato en toda la región.

Por otro lado, la incursión de un dron extranjero en el espacio aéreo de Irán fue calificada por el presidente del Parlamento como “un acto que contradice abiertamente el espíritu y la letra del documento de entendimiento”. Además, reiteró que el derecho de Irán a enriquecer uranio está consagrado en la propuesta de 10 puntos presentada a Washington, y que la negativa estadounidense a reconocerlo constituye una infracción de los términos iniciales.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sumó críticas a la administración estadounidense al subrayar que Washington debe optar entre respetar plenamente el alto el fuego o continuar el conflicto a través de su alianza con Israel.

“Estados Unidos debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos”, señaló Araghchi tras los bombardeos israelíes en Líbano.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (Europa Press/Archivo)

Destacó que los términos acordados para la tregua con Estados Unidos “son claros y explícitos” y que la comunidad internacional observa con atención el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

“El mundo ve la masacre en Líbano. La pelota está en el tejado de Estados Unidos y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos”, afirmó el canciller, quien también citó la declaración del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, confirmando que el alto al fuego debía aplicarse “en todos los territorios, incluido Líbano”.

El diplomático iraní insistió en que la reciente serie de ataques israelíes, que han dejado más de 250 muertos y más de mil heridos en Líbano, contradice el espíritu de la tregua y compromete la viabilidad del proceso de paz en curso.

Araghchi señaló que la diferencia de criterios entre Teherán y Washington sobre el alcance geográfico del alto el fuego es un factor central de conflicto.

En paralelo, la administración Trump reiteró que los ataques de Israel contra Hezbollah en Líbano constituyen una “escaramuza” aparte y no forman parte del cese temporal de hostilidades convenido con Irán.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, dijo que el alto al fuego debía aplicarse “en todos los territorios, incluido Líbano” (REUTERS/Archivo)

De acuerdo a la postura estadounidense, la tregua de dos semanas que comenzó tras la mediación de Pakistán no incluye la situación en Líbano debido al accionar de Hezbollah.

La tensión regional también se agudizó por la amenaza de los Guardianes de la Revolución iraníes, quienes aseguraron que responderán si Israel no detiene sus ataques en Líbano.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)