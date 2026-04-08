Grecia busca la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 15 años a partir de enero de 2027

La nueva medida impedirá que adolescentes accedan a plataformas digitales y está acompañada por un amplio plan regulatorio que exige verificación de edad, control parental y la cooperación internacional para proteger a los usuarios jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grecia definió que los menores de 15 años no podrán acceder a redes sociales a partir del 1 de enero de 2027, según anunció el primer ministro Kyriakos Mitsotakis a través de un video. El gobierno presentará la normativa al parlamento este verano, con el propósito de frenar el uso adictivo de aplicaciones digitales por parte de los menores y fortalecer la protección frente a los riesgos asociados al entorno digital. La medida busca poner límites claros a la exposición de los adolescentes a contenidos y funcionalidades de plataformas con fines comerciales.

De acuerdo con el medio Euronews, el comunicado oficial expresa que la restricción responde a la preocupación creciente por la adicción digital y los efectos negativos que generan algunas redes sobre la salud de los jóvenes.

Mitsotakis señaló que la intención no es alejar a los menores de la tecnología, sino restringir el acceso a plataformas diseñadas para maximizar el tiempo de uso y la interacción. El primer ministro pidió a los padres asumir un rol activo y subrayó: “Ninguna ley puede sustituirles”, aunque el Estado ofrecerá herramientas como la aplicación KidsWallet, destinada a controlar el uso y la verificación de edad.

Además, Mitsotakis remitió una carta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en la que propone avanzar hacia un marco regulatorio común para los 27 Estados miembros. El mandatario sugiere que la mayoría de edad digital europea se establezca en 15 años y que la verificación de edad sea obligatoria y uniforme en todas las plataformas.

Propuestas para un marco europeo armonizado

El anuncio prevé el desarrollo de sistemas tecnológicos que limiten el acceso y responsan a inquietudes sobre la salud digital y el impacto del uso intensivo de aplicaciones, involucrando a padres y a la sociedad en el proceso

El gobierno griego considera que la acción nacional resulta insuficiente para abordar un desafío global. Mitsotakis expone en la carta la ampliación de la verificación de edad a escala paneuropea y la obligación de las plataformas de controlar periódicamente la edad de los usuarios cada seis meses. El objetivo es evitar la fragmentación normativa y garantizar que los sistemas de control sean efectivos en todo el territorio de la Unión Europea.

La iniciativa nacional servirá como modelo para el desarrollo de una estrategia europea más amplia. El mecanismo KidsWallet permite a los padres establecer límites y verificar la edad de los menores, integrándose con las herramientas digitales europeas. Grecia busca que la coordinación entre Estados y la Comisión Europea agilice la imposición de sanciones a las plataformas que incumplan las restricciones.

El primer ministro afirma que la protección digital de los menores constituye una responsabilidad intergeneracional y una cuestión moral, más allá del debate político o económico. La carta subraya la necesidad de actuar con rapidez y de forma coordinada para proteger a la próxima generación de usuarios.

Impacto y próximos pasos de la regulación

La propuesta legislativa se fundamenta en la creciente preocupación sobre la exposición de jóvenes a riesgos digitales y en la necesidad de un modelo de control que pueda reproducirse en el ámbito europeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prohibición de acceso a redes sociales para menores de 15 años introduce un cambio en la política digital europea. Grecia anticipa que la nueva regulación abrirá el debate en otros países de la Unión Europea sobre la edad mínima para el uso de redes y la responsabilidad de las plataformas. La ley exigirá que las empresas tecnológicas implementen sistemas de verificación robustos y revisen periódicamente los perfiles de los usuarios.

La entrada en vigor de la normativa en enero de 2027 dará tiempo a las compañías y a las familias para adaptarse a los nuevos requisitos. El gobierno griego indica que la protección de los menores frente a los riesgos digitales requiere la colaboración entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. El ejemplo de Grecia podría incentivar la armonización de las reglas en toda la Unión Europea en los próximos años.

La propuesta del ejecutivo griego describe de forma precisa la intención de limitar el acceso a la tecnología a través de la nueva ley, que establece límites claros y refuerza la responsabilidad de las plataformas, en un contexto donde la digitalización avanza sobre la vida cotidiana de niños y adolescentes.