Mundo

Financial Times: “El Armagedón fue cancelado... por ahora”

La interrupción de las hostilidades generó expectativas sobre la posibilidad de una paz duradera, aunque persisten dudas respecto a la disposición de las partes para negociar el control del Estrecho de Hormuz

Guardar
Imagen del 6 de abril de una calle en Teherán. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Imagen del 6 de abril de una calle en Teherán. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

La amenaza de una guerra total en el Golfo Pérsico pareció inminente, pero la declaración de un cese al fuego de dos semanas ha traído un respiro temporal. Para Gideon Rachman -columnista jefe de asuntos exteriores del Financial Times- la perspectiva de un “Armagedón” se ha apartado, aunque deja abierta la duda de si esta tregua será el primer paso hacia una paz estable o solo una pausa en una escalada inevitable. “El Armagedón fue cancelado... al menos, por ahora”, remarcó el analista.

Rachman advirtió que el acuerdo representa alivio solo momentáneo para Oriente Medio y Europa, donde la incertidumbre persiste sobre la capacidad de Estados Unidos e Irán de contener la hostilidad. Tanto el presidente Donald Trump como el régimen iraní tienen incentivos claros para evitar un conflicto largo: Trump busca eludir un desgaste económico y político interno, mientras que Irán persigue el cese de los bombardeos.

El especialista señaló que ambos actores apelan a victorias simbólicas. La “supervivencia” del régimen iraní, capaz de mostrar resistencia, convive con la narrativa estadounidense de haber devastado la capacidad militar persa y reabierto el Estrecho de Hormuz.

Financial Times subrayó que la fase de negociaciones de paz plantea desafíos inmediatos. El Estrecho de Hormuz será un eje central en los diálogos: Irán, de acuerdo a Rachman, busca aprovechar este punto estratégico por donde cruza “20% de las exportaciones mundiales de petróleo”, intentando imponer un sistema de peajes. Esa reivindicación no solo garantizaría a Teherán ingresos potencialmente transformadores, sino que le otorgaría “una fuente permanente de influencia sobre sus vecinos y los importadores globales de petróleo y gas”.

Viajeros se acercan a pie al paso fronterizo con Turquía en el cruce de Razi, en Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Foto/Francisco Seco)
Viajeros se acercan a pie al paso fronterizo con Turquía en el cruce de Razi, en Irán, el sábado 4 de abril de 2026. (AP Foto/Francisco Seco)

Sin embargo, ese planteo parece inviable para Estados Unidos y sus aliados del Golfo, para quienes aceptar una “caseta de peaje” iraní sería ceder influencia geoestratégica. El analista planteó dos escenarios posibles: Irán tendrá que ceder, o bien surgiría “algún tipo de compromiso ambiguo”.

La paz en el Golfo depende de resolver el control del Estrecho de Hormuz

Según Rachman, el núcleo de la negociación gira en torno al control del Estrecho y el reclamo iraní de reparaciones por los daños a su infraestructura. Teherán exige compensaciones, pero Washington rechaza de plano la admisión de culpa.

El factor del restablecimiento o garantía de paz también aparece condicionado. “Irán quiere alguna garantía de que la guerra no reiniciará a voluntad de Estados Unidos e Israel”, pero ambos países supeditan toda garantía a ciertos comportamientos iraníes, incluyendo la gestión del Estrecho, la política de rearme y “el destino del programa nuclear iraní”.

Los estadounidenses, recalcó la publicación, exigen el fin definitivo del enriquecimiento de uranio por parte de Irán y clarificaciones sobre el paradero de los actuales stocks altamente enriquecidos, temas que según Rachman ya causaron el fracaso de negociaciones previas. “No está claro si semanas de enfrentamientos cambiaron la postura de alguna de las partes”, advirtió.

La conformación de las delegaciones negociadoras introduce otra capa de incertidumbre: a diferencia de décadas pasadas, cuando en las rondas nucleares participaron potencias europeas, Rusia y China, el presente escenario se limita a Estados Unidos e Irán, con Pakistán como anfitrión de las conversaciones en Islamabad.

La propia representación en ambas partes añade interrogantes. Sobre el lado estadounidense, la confianza de Trump en el enviado especial Steve Witkoff y en Jared Kushner resulta polémica tras los “errores” reconocidos en previas negociaciones. En Irán, los recientes ataques dejaron vacantes en la cúpula y la figura del nuevo líder supremo brilla por su ausencia.

No existe ninguna garantía de que estos dilemas se resuelvan de forma rápida, insistió Rachman, pero al menos, por el momento, “el mundo discute cómo cimentar un alto el fuego, no cómo profundizar la destrucción”.

Temas Relacionados

Estrecho de HormuzOriente MedioEstados UnidosIránGuerra en Medio OrienteIsrael

Últimas Noticias

Hackers rusos al servicio del Kremlin intensifican ataques a routers wifi en todo el mundo

El grupo Fancy Bear está aprovechando vulnerabilidades de dispositivos de uso común, facilitando el espionaje y la interceptación de información delicada en organismos públicos y empresas de más de cien países

Hackers rusos al servicio del Kremlin intensifican ataques a routers wifi en todo el mundo

JD Vance advirtió a Irán que la tregua es frágil y que debe negociar “de buena fe”

El vicepresidente estadounidense respaldó el cese del fuego de dos semanas con Teherán pero alertó que Trump no quiere juegos, sino resultados concretos

JD Vance advirtió a Irán que la tregua es frágil y que debe negociar “de buena fe”

Grecia busca la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 15 años a partir de enero de 2027

El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, promueve un marco regulatorio europeo único para reforzar la protección digital de los jóvenes. La iniciativa incluye mecanismos de verificación de edad y responsabiliza a las plataformas en el control del acceso

Grecia busca la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 15 años a partir de enero de 2027

Trump dijo que Irán no podrá enriquecer uranio y que EEUU retirará los residuos nucleares enterrados en sus instalaciones

El presidente estadounidense detalló los términos nucleares del alto el fuego de dos semanas con Teherán y amenazó con aranceles del 50% a cualquier país que suministre armas a Teherán

Trump dijo que Irán no podrá enriquecer uranio y que EEUU retirará los residuos nucleares enterrados en sus instalaciones

Israel llevó a cabo el mayor ataque contra la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en Líbano

Las Fuerzas de Defensa dijeron que bombardearon más de 100 objetivos simultáneos en varios puntos, con impactos en sedes militares, centros de mando y sistemas de ataque marítimo y de artillería que utilizaría la milicia apoyada por Irán

Israel llevó a cabo el mayor ataque contra la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en Líbano
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2026: Línea 1 del Metro hará 96 viajes adicionales este domingo 12 de abril

Elecciones 2026: Línea 1 del Metro hará 96 viajes adicionales este domingo 12 de abril

El extracto de cúrcuma y jengibre puede reforzar los implantes en los huesos

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 8 de abril: carga vehicular en avenida Tlalpan por obra de ciclovía

Álvaro Uribe Vélez alertó por “gran angustia” de los trabajadores que no tienen donde vivir: “No ha habido programas de vivienda social”

Este era el multimillonario patrimonio de alias Mison, cabecilla de Los Maracuchos en Bogotá: le compró joyas de oro a su perro

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Un esqueleto de dinosaurio de 6 metros de largo se exhibe por primera vez en Reino Unido

La UE, España y otros 7 países piden una "solución definitiva" en Irán para evitar una "crisis energética mundial"

Israel no cambia de momento sus directrices de seguridad, a pesar del alto el fuego

El Pentágono proclama que Trump ha logrado una "victoria histórica" en Irán: "Dejará de ser una amenaza"

Gobierno libanés dice que hay decenas de muertos y cientos de heridos en ataques de Israel

ENTRETENIMIENTO

Jonah Hill regresa a Hollywood tras tres años sin actuar y reveló detalles de su nueva película, Outcome

Jonah Hill regresa a Hollywood tras tres años sin actuar y reveló detalles de su nueva película, Outcome

La historia de Jeffrey Katzenberg: lo despidieron de Disney, creó DreamWorks y reinventó la animación con Shrek

Michael, la cinta sobre Jackson, elimina toda mención a las acusaciones

El Partido: el documental que recuerda el encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 1986

¿Batman o Spider-Man? El divertido duelo entre Zendaya y Robert Pattinson en París que causó furor