Llueven críticas contra la CNDH tras polémica recomendación sobre el caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, 26MAYO2026.- Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa marcharon junto a madres y padres buscadores hacia el Hemiciclo a Juárez durante la “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir justicia por la desaparición de los 43 normalistas. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

El pasado 9 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 208VG /2026, con la que supuestamente acreditó violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas del caso Ayotzinapa.

Sin embargo, el documento –de 876 páginas– fue duramente criticado en redes sociales, porque desacredita los informes publicados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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La institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra emitió dicho documento para reivindicar “la lucha de las víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y de las deficientes investigaciones de los mismos”.

Sin embargo, lo que más molestó a organizaciones civiles, así como a periodistas y expertos, fue que la CNDH sostiene que no existen pruebas para culpar al Ejército, pese a que hay evidencia que demuestra lo contrario, misma que fue proporcionada, en su momento, por el GIEI y la Covaj.

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CNDH muestra falta de autonomía, denuncia Centro Prodh

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez fue uno de los primeros en pronunciarse tras la publicación de la recomendación. A través de su cuenta de X, la ONG lamentó la falta de autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Tras casi 12 años del caso Ayotzinapa, la CNDH decidió publicar una Recomendación donde, en 876 páginas, el organismo nuevamente muestra su falta de autonomía al eximir la responsabilidad institucional del Ejército, desacreditar organismos internacionales y esfuerzos institucionales, así como a la sociedad civil, mostrando una profunda insensibilidad a las demandas de las familias de los estudiantes desaparecidos”, escribió.

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(CNDH)

Además, recordó que hay 17 militares detenidos, con lo que queda demostrado que sí hubo participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la desaparición de los normalistas.

“La CNDH deslinda de responsabilidad a la Sedena, afirmando que no hay evidencias que la acrediten, pese a que hay 17 militares vinculados a proceso por el caso.

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“Destaca que, contrario a lo reconocido en ordenamientos judiciales, desestima la opacidad del Ejército al no entregar información de inteligencia faltante e incluso valida información que ya ha sido verificada por propios documentos militares, confirmando su alineación al Poder Militar”, agregó.

Culpan al Ejército de obstaculizar investigaciones

Por su parte, Fundar México resaltó que el Ejército lleva 12 años obstaculizando la investigación del caso Ayotzinapa.

También denunció que la CNDH intenta deslegitimar el trabajo de organizaciones históricas de defensa de derechos humanos, como el Centro Prodh.

“La Recomendación de CNDH recién emitida evidencia la falta de autonomía del organismo, donde absuelve al Ejército de cualquier responsabilidad, a pesar de que tras más de 12 años ha obstaculizado la investigación del caso Ayotzinapa”, publicó Fundar en su cuenta de X.

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CIUDAD DE MÉXICO, 26MAYO2026.- Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, llegaron al Hemiciclo a Juárez durante la “140 Acción Global por Ayotzinapa y México”, donde exigieron justicia por la desaparición de los estudiantes. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Lamentan que den espalda a familiares de normalistas desaparecidos

Por su parte, la periodista especializada en derechos humanos, Elia Almanza, aseguró que no esperaba nada de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y, aún así, salió como la mayor defensora de los militares.

“Terminé de echarle ojo al posicionamiento político mal llamado “Recomendación” de la CNDH sobre #Ayotzinapa. Sigo procesándolo; una locura.

“Sé que no podíamos esperar nada, pero qué manera de Rosario Piedra Ibarra de defender al Ejército.

“12 años y las familias tienen que aguantar esto”, escribió la comunicadora.

A once años de la desaparición de los 43 normalistas, autoridades federales aseguran instalaciones funerarias y el Semefo de Iguala. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Mientras que el analista, Alfredo Lecona, tachó de “criminal” el actuar de la CNDH y su titular, y afirmó que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, supo y ocultó que los normalistas seguían con vida después del 26 de septiembre de 20224.

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“SALVADOR CIENFUEGOS supo y OCULTÓ que NORMALISTAS continuaban CON VIDA días después del 26 de septiembre de 2014.

“El GIEI se fue del país dejando EVIDENCIA técnica, documental y de inteligencia sobre el ocultamiento.

“Lo que acaba de hacerle la CNDH a Ayotzinapa para encubrir al ejército y aliados de la presidenta es lo más CRIMINAL que han hecho Piedra, Estrada, Pomposo y el resto de delincuentes que secuestraron la institución. 43 veces miserables. 135 mil veces malditos”.

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Continúa la polémica con Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH y su postura sobre el caso Ayotzinapa, es una muestra de ello.