Mundo

Estados Unidos e Irán empezarán a negociar un acuerdo de paz a partir del viernes en Pakistán

Las delegaciones de ambos países asistirán a conversaciones en la capital paquistaní, impulsadas por la mediación de Pakistán y sujetas a un plan propuesto por Teherán para discutir condiciones de seguridad y cese de hostilidades

Guardar
Iranian President Masoud Pezeshkian is welcomed by Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif in Islamabad, Pakistan, August 3, 2025. Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Iranian President Masoud Pezeshkian is welcomed by Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif in Islamabad, Pakistan, August 3, 2025. Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

Irán y Estados Unidos han pactado un alto el fuego de dos semanas y se preparan para iniciar negociaciones en Islamabad, la capital de Pakistán, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz. Según el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, el diálogo se desarrollará exclusivamente sobre la base de un plan de diez puntos presentado por Teherán, que exige, entre otros requisitos, el control iraní sobre el estrecho de Ormuz y el cese de los ataques estadounidenses e israelíes tanto en territorio iraní como en zonas de influencia de la República Islámica.

El acuerdo para suspender las hostilidades se alcanzó horas antes de que venciera el ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había amenazado con atacar la infraestructura energética de Irán si no se reabría el paso estratégico de Ormuz. En respuesta a una gestión del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del mariscal Asim Munir, Trump decidió extender el plazo y detener lo que calificó como una “fuerza destructiva” preparada para ser desplegada esa misma noche.

Trump confirmó en un mensaje publicado en su red social que la suspensión de los ataques será recíproca y condicionada a la apertura “total, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz bajo supervisión iraní. El mandatario estadounidense afirmó que esta decisión llega después de considerar la propuesta de diez puntos remitida por Irán a través de Pakistán y tras asegurar que Estados Unidos ya ha “cumplido y superado todos los objetivos militares” tras la ofensiva del 28 de febrero, realizada junto a Israel, en la que murieron figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y el comandante de la Armada, Alireza Tangsiri.

Imagen EBBX5U4UXJGYPCM76EW6SXFPKY

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán aclaró que el inicio de las negociaciones no implica el fin de la guerra, sino que servirá para definir los detalles del acuerdo, cuya aprobación definitiva queda supeditada a la aceptación de los diez puntos planteados por Teherán. Entre las principales demandas iraníes figuran la retirada de tropas estadounidenses de toda la región, el tránsito “coordinado” con el Ejército iraní por el estrecho y la garantía de cese de ataques sobre sus aliados.

Las conversaciones comenzarán el viernes 10 de abril en Islamabad y se extenderán durante dos semanas, con posibilidad de prórroga si ambas partes lo acuerdan. El Consejo iraní presentó el acuerdo como una victoria diplomática, señalando que llega cuando ya se habían alcanzado “casi todos los objetivos bélicos” de Teherán y tras la aceptación por parte de Washington de negociar en base a los principios propuestos. Según el comunicado recogido por las agencias Fars y Tasnim, la República Islámica considera que la negociación en Pakistán representa un avance significativo en el conflicto, aunque advierte que la guerra solo concluirá si se aceptan íntegramente sus condiciones.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

Irán y Estados UnidosPakistánConflictos DiplomáticosEstrecho de OrmuzGuerra en Medio OrienteMedio Oriente

Últimas Noticias

Liberaron a dos ciudadanos franceses detenidos en Irán tras más de tres años de gestiones diplomáticas

El presidente Emmanuel Macron anunció que ambos regresan a Francia, luego del acuerdo mediado por Omán

Liberaron a dos ciudadanos franceses detenidos en Irán tras más de tres años de gestiones diplomáticas

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

El comunicado señala que el acuerdo se alcanzó con la aprobación del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

A comienzos de 2025 se inició una investigación sobre vehículos de la compañía equipados con la función “Actually Smart Summon”

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Reino Unido registró récord de incendios de bicicletas y monopatines eléctricos en 2025, según datos oficiales

Las autoridades británicas alertaron sobre un aumento del 38 % en siniestros vinculados con baterías de litio y productos no regulados, mientras crece la presión para imponer controles más estrictos en plataformas de venta en línea

Reino Unido registró récord de incendios de bicicletas y monopatines eléctricos en 2025, según datos oficiales

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

El mandatario republicano detalló que la suspensión de los ataques busca permitir que Teherán cumpla con la apertura de una de las rutas marítimas más importantes del mundo

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hijo de Julio Scherer Ibarra denuncia campaña de intrigas tras acusaciones desde la mañanera de Sheinbaum

Hijo de Julio Scherer Ibarra denuncia campaña de intrigas tras acusaciones desde la mañanera de Sheinbaum

Jessi Uribe rindió nuevo homenaje a Yeison Jiménez y causó nostalgia en sus seguidores: “No es solo una canción”

¿“Perú” o “el Perú”? La RAE, la historia y Mario Vargas Llosa explican el uso del artículo en el nombre del país

Ofensiva del Ejército en la Orinoquía permitió capturas, decomisos y destrucción de laboratorios: este es el balance operacional

Bukele respondió con ironía a señalamientos de Petro sobre supuestos “campos de concentración” en El Salvador: “Es una oportunidad histórica”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Irán anuncia negociaciones con EE.UU. en Islamabad y presenta su plan de paz de 10 puntos

0-0. Barracas Central empata con Vasco da Gama en su debut internacional

Pakistán afirma que el alto el fuego entre EEUU e Irán incluye "aliados" y engloba "Líbano y otros lugares"

Encapuchados y estudiantes se enfrentan en pugna por la universidad estatal de Guatemala

El Kospi surcoreano sube más del 5 % tras el cese el fuego entre Irán y EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

El último deseo de Aretha Franklin: cómo se resolvió la herencia de la Reina del Soul

El último deseo de Aretha Franklin: cómo se resolvió la herencia de la Reina del Soul

Así fue como Shiloh, hija de Angelina Jolie, se hizo parte del nuevo video musical de Dayoung

Así se hizo Project Hail Mary: secretos, improvisación y una dupla que conquistó a la ciencia ficción

De los touchdowns a las remodelaciones: la nueva vida de Tom Brady tras dejar el fútbol americano

De la complicidad con Judy Garland al acoso escolar y los desafíos de la fama: el lado desconocido de Liza Minnelli