Estados Unidos e Irán empezarán a negociar un acuerdo de paz a partir del viernes en Pakistán

Iranian President Masoud Pezeshkian is welcomed by Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif in Islamabad, Pakistan, August 3, 2025. Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

Irán y Estados Unidos han pactado un alto el fuego de dos semanas y se preparan para iniciar negociaciones en Islamabad, la capital de Pakistán, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz. Según el Consejo de Seguridad Nacional de Irán, el diálogo se desarrollará exclusivamente sobre la base de un plan de diez puntos presentado por Teherán, que exige, entre otros requisitos, el control iraní sobre el estrecho de Ormuz y el cese de los ataques estadounidenses e israelíes tanto en territorio iraní como en zonas de influencia de la República Islámica.

El acuerdo para suspender las hostilidades se alcanzó horas antes de que venciera el ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien había amenazado con atacar la infraestructura energética de Irán si no se reabría el paso estratégico de Ormuz. En respuesta a una gestión del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del mariscal Asim Munir, Trump decidió extender el plazo y detener lo que calificó como una “fuerza destructiva” preparada para ser desplegada esa misma noche.

Trump confirmó en un mensaje publicado en su red social que la suspensión de los ataques será recíproca y condicionada a la apertura “total, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz bajo supervisión iraní. El mandatario estadounidense afirmó que esta decisión llega después de considerar la propuesta de diez puntos remitida por Irán a través de Pakistán y tras asegurar que Estados Unidos ya ha “cumplido y superado todos los objetivos militares” tras la ofensiva del 28 de febrero, realizada junto a Israel, en la que murieron figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y el comandante de la Armada, Alireza Tangsiri.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán aclaró que el inicio de las negociaciones no implica el fin de la guerra, sino que servirá para definir los detalles del acuerdo, cuya aprobación definitiva queda supeditada a la aceptación de los diez puntos planteados por Teherán. Entre las principales demandas iraníes figuran la retirada de tropas estadounidenses de toda la región, el tránsito “coordinado” con el Ejército iraní por el estrecho y la garantía de cese de ataques sobre sus aliados.

Las conversaciones comenzarán el viernes 10 de abril en Islamabad y se extenderán durante dos semanas, con posibilidad de prórroga si ambas partes lo acuerdan. El Consejo iraní presentó el acuerdo como una victoria diplomática, señalando que llega cuando ya se habían alcanzado “casi todos los objetivos bélicos” de Teherán y tras la aceptación por parte de Washington de negociar en base a los principios propuestos. Según el comunicado recogido por las agencias Fars y Tasnim, la República Islámica considera que la negociación en Pakistán representa un avance significativo en el conflicto, aunque advierte que la guerra solo concluirá si se aceptan íntegramente sus condiciones.

(Con información de EFE y Europa Press)