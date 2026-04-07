Un tren de alta velocidad chocó contra un camión en el norte de Francia: murió el maquinista y hay dos heridos graves

Bomberos y policías trasladan a una persona de entre los restos de un tren TGV tras su colisión con un camión en un paso a nivel entre Béthune y Lens, en Bully-les-Mines, en la región de Pas-de-Calais, al norte de Francia (Foto de Sameer AL-DOUMY / AFP)

Un tren de alta velocidad francés chocó contra un camión en un paso a nivel en el norte de Francia el martes, matando al conductor del TGV y dejando gravemente heridas a dos personas, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió entre las localidades de Bethune y Lens, en la región norteña francesa de Pas-de-Calais, alrededor de las 7:00 de la mañana (05:00 GMT), informó el operador ferroviario SNCF.

Dos personas se encontraban en estado crítico, mientras que otras 11 sufrieron heridas menos graves, según informó la prefectura en un recuento actualizado. Las autoridades habían informado anteriormente que 27 personas resultaron heridas.

Bomberos permanecen en la carretera en la región de Pas-de-Calais (Foto de Sameer AL-DOUMY / AFP)

El tren de alta velocidad transportaba a 243 personas entre Dunkerque y París y chocó contra el camión a la altura del municipio de Bully-les-Mines, precisó la prefectura en un comunicado.

Se vio a los primeros intervinientes examinando el morro destrozado del tren TGV, según fotografías publicadas en X por Fabien Villedieu, del sindicato Sud-Rail.

El conductor del camión fue detenido, pero se desconoce si se trata de un civil o de un militar, indicó a AFP una fuente judicial.

Llegaron camiones de auxilio tras el impacto del tren que investiga la prefectura y a la SNCF. (Foto de Sameer AL-DOUMY / AFP)

El vehículo transportaba material militar, confirmó a AFP la prefectura, aunque su apariencia externa no era la de “un camión del ejército, de tipo camuflaje”, abundó Fabien Villedieu, del sindicato SUD Rail.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, anunció en un mensaje en sus redes sociales que iba a desplazarse hasta el lugar del accidente -del que no dio precisiones sobre su magnitud- junto al consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal SNCF, Jean Castex.

Ni la SNCF ni la prefectura pudieron proporcionar detalles sobre las circunstancias del accidente.

Un bombero y un policía permanecen en la carretera tras una colisión en un paso a nivel entre un tren TGV y un camión (Foto de Sameer AL-DOUMY / AFP)

El servicio de trenes regionales (TER) de la región Hauts de France indicó en sus redes sociales que como consecuencia del siniestro se ha interrumpido el tráfico entre Béthune y Lens hasta el final de la jornada y que también se ha cortado la alimentación eléctrica en los ejes Lille-Béthune, Lille-Lens y Lille-Douai.

En Francia, los accidentes graves que involucran líneas de tren de alta velocidad son raros en comparación con los ferrocarriles tradicionales.

El 25 de marzo, un tren regional chocó contra un camión a la altura de un paso a nivel en Saint-Raphaël, en el sureste de Francia, provocando la muerte del conductor del camión, de 60 años.

El maquinista del tren TGV falleció y al menos 11 personas resultaron heridas en el accidente (Foto de Sameer AL-DOUMY / AFP)

Y en marzo de 2025, dos militares perdieron la vida cuando un tren regional chocó contra su vehículo en un paso a nivel en Arras, en el norte de Francia.

El primer tren de alta velocidad de Francia, o Train a Grande Vitesse (TGV), batió récords mundiales de velocidad cuando entró en servicio en 1981.

La primera generación del TGV alcanzó una velocidad máxima de 380 kilómetros (236 millas) por hora, reduciendo el tiempo de viaje entre París y otras ciudades francesas a solo unas pocas horas, en lugar del trayecto de día completo o incluso de una noche que requería anteriormente.

Considerada un ejemplo destacado de la ingeniería e industria francesa, la tecnología TGV se ha exportado a varios países, incluyendo Corea del Sur, España, Estados Unidos e Italia.

(con información de AFP y EFE)