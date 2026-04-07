Mundo

Ola de ataques contra la infraestructura estratégica en Irán: bombardearon puentes y ferrocarriles

Carreteras y vías de trenes clave fueron destruidos en el interior del país, mientras explosiones sacudían la terminal petrolera de la isla de Kharg. La Guardia Revolucionaria amenazó con “privar de petróleo” a Occidente en respuesta

Guardar
El puente Qayoun-Nakhshlaq en la ruta Hashtrud-Miyaneh (provincia iraní de Azerbaiyán Oriental), por donde pasan una vía férrea y una carretera
El puente Qayoun-Nakhshlaq en la ruta Hashtrud-Miyaneh (provincia iraní de Azerbaiyán Oriental), por donde pasan una vía férrea y una carretera

Una ofensiva coordinada golpeó este martes múltiples puntos de la infraestructura estratégica de Irán, destruyendo puentes clave, paralizando la red ferroviaria nacional y sacudiendo el principal centro de exportación de crudo del país en la isla de Kharg.

En el centro del país, un ataque contra el puente ferroviario de Yahya Abad, en la ciudad de Kashan, dejó un saldo de al menos dos personas muertas y tres heridas, según informó Akbar Salehi, funcionario de seguridad de la provincia de Isfahan, a la agencia oficial de noticias IRNA.

Casi simultáneamente, en la provincia de Qom, al sur de la capital, el vicegobernador Morteza Heydari confirmó a la televisión estatal que proyectiles enemigos impactaron un puente vital de las líneas de comunicación en el oeste de la provincia, afectando gravemente el tránsito hacia Teherán.

En el norte del país, una de las autopistas más importantes de la región, que conecta la ciudad de Tabriz con la capital, Teherán, a través de Zanjan, fue cerrada debido a un ataque aéreo. Según informó la agencia oficial de noticias IRNA, citando a la oficina de gestión de crisis de la provincia de Azerbaiyán Oriental, el impacto ocurrió a unos 90 kilómetros de Tabriz. Un canal de Telegram vinculado a la Guardia Revolucionaria precisó que el proyectil alcanzó un puente elevado, bloqueando el tránsito en esta ruta vital para el comercio septentrional.

La campaña contra el sistema de transporte iraní se extendió hasta el noreste, donde las autoridades de Mashhad, la segunda ciudad más poblada de Irán, se vieron obligadas a cancelar todos los movimientos de trenes. El gobernador Hassan Hosseini atribuyó la medida a una advertencia emitida por el ejército israelí, que instó a la población a evitar el uso de los ferrocarriles.

El mando militar de Israel confirmó más tarde haber completado una “amplia ola de ataques” contra decenas de sitios de infraestructura en diversas áreas de Irán, aunque no ofreció detalles específicos sobre los objetivos alcanzados.

Esta oleada de impactos en el interior del país coincidió con informes de fuertes explosiones en la isla de Kharg, un punto neurálgico que gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. El incidente en Kharg eleva la tensión a niveles críticos, especialmente después de que el presidente Donald Trump declarara el pasado domingo en una entrevista con el Financial Times su intención de “apropiarse del petróleo de Irán” y tomar el control físico de la isla.

Donald Trump en la Casa Blanca el 6 de abril de 2026. El mandatario fijó un plazo final para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz o enfrente la destrucción total de su infraestructura eléctrica y puentes estratégicos. (REUTERS/Evan Vucci)
Donald Trump en la Casa Blanca el 6 de abril de 2026. El mandatario fijó un plazo final para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz o enfrente la destrucción total de su infraestructura eléctrica y puentes estratégicos. (REUTERS/Evan Vucci)

Los ataques ocurren a pocas horas de que expire el plazo final del presidente estadounidense Donald Trump para que la República Islámica reabra el crucial Estrecho de Ormuz.

La retórica entre Washington y Teherán alcanzó un punto de ebullición cuando Trump advirtió que, si el tráfico marítimo no se reanuda totalmente para las 8:00 p.m. (hora de Washington), lanzará ataques devastadores. “Cada puente en Irán será diezmado para las 12 de la noche de mañana”, sentenció el mandatario estadounidense, amenazando con dejar las centrales eléctricas “ardiendo y explotando” hasta quedar inutilizables.

En respuesta, el gobierno iraní hizo un llamado a estudiantes, atletas y artistas para rodear las instalaciones energéticas, calificándolas de “capital y activos nacionales”. El presidente Masoud Pezeshkian afirmó en redes sociales que 14 millones de personas se han ofrecido como voluntarios para la defensa, declarándose él mismo listo para dar la vida por la nación.

La advertencia de la Guardia Revolucionaria: “Los privaremos de petróleo durante años”

Transeúntes en Teherán junto a una imagen de Mojtaba Khamenei el 6 de abril. (Foto AP/Vahid Salemi)
Transeúntes en Teherán junto a una imagen de Mojtaba Khamenei el 6 de abril. (Foto AP/Vahid Salemi)

Ante la magnitud de los daños en la infraestructura nacional, que incluye el cierre de carreteras principales en el norte del país, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución emitió una severa advertencia. El ejército ideológico iraní afirmó que sus reservas de “contención” han terminado y amenazó con lanzar acciones que privarán a Estados Unidos y sus aliados del petróleo y el gas de la región “durante años” si se cruzan sus líneas rojas. Según el comunicado, la respuesta de Teherán no se limitará a la zona de conflicto inmediata, sino que se extenderá más allá de la región.

La escalada ha provocado una reacción urgente de Qatar, que advirtió este martes que la guerra en Oriente Medio está alcanzando un umbral donde ya no podrá ser controlada.

“Llevamos advirtiendo desde 2023 de que, si no se frena la escalada, llegaremos a una situación que será imposible de controlar, y estamos muy cerca de ese punto”, declaró Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. “Por eso hemos estado instando a todas las partes a que encuentren una solución y una forma de poner fin a esta guerra antes de que sea demasiado tarde”.

Temas Relacionados

IránEstados UnidosIsraelIsla de KhargGuardia Revolucionaria iraníDonald TrumpEstrecho de OrmuzGuerra en Medio OrienteMasoud PezeshkianÚltimas noticias américa

Últimas Noticias

El momento en el que fue baleado uno de los atacantes frente al consulado de Israel en Estambul

Las fuerzas de seguridad turcas respondieron a una agresión armada en la vía pública. La confrontación se saldo con uno de los tiradores muertos y otros dos heridos. IMÁGENES SENSIBLES

El momento en el que fue baleado uno de los atacantes frente al consulado de Israel en Estambul

El régimen de Irán llamó a formar cadenas humanas en torno a las plantas eléctricas amenazadas por el ultimátum de Trump

El presidente del país persa aseguró que millones de iraníes se han ofrecido a sacrificarse y aseguró que el mismo lo hará

El régimen de Irán llamó a formar cadenas humanas en torno a las plantas eléctricas amenazadas por el ultimátum de Trump

El ejército israelí atacó un complejo petroquímico e instalaciones militares en Irán y Líbano

Las FDI llevaron a cabo una serie de operaciones contra infraestructuras estratégicas del régimen de Teherán y posiciones del grupo terrorista Hezbollah en respuesta a recientes lanzamientos de misiles y tras ataques a instalaciones similares

El ejército israelí atacó un complejo petroquímico e instalaciones militares en Irán y Líbano

Explosiones en la isla de Kharg, corazón operativo de la industria petrolera de Irán

Reportes de medios estatales persas confirmaron ataques aéreos tras las amenazas de la administración Trump de tomar el control de la zona para asegurar el flujo de crudo y forzar la reapertura del Estrecho de Ormuz

Explosiones en la isla de Kharg, corazón operativo de la industria petrolera de Irán

Tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul: la Policía confirmó un terrorista muerto y cuatro heridos

La balacera involucró a un grupo de agresores armados que enfrentaron a fuerzas policiales

Tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul: la Policía confirmó un terrorista muerto y cuatro heridos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo influye la ‘mili’ en las pensiones y en la jubilación: cuándo suma, cuándo no y por qué puede cambiar el retiro

Cómo influye la ‘mili’ en las pensiones y en la jubilación: cuándo suma, cuándo no y por qué puede cambiar el retiro

Carlos Bianco dijo que Axel Kicillof es “una referencia obligada” para el escenario presidencial de 2027

Todos los gastos del hogar que puedes desgravarte en la declaración de la Renta 2026

Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027 abre registro: cómo participar por un apoyo de hasta 300 mil pesos

Aterciopelados debutó en el Tiny Desk: así fue el concierto acústico de la banda colombiana en el icónico escenario

INFOBAE AMÉRICA
Un nadador murió en Florida en medio de playas llenas y advertencias por corrientes de resaca

Un nadador murió en Florida en medio de playas llenas y advertencias por corrientes de resaca

Egipto anuncia el descubrimiento de gas natural que "reducirá la factura de importación"

El momento en el que fue baleado uno de los atacantes frente al consulado de Israel en Estambul

Trump al hablar de Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

WhatsApp prepara los canales de pago, una opción para ofrecer contenido exclusivo a cambio de una suscripción

ENTRETENIMIENTO

Javier Bardem lidera la esperada serie “Cabo de miedo” producida por Scorsese y Spielberg

Javier Bardem lidera la esperada serie “Cabo de miedo” producida por Scorsese y Spielberg

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresan en El diablo viste a la moda 2 con un duelo de poder editorial y moda digital

Elijah Wood habló sobre su posible regreso a El Señor de los Anillos: qué se sabe sobre la nueva aventura en la Tierra Media

Steven Spielberg elogia a Dune: “Creo que es la mejor película que ha hecho Denis Villeneuve”

Entre sorpresa y orgullo: Jaafar Jackson ocultó durante un año que sería el protagonista de la biopic de Michael Jackson