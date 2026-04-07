La prensa de Irán reporta explosiones en la isla de Kharg, corazón operativo de su industria petrolera

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla de Jarg, Irán. 25 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/Cedida a REUTERS

Una serie de fuertes explosiones sacudieron este martes la isla de Kharg, el principal centro de exportación de crudo de Irán, según informaron medios estatales iraníes y cadenas regionales. El incidente ocurre en un momento de máxima tensión, apenas días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera la posibilidad de tomar el control de la isla para asegurar los recursos petroleros de la región.

La agencia de noticias estatal Mehr y el canal qatarí Al Araby confirmaron las detonaciones en la isla, que gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo de la República Islámica. Aunque los informes iniciales atribuyen las explosiones a ataques aéreos de fuerzas estadounidenses o israelíes, el Pentágono y el gobierno de Israel no han emitido declaraciones oficiales confirmando su participación.

Kharg es considerada una pieza irremplazable para la economía de Teherán; su ubicación en aguas profundas permite el atraque de los superpetroleros más grandes del mundo, una capacidad de la que carecen los puertos menos profundos de la costa continental iraní.

La situación en el Golfo se ha deteriorado rápidamente tras el vencimiento de un plazo impuesto por la administración Trump para la reapertura total del Estrecho de Ormuz. En una entrevista concedida al Financial Times el pasado domingo 29 de marzo, el mandatario estadounidense endureció su retórica al afirmar que deseaba “apropiarse del petróleo de Irán” y que el control de la isla de Kharg es una opción real sobre la mesa.

“Queremos ese petróleo y podríamos tomar la isla”, declaró Trump en la entrevista, vinculando la seguridad de la infraestructura energética con las negociaciones para poner fin a la guerra actual.

Por su parte, el liderazgo iraní ha intentado proyectar una imagen de normalidad operativa. Moussa Ahmadi, jefe de la comisión de energía del parlamento iraní, declaró recientemente a la agencia ISNA que las exportaciones no solo se han mantenido estables, sino que han aumentado en los últimos días, a pesar de la constante amenaza de hostilidades.

Escalada militar en la región

El ataque del martes no es el primer contacto bélico en la zona este año. El pasado 13 de marzo, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra objetivos militares en Kharg, aunque evitaron deliberadamente golpear las instalaciones petroleras para prevenir un desastre ambiental y económico de escala global. Trump afirmó entonces que los objetivos militares habían sido “totalmente obliterados”.

Sin embargo, los movimientos recientes sugieren la preparación para una operación de mayor envergadura. La llegada al Oriente Medio del USS Tripoli, un buque de asalto anfibio que transporta a unos 3.500 marines y marineros, ha alimentado las advertencias de Teherán sobre una posible invasión terrestre.