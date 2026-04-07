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Las bolsas europeas cierran a la baja ante la tensión por el ultimátum sobre el estrecho de Ormuz

Un retroceso generalizado se registró en los principales índices accionarios del continente, en un contexto de volatilidad potenciado por el conflicto geopolítico que involucra a Estados Unidos, Irán e Israel y su impacto en el sector energético

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Las acciones europeas retrocedieron este martes, impactadas por la cautela de los inversores ante el vencimiento del ultimátum impuesto por Donald Trump a Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. El índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 1%, situándose en 590,59 puntos, mientras que la mayoría de los mercados regionales también cerraron en terreno negativo. Entre las principales plazas, la Bolsa de Fráncfort cayó un 1,06%, Londres un 0,84%, París un 0,67%, Madrid un 0,64% y Milán un 0,47%. El índice Euro Stoxx 50, que agrupa las compañías europeas de mayor capitalización, terminó la jornada con una baja del 1,05%.

El contexto estuvo marcado por la reanudación de la actividad bursátil tras el paréntesis de los festivos de Semana Santa en Europa, período en el que persistió la volatilidad. “La ausencia de un camino claro mantiene a los mercados volátiles e indecisos”, afirmó Daniela Hathorn, de Capital.com. Según fuentes de XTB, la incertidumbre sobre si Irán cederá, si el presidente estadounidense decidirá extender el plazo o si el conflicto escalará, condiciona la evolución de los mercados.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha generado una fuerte sacudida en los mercados globales, con una pérdida superior al 5% en el STOXX 600 desde el inicio del conflicto hace más de un mes. El cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán ha elevado los temores inflacionarios y modificado las expectativas respecto a la política monetaria. La jornada estuvo marcada por nuevas amenazas de Trump, quien advirtió con destruir “toda una civilización” iraní si no se reabre la vía marítima, y por ataques de Estados Unidos e Israel a la isla de Jark, punto neurálgico de la industria petrolera iraní.

Imagen de archivo de la Bolsa de Madrid. EFE/Javier Lizón
Imagen de archivo de la Bolsa de Madrid. EFE/Javier Lizón

En este escenario, el precio del petróleo se incrementó de forma significativa. El barril Brent subió un 3,3% hasta los 116,13 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 0,7% y se situó en 110,48 dólares. Hacia las 15H40 GMT, el Brent superaba los 111 dólares por barril, un alza superior al 1% en la sesión, y el WTI repuntó un 3,83%, alcanzando los 116,7 dólares. El gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, referencia en Europa, se encareció un 4,84%, cotizando en 52,46 euros.

“La situación ha evolucionado hacia un desenlace binario a corto plazo: o bien una escalada mediante ataques directos a la infraestructura iraní o una desescalada de última hora que podría desencadenar un fuerte cambio de tendencia en los activos de riesgo”, explicó Hathorn. Joe Mazzola, analista de Charles Schwab, indicó que “el mercado sigue en vilo, ya que las esperanzas de un alto el fuego se han desvanecido y Trump ha amenazado con destruir la infraestructura de Irán”.

El sector aeroespacial y de defensa lideró las caídas, con un descenso del 2,4%. Destacó el desplome del 8% de la italiana Leonardo, después de que fuentes informaran sobre la posible sustitución de su presidente ejecutivo, Roberto Cingolani. También cayeron la británica Rolls-Royce (3,9%) y la alemana Rheinmetall (2,5%). El sector sanitario retrocedió un 2,1%, con descensos para Novo Nordisk y AstraZeneca, que bajaron un 0,8% y 2,3%, respectivamente.

En otros mercados, el oro subió ligeramente hasta los 4.653 dólares la onza, mientras que la plata descendió un 2,15% hasta los 71,24 dólares. La criptomoneda bitcóin retrocedió un 2,4%, situándose en 68.155 dólares. El euro subió un 0,28% y cotizó en 1,157 dólares.

A nivel macroeconómico, se conoció un deterioro en la confianza de los inversores en la zona euro, que pasó de -3,1 puntos en marzo a -19,1 puntos en abril, según la encuesta del instituto Sentix. Además, la actividad en el sector servicios descendió el mes pasado en la zona euro y en las grandes economías como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, aunque registró un incremento en España.

(Con información de EFE, Reuters y AFP)

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