Profesor se negó a comprarle panela a un vendedor porque votó por Abelardo de la Espriella: todo quedó en video

El episodio se habría registrado en Florencia, Caquetá - crédito Captura de Video Facebook

Tres semanas después de que Abelardo de la Espriella fuera elegido como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, la polarización y los actos de violencia no han cesado del todo en el país.

Incluso, en redes sociales ha circulado un video en el que se observa la forma en la que los resultados electorales han afectado la convivencia entre la ciudadanía.

El caso se registró en la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá (sur de Colombia), cuando un vendedor ambulante, identificado como “Don Luis Felipe” se acerca a una de las residencias de la capital colombiana a ofrecer panela (producto alimenticio originario de Colombia), en aras de solventar sus necesidades básicas al ser una persona de la tercera edad, según información recopilada por el medio local Laboyanos.

PUBLICIDAD

El episodio reactivó el debate sobre la polarización política y su impacto en la convivencia diaria - crédito Captura de Video Facebook

Sin embargo, al llegar a dicho inmueble se llevó una sorpresa, luego de que el propietario de la vivienda, que frecuentaba en la compra de dicho alimento, manifestó su negativa, debido a su postura política que, según el comprador, no iba acorde a sus principios.

“No me vuelva a dejar nada. Con mi familia, hemos decidido o he decidido, después de estas elecciones, comprarle directamente a los campesinos”, señaló el sujeto que grabó el video.

Así mismo, expuso sus razones por las que, a su juicio, no volverá a comprarle el producto alimenticio. “Yo no voy a seguir comprándole cosas a la gente que votó para que nos destripen a nosotros”, comentó.

PUBLICIDAD

Igualmente, expresó que, por su labor como docente, no puede compartir con alguien que, según él, estaría respaldando posturas políticas que lo perjudiquen. “Usted sabe que yo soy profesor, a mí me ha tocado muy duro, y a mí, digamos, no es cuestión por cobrarle porque piensen políticamente diferente a mí, sino sencillamente coherencia”, indicó.

Por último, rememoró algunas de las causas que ha defendido, que se asemejan a las políticas defendidas por la campaña del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, así como los programas impulsados por el Gobierno de Gustavo Petro.

En redes sociales, usuarios tuvieron reacciones divididas ante este episodio - crédito Captura de Pantalla Instagram/Laboyanos

“Yo he luchado por la vida, yo he estado del lado de los campesinos, he estado del lado de la gente humilde, yo he marchado para que le aumenten el bono pensional a los viejitos, para que haya gratuidad en la matrícula y me parece injusto, digamos, comprarle a gente que vaya en contra de eso (...) Entonces, he decidido comprarle a partir de aquí en adelante a los campesinos directamente y a las personas que, pues realmente se lo merecen, don Luis Felipe, le agradezco mucho, muy amable”, finalizó.

PUBLICIDAD

En la grabación, el comerciante, con voz entrecortada y expresión de tristeza, respondió con respeto: “Bueno, señor, y con mucho gusto”, a lo que después se retira del inmueble.

La escena generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos defendieron la libertad de consumo, pero otros cuestionaron que la política rompa relaciones cotidianas y vínculos comerciales.

“Ósea que a el Profe, hay que mostrarle primero la foto de él tarjetón marcado, para que compre cualquier cosa (sic)”; “Que tal éste tipo que es profesor y que le ha tocado muy duro, cómo si ellos trabajarán de verdad”; “q personita y eso q es docente”; “Me parece justo”; “De acuerdo ! Ellos no pensaron en los demás al dar su voto”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en la publicación.

PUBLICIDAD

El material también provocó mensajes de solidaridad con “don Luis Felipe” y llamados a apoyarlo al comprarle la panela que ofrece.

El presidente electo se posesionará el 7 de agosto de 2026 - crédito REUTERS/Sergio Acero

Por el momento, el caso sigue generando reacciones divididas, mientras crece la discusión sobre el impacto de las diferencias ideológicas en la convivencia y las actividades económicas cotidianas en el país.

Entre tanto, Abelardo de la Espriella se posesionará el 7 de agosto de 2026, aunque no define si la transmisión de mando se efectuará en el Congreso de la República o en una guarnición militar, tal como propuso el futuro mandatario, en respaldo a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

PUBLICIDAD