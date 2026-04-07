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El papa León XIV aseguró que la amenaza de destruir la civilización iraní es “inaceptable”

La máxima autoridad católica expresó su desaprobación ante la advertencia estadounidense sobre Irán y enfatizó la importancia de evitar acciones que pongan en riesgo a la población inocente, apelando al diálogo y al derecho internacional

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El papa León XIV calificó de inaceptables las amenazas contra objetivos civiles en Irán y pidió respeto al derecho internacional. (REUTERS/Remo Casilli)
El papa León XIV calificó de inaceptables las amenazas contra objetivos civiles en Irán y pidió respeto al derecho internacional. (REUTERS/Remo Casilli)

El papa León XIV calificó este martes de “inaceptables” las amenazas contra objetivos civiles en Irán, tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que “morirá toda una civilización” si Teherán no acata su último ultimátum.

El pontífice, sin mencionar directamente a Estados Unidos, sostuvo ante periodistas en Castel Gandolfo que “hoy… hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto realmente no es aceptable”. Destacó que, si bien existen cuestiones de derecho internacional, la situación representa “mucho más una cuestión moral”.

Estados Unidos, en guerra con la república islámica desde febrero, fijó como plazo el martes a las 00:00 GMT para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio del conflicto y vital para el tránsito del petróleo de Oriente Medio.

Trump insistió en que, si no se cumple la exigencia, “morirá toda una civilización”. Las palabras del papa precedieron ese plazo y buscaron frenar la escalada: “Quisiera invitar a todos a pensar en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes, que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado… Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones”, afirmó.

Estados Unidos exigió la reapertura del estrecho de Ormuz, vital para el petróleo de Oriente Medio, como condición para frenar la escalada. (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)
Estados Unidos exigió la reapertura del estrecho de Ormuz, vital para el petróleo de Oriente Medio, como condición para frenar la escalada. (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)

El papa León XIV, el primer estadounidense en liderar la Iglesia católica, subrayó que los ataques a infraestructuras civiles “van en contra del derecho internacional” y urgió a quienes participan en el conflicto a “volver a la mesa” de negociaciones. “Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto. Quiero invitar a todos a rezar, pero también a buscar la forma de comunicarse, quizá con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz”, insistió el pontífice, reiterando su llamado a la reflexión y la acción colectiva para evitar una mayor escalada.

En una jornada marcada por bombardeos y actividad diplomática, el jefe de la Iglesia católica recordó el mensaje de paz pronunciado el Domingo de Pascua, al pedir dejar las armas y optar por el diálogo. “Hay tanta necesidad de paz en el mundo”, exclamó León XIV, quien advirtió que la crisis en Oriente Medio solo incrementa la inestabilidad global y el odio. El papa remarcó que “todos los ataques contra infraestructuras civiles son también un signo del odio, de la división y de la destrucción de que es capaz el ser humano”.

La postura del pontífice ha sido de firme rechazo a las soluciones militares desde el inicio del conflicto. Desde su elección en mayo, ha expresado desacuerdo con algunas medidas de la administración Trump, aunque ha delegado en la jerarquía católica estadounidense las críticas más directas.

El mismo martes, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, monseñor Paul Coakley, pidió a Trump “dar un paso atrás del precipicio de la guerra”. Coakley señaló en una carta abierta que “la amenaza de destruir toda una civilización y el ataque intencional a infraestructura civil no pueden justificarse moralmente”. Expresó que existen alternativas para resolver los conflictos y solicitó a Trump negociar una solución justa para preservar la paz y evitar más muertes.

(Con información de AFP y EFE)

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