El conflicto en Irán mantiene fuera de operación más de 9 millones de barriles diarios de petróleo

Un aerodeslizador pasa junto al buque Jag Vasant que transfiere GLP en un puerto tras transitar por el estrecho de Ormuz en medio de interrupciones en el suministro relacionadas con el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Bombay, India, el 1 de abril de 2026. REUTERS/Francis Mascarenhas

Más de 9 millones de barriles diarios de producción petrolera provenientes de los principales países de Medio Oriente se prevé que permanezcan fuera de operación durante abril, según estimaciones del gobierno de Estados Unidos. El conflicto en Irán ha alterado de forma significativa los mercados energéticos globales, restringiendo el flujo de crudo por el estratégico Estrecho de Ormuz y elevando los precios internacionales del petróleo.

En marzo, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos árabes Unidos, Qatar y Bahréin recortaron en conjunto 7,5 millones de barriles diarios de producción, según el informe Perspectiva Energética a Corto Plazo de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). La EIA prevé que este volumen alcance 9,1 millones de barriles diarios en abril, reflejando la magnitud de la disrupción.

El informe de la EIA subraya que la guerra en Irán ha causado una de las interrupciones más graves en los mercados energéticos globales en la historia reciente. El tránsito restringido por el Estrecho de Ormuz ha reducido significativamente los envíos y disparado el precio del petróleo a niveles no vistos desde 2022. Como consecuencia directa, se prevé que la demanda global de crudo crezca este año solo la mitad de lo estimado anteriormente.

La EIA estima que, si el conflicto concluye hacia finales de abril, la producción fuera de línea descendería a 6,7 millones de barriles diarios en mayo. Según el mismo organismo, hacia fines de 2026 la oferta podría retornar a niveles previos al conflicto. El reporte añade: “Una vez que se reanuden los flujos por el Estrecho de Ormuz, asumimos que tomará tiempo resolver el cúmulo de envíos pendientes y la alteración de las rutas comerciales, y que el riesgo de nuevas interrupciones seguirá presente, lo que mantendrá una prima sobre el precio del petróleo”.

El presidente Donald Trump ha fijado un plazo hasta las 20:00 horas ET del martes para que Irán reabra el Estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no cumplirse, Estados Unidos atacará infraestructuras críticas. Ambos principales referentes del crudo cotizan por encima de $100 el barril, cerca de máximos no vistos desde hace cuatro años.

Un aviso de "agotado" está pegado en el surtidor de diésel de una gasolinera en Tuba, provincia de Benguet, Filipinas, el 31 de marzo de 2026. REUTERS/Eloisa Lopez

La interrupción en el suministro ha llevado a compradores internacionales a buscar alternativas en Estados Unidos, cuyas exportaciones de crudo alcanzarán marcas históricas este mes, de acuerdo con la EIA. El llamado de Trump a incrementar la producción interna coincide con precios en ascenso, lo que impulsa a las empresas estadounidenses a aumentar su actividad.

La EIA prevé que la producción de crudo en Estados Unidos escale hasta casi 14 millones de barriles diarios en 2027, un aumento de 120.000 barriles diarios respecto a las proyecciones de marzo.

Mientras la inestabilidad persista en Medio Oriente, la EIA proyecta que el precio de referencia Brent promediará $115 el barril en el segundo trimestre de 2026, $24 más que la previsión anterior. Para todo el año, la media esperada es de $96 el barril.

El aumento de precios del petróleo también se traduce en un encarecimiento de la gasolina y el diésel, lo que agrava la inflación en Estados Unidos y plantea desafíos políticos para el Partido Republicano de Trump frente a las elecciones de medio término. El informe estima que el precio minorista de la gasolina subirá hasta $4,30 el galón en promedio en abril —actualmente, el costo promedio es de $4,14, según la American Automobile Association—, y proyecta un promedio anual de $3,70 el galón, un incremento de 36 centavos respecto a marzo.

El fuerte aumento de los precios del petróleo y los combustibles ha llevado a inversores a vigilar la posibilidad de una caída en la demanda. El reporte de la EIA prevé que el crecimiento de la demanda mundial de crudo este año se reducirá, en parte por el menor consumo en Asia. La proyección se sitúa en 600.000 barriles diarios de crecimiento en 2026, la mitad que el pronóstico anterior de 1,2 millones de barriles diarios.

(Con información de Bloomberg)