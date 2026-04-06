El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano asegura que la hija de Kim Jong Un heredará el poder del dictador

¿Al mando? Seúl cree que la hija de Kim está posicionada como su sucesora

La agencia de inteligencia de Corea del Sur cree ahora que la hija adolescente del líder norcoreano Kim Jong Un ha sido posicionada como su sucesora, según declararon legisladores el lunes, citando una reciente exhibición pública en la heredera conocida como Ju Ae, de 13 años, condujo un tanque, que probablemente tenía como objetivo disipar cualquier duda.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS, por sus siglas en inglés) comunicó a los legisladores que su evaluación no se basaba en inferencias circunstanciales, sino en lo que describió como “inteligencia creíble” recopilada por la agencia, según informes ofrecidos a miembros del partido gobernante y de la oposición tras una reunión parlamentaria a puerta cerrada.

Al ser preguntado sobre posibles protestas por parte de Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong-un y considerada desde hace tiempo la segunda figura más importante de Corea del Norte, el director de NIS respondió que ella no tiene poderes sustanciales, según declaró el director del Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, Lee Jong-seok, en una rueda de prensa.

El líder norcoreano Kim Jong Un y su hija Kim Ju Ae viajan en un tanque durante lo que la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA describe como un ejercicio táctico ofensivo con un nuevo tipo de tanque, en una base de entrenamiento en Pyongyang, Corea del Norte, el 19 de marzo de 2026, según esta fotografía difundida por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA vía REUTERS.

Algunos observadores discrepan de la evaluación del NIS, argumentando que la sociedad norcoreana, extremadamente patriarcal, difícilmente aceptará a una mujer como líder. También señalaron que Kim, de 42 años, es demasiado joven para nombrar a su sucesor, lo que podría debilitar su control del poder.

El mes pasado, la agencia estatal norcoreana KCNA publicó fotos de Kim Jong-un y su hija conduciendo un nuevo tanque, tras imágenes previas que la mostraban disparando un rifle en un campo de tiro y usando una pistola. Según declaró Park Sun-won, legislador del gobernante Partido Demócrata, estas escenas pretenden rendir “homenaje” a las apariciones militares públicas de Kim a principios de la década de 2010, cuando se preparaba para suceder a su padre.

La última evaluación de la hija de Kim, que se cree que tiene alrededor de 13 años y se llama Ju Ae, supone un avance respecto al análisis anterior de la agencia de inteligencia, que indicaba que probablemente estaba siendo preparada para suceder a su padre.

En esta imagen proporcionada por el gobierno norcoreano, el gobernante Kim Jong Un, asiste a un desfile con su hija en Pyongyang, Corea del Norte, el 25 de febrero de 2026 en la clausura del congreso del Partido de los Trabajadores. Periodistas independientes no tuvieron acceso a la cobertura del evento mostrado en esta imagen distribuida por el gobierno norcoreano. La imagen se muestra tal y como se proporcionó y no pudo verificarse de forma independiente. Marca de agua de la Agencia Central de Noticias de Corea. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP, Archivo)

Su nombre se basa en el relato del exjugador de la NBA Dennis Rodman, quien recordó haber tenido en brazos a la hija pequeña de Kim Jong Un durante un viaje a Pyongyang en 2013.

La niña, a la que los medios estatales han calificado como la hija “más querida” o “respetada” de Kim, ha acompañado a su padre a numerosos eventos de alto perfil desde finales de 2022.

Corea del Norte, fundada en 1948, ha sido gobernada sucesivamente por miembros varones de la familia Kim. Kim Jong Un heredó el poder tras la muerte de su padre, Kim Jong Il, a finales de 2011. Kim Jong Il había asumido el poder después de que su padre y fundador del Estado, Kim Il Sung, falleciera en 1994.

(con información de Reuters y AP)