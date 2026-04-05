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Tras su paso por Turquía, Zelensky llegó a Damasco para reunirse con el presidente sirio

El presidente ucraniano arribó a la capital siria junto con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, para mantener una reunión con el mandatario local, Al-Sharaa

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, continúa su gira por Medio Oriente (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, continúa su gira por Medio Oriente (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky llegó este domingo a Damasco junto con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, para conversar con el líder sirio Ahmed al-Sharaa, según informó a AFP un alto funcionario familiarizado con el asunto.

El avión de Zelensky “aterrizó en Damasco“, dijo el funcionario, añadiendo que la “cooperación entre países” y la “situación de seguridad en la región” estaban en la agenda.

De esta manera, el mandatario ucraniano llega a territorio sirio tras su paso por Turquía, donde el sábado se reunió con el jefe de Estado local, Recep Tayyip Erdogan.

Tras la reunión bilateral que mantuvieron, Erdogan resaltó que respetar la navegación en el mar Negro es “importante”, en referencia a los ataques atribuidos a Kiev contra petroleros que transportan crudo ruso.

Zelensky fue recibido por su homólogo turco en el palacio de Dolmabahçe a orillas del Bósforo, un lugar habitual para reuniones de trabajo del jefe del Estado con líderes extranjeros.

Durante la reunión, Erdogan “dijo que Turquía otorga gran importancia a la seguridad de la navegación en el mar Negro y a la estabilidad del suministro energético”, señala un comunicado de la Presidencia turca.

El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, en Estambul, Turquía, el 4 de abril de 2026. Murat Kula/Oficina de Prensa Presidencial Turca/Imagen cedida a través de REUTERS
El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, en Estambul, Turquía, el 4 de abril de 2026. Murat Kula/Oficina de Prensa Presidencial Turca/Imagen cedida a través de REUTERS

El viernes pasado, Erdogan había expresado en una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, que “los ataques a buques civiles en el mar Negro perjudican el ambiente de estabilidad”, en alusión a los ataques a petroleros con crudo ruso.

El último de estos ataques tuvo lugar el 26 de marzo pasado, cuando se registró una explosión en la sala de máquinas del petrolero Altura, que, procedente del puerto ruso de Novorosiisk, transportaba un cargamento de crudo.

El buque, abanderado en Sierra Leona pero de propiedad turca y con tripulación turca, quedó incapacitado para maniobrar y se halla desde entonces fondeado cerca de la costa de Estambul en el mar Negro.

Erdogan aseguró a su huésped que Turquía también apoya las negociaciones entre Rusia y Ucrania y que “la región necesita más paz y estabilidad”.

Por otro lado, le prometió “dar los pasos necesarios para aumentar el comercio bilateral de Turquía con Ucrania” y le felicitó por desarrollar las relaciones de Kiev con los países del Golfo, según la nota de la Presidencia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, posa para una fotografía tras una entrevista con Reuters, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 25 de marzo de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko/Foto de archivo
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, posa para una fotografía tras una entrevista con Reuters, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 25 de marzo de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko/Foto de archivo

También Zelensky puso el acento en la cooperación al informar en la red X que su conversación con Erdogan giró en torno a “las relaciones bilaterales, así como la situación en Europa y Oriente Medio”.

Hemos acordado nuevos pasos en cooperación de seguridad. Esto se refiere sobre todo a campos en los que podemos apoyar a Turquía: conocimientos, tecnología y experiencia. Hay una firme voluntad política de trabajar juntos y nuestros equipos completarán los detalles en los próximos días”, escribió el mandatario ucraniano.

“Hemos discutido pasos prácticos para implementar proyectos conjuntos para desarrollar la infraestructura del gas, así como oportunidades para una exploración conjunta de yacimientos de gas”, agregó Zelensky.

La última visita de Zelensky a Turquía tuvo lugar en noviembre pasado, si bien Erdogan ha reiterado a menudo su ofrecimiento de acoger negociaciones ruso-ucranianas para poner fin a la guerra.

(con información de AFP y EFE)

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