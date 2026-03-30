Una refinería de petróleo en el norte de Israel fue alcanzada por restos de un misil interceptado

Un edificio industrial y un camión cisterna de combustible en la refinería de petróleo de Bazan, ubicada en Haifa, al norte de Israel, fueron alcanzados por escombros de un misil interceptado, según el Servicio de Bomberos y Rescate de Israel. El hecho no dejó víctimas, pero provocó una densa humareda y activó un operativo de emergencia para controlar el fuego y evitar su propagación a otras áreas, mientras los bomberos buscaban posibles personas atrapadas.

Las autoridades no precisaron si el misil fue lanzado desde Irán o por miembros del grupo terrorista Hezbollah, organización armada que cuenta con el financiamiento del régimen de Teherán y con base en el Líbano. El ministro de Energía, Eli Cohen, afirmó que no se produjeron daños en las instalaciones de producción y que el suministro de combustible no se verá afectado. Un bombero veterano declaró a la emisora pública Kan que el camión cisterna alcanzado se encontraba en la periferia del recinto y transportaba benceno, que no representa peligro, aunque estimó que serían necesarias varias horas para extinguir el incendio.

Las autoridades investigan si el misil que impactó la refinería Bazan en Haifa fue lanzado por Irán o por el grupo Hezbollah del Líbano.

Este domingo, la Guardia Revolucionaria de Irán se atribuyó el lanzamiento de misiles que impactaron en el área industrial de Neot Hovav, al sur de Israel, a unos 12 kilómetros de Beersheba, en el desierto del Negev. El ataque provocó un incendio, columnas de humo negro y gris sobre el complejo y al menos seis heridos leves, que fueron atendidos en el hospital Soroka. Equipos de bomberos y protección civil enfriaron tanques cercanos para evitar explosiones, mientras escuadrones aéreos colaboraron en la extinción del fuego. El comandante de bomberos Eyal Caspi indicó que esperaban extinguir completamente las llamas en cuestión de horas.

La policía local informó que el incendio probablemente se originó por el impacto de restos de munición o fragmentos generados durante la interceptación de un misil. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y ordenaron a los trabajadores de las fábricas permanecer en áreas protegidas ante el riesgo de fugas tóxicas. El Comando de Defensa del Frente Interno instó a los residentes de Neot Hovav y zonas aledañas a no salir de sus viviendas hasta descartar cualquier peligro adicional.

Incendio en una zona industrial de Israel por un misil iraní

Neot Hovav reúne más de cuarenta empresas dedicadas a tecnologías ambientales e infraestructura industrial, entre ellas Ecosol y la estatal ESC, según las autoridades locales. Tres equipos especializados en armas químicas y fuerzas de vigilancia de la estación de Beerseba fueron enviados a la zona afectada para evaluar el peligro y las concentraciones de sustancias presentes, detallaron los Bomberos de Israel.

Desde la medianoche, el ejército israelí reportó al menos siete lanzamientos de misiles desde territorio iraní dirigidos contra objetivos en Israel. “Los sistemas defensivos están operando para interceptar la amenaza”, comunicó el ejército tras cada ataque. El episodio en Neot Hovav es el segundo ataque de este tipo contra instalaciones industriales israelíes desde el inicio del conflicto con Irán. El 19 de marzo, una refinería de petróleo en Haifa también sufrió daños tras el impacto de un misil, luego de la activación de las alarmas antiaéreas.