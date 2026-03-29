Mundo

Pakistán anunció que “en los próximos días” recibirá a delegaciones de EEUU e Irán para abordar el conflicto en Medio Oriente

El ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, no precisó si las conversaciones serán directas o indirectas. Hasta el momento no hubo pronunciamientos de Washington y Teherán

Guardar
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reúne con el canciller paquistaní Ishaq Dar en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se reúne con el canciller paquistaní Ishaq Dar en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El Gobierno Pakistán anunció este domingo que será sede de una ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en un intento de frenar la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, comunicó que la iniciativa cuenta con el respaldo de Turquía, Egipto y Arabia Saudita, cuyos representantes participaron en reuniones recientes en Islamabad para definir los lineamientos del proceso de diálogo.

El canciller paquistaní precisó que tanto Washington como Teherán han manifestado su disposición a la mediación de Pakistán, aunque ninguna de las partes ha confirmado su participación en la mesa de negociaciones.

Según Dar, los detalles sobre el formato y el alcance de las conversaciones aún no están cerrados, y no se ha definido si los contactos serán directos o indirectos. El objetivo inmediato es crear un canal efectivo para abordar las diferencias y reducir la tensión bélica en la región.

“Pakistán está muy feliz de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en la facilitación de Pakistán”, señaló el ministro.

Marco Rubio e Ishaq Dar se estrechan la mano ante la prensa en el Departamento de Estado en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)
Marco Rubio e Ishaq Dar se estrechan la mano ante la prensa en el Departamento de Estado en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El gobierno paquistaní asume el rol de mediador debido a sus vínculos diplomáticos con ambas potencias. Funcionarios en Islamabad explicaron que el anuncio es resultado de semanas de gestiones discretas y conversaciones privadas, que ahora se hacen públicas ante la gravedad de la situación.

El Ministerio de Exteriores evitó dar detalles sobre la duración del proceso o los posibles escenarios de acuerdo, pero confirmó la presencia y el respaldo de ministros turcos y árabes en la capital paquistaní.

Pakistán impulsa su iniciativa después de que Estados Unidos presentara a Irán una lista de quince puntos como base para un acuerdo de paz.

Las autoridades iraníes rechazaron ese marco y respondieron con su propia propuesta de cinco puntos, que incluye el fin de asesinatos de funcionarios, garantías contra futuros ataques, indemnizaciones y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Como gesto de apertura, Irán permitió el paso de veinte buques comerciales paquistaníes por el estrecho, interpretado como una señal de disposición a negociar si se reduce la presión de Washington.

Buques mercantes navegan cerca del estrecho de Ormuz en medio de la tensión entre EE. UU., Israel e Irán (REUTERS/Colaborador)
Buques mercantes navegan cerca del estrecho de Ormuz en medio de la tensión entre EE. UU., Israel e Irán (REUTERS/Colaborador)

En paralelo, desde Teherán, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, minimizó la importancia de las conversaciones previstas en Pakistán y las calificó como una maniobra para distraer la atención después del despliegue de marines estadounidenses en la región.

Qalibaf advirtió que las fuerzas iraníes “esperan la llegada de tropas estadounidenses para responder” y lanzó nuevas amenazas contra socios regionales de Washington. Medios oficiales iraníes replicaron el mensaje, insistiendo en que Irán no está dispuesto a ceder en puntos clave de la negociación.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aprovechó el contexto para anunciar la expansión de la zona de seguridad en el sur de Líbano y reiteró que el ejército continuará sus operaciones contra Hezbollah. El anuncio se enmarca en una ola de ataques y contraataques que han elevado la tensión en la frontera norte israelí.

El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz y la implicación de los rebeldes hutíes en la guerra han puesto en riesgo el transporte marítimo en el Golfo y el estrecho de Bab el-Mandeb, rutas estratégicas para el comercio mundial. La volatilidad ha impactado los precios internacionales del petróleo, gas y fertilizantes, y también ha complicado el tráfico aéreo.

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, habla durante una conferencia de prensa en Beirut (AP Foto/Bilal Hussein, Archivo)
El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, habla durante una conferencia de prensa en Beirut (AP Foto/Bilal Hussein, Archivo)

En términos de víctimas, la guerra ha dejado más de 3.000 muertos en la región. Líbano reporta al menos 1.200 fallecidos, Irán más de 1.900 e Israel 19. En Irak, milicias vinculadas a Irán han sufrido 80 bajas entre las fuerzas de seguridad, mientras que otros países del Golfo y Cisjordania también han registrado víctimas, reflejando el alcance regional de la crisis.

(Con información de The Associated Press)

Temas Relacionados

IránPakistánEstados UnidosIshaq DarGuerra en Medio OrienteTurquíaEgiptoArabia SauditaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Polonia extiende seis meses los controles fronterizos con Alemania y Lituania

La nueva normativa, que afecta los puntos clave de paso terrestre, entrará en vigor el 5 de abril de 2026 y responde a la amenaza de migración irregular en la región. Entre los pasos bajo vigilancia figura el Puente Inglés

Polonia extiende seis meses los controles fronterizos con Alemania y Lituania

El régimen de Irán recluta niños desde los 12 años para vigilar checkpoints en Teherán durante la guerra

La Guardia Revolucionaria lanzó una campaña que rebajó la edad mínima de incorporación a sus filas, mientras residentes reportan adolescentes armados con Kaláshnikovs y Uzis en las calles de Teherán

El régimen de Irán recluta niños desde los 12 años para vigilar checkpoints en Teherán durante la guerra

Especialistas advierten por riesgos neurológicos de la dieta carnívora de Robert F. Kennedy Jr.

Diversos profesionales subrayan la necesidad de asesoría médica y controles regulares ante prácticas extremas que afectan el bienestar a largo plazo

Especialistas advierten por riesgos neurológicos de la dieta carnívora de Robert F. Kennedy Jr.

“Basta de censura”: la Policía de Putin detuvo a al menos 12 personas que protestaban contra el bloqueo digital en Rusia

Las detenciones se registraron en Moscú y en ciudades como San Petersburgo, Novosibirsk y Vorónezh. Entre ellos se destaca el veterano disidente Alexandr Podrabinek

“Basta de censura”: la Policía de Putin detuvo a al menos 12 personas que protestaban contra el bloqueo digital en Rusia

Netanyahu ordenó al Ejército de Israel “expandir” la zona de seguridad en Líbano

El primer ministro israelí precisó que la medida “tiene por objeto neutralizar la amenaza de una invasión” del grupo terrorista Hezbollah

Netanyahu ordenó al Ejército de Israel “expandir” la zona de seguridad en Líbano
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultado Sinuano Día hoy 29 de marzo

Resultado Sinuano Día hoy 29 de marzo

Colectivos buscadores de personas rechazan cifras de Sheinbaum y denuncian falta de participación de familias

El lado oculto de Semana Santa: la presión por el cuerpo perfecto y sus efectos en la salud mental

Polémica entre Dylan Fuentes y la madre de su hijo por la manutención: “Ser papá no es aparecer cuando te conviene”

Detuvieron a un sospechoso de nacionalidad chilena por robar en oficinas del Microcentro y romper un blindex para escapar

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La cumbre de la OEACP aboga por construir una organización "más influyente" en el mundo

'Romería', de Carla Simón, vence la 35º edición del festival del cine español de Nantes

El primer “borrón y cuenta nueva” de la historia: así corregían los artistas del antiguo Egipto

António Costa pide a EEUU e Irán "dar una oportunidad a la diplomacia"

La Iglesia de México pide que la Semana Santa no sea una fecha más en el calendario

ENTRETENIMIENTO

Amigos de Keith Urban revelan detalles inéditos de su proceso creativo tras su divorcio con Nicole Kidman

Amigos de Keith Urban revelan detalles inéditos de su proceso creativo tras su divorcio con Nicole Kidman

El histórico músico argentino Nito Mestre se presentará en Washington y Nueva York con un emotivo homenaje a Sui Generis

La dura crítica de Sean Penn contra Nicolas Cage que el cine nunca olvidó: “Ya no es un actor”

Corey Feldman lamentó haber sido excluido del homenaje a Rob Reiner en los premios Oscar

Tom Felton reveló cómo vive su regreso a Harry Potter: “Tengo que pensar en objetos aleatorios para no emocionarme”