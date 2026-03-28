Una escena “apocalíptica”: el cielo de Australia Occidental se tiñó de rojo sangre ante el avance del ciclón Narelle

El cielo de Australia Occidente se tiñó de rojo por un extraño fenómeno

Un fenómeno natural provocado por el avance del ciclón Narelle tiñó de rojo el cielo de Australia Occidental, provocando sorpresa y estupor en las comunidades locales.

El fenómeno causó escenas que recordaron imágenes “apocalípticas”, de acuerdo a lo relatado por residentes a medios locals, así como desconcierto general y daños materiales, acompañados de cortes de energía y oscuridad diurna inusual en localidades como Denham, Exmouth y Shark Bay.

El cielo de parte de Australia se volvió rojo debido al paso del ciclón Narelle, que levantó polvo con elevado contenido de óxido de hierro desde suelos áridos. Estas partículas, sumadas a densas nubes y humedad, dispersaron la luz solar de forma tal que predominó el tono rojizo y el día se transformó por completo, borrando la visibilidad en minutos y dificultando la respiración.

Las imágenes y testimonios describieron paisajes donde el sol quedó oculto tras un manto de polvo, mientras la luz roja cubría la región. En Shark Bay, la visibilidad se redujo a casi cero en minutos bajo un resplandor rojo-anaranjado. Residentes y turistas describieron la atmósfera como “increíblemente inquietante” y señalaron que “no parecía real”, comparando la escena con películas de ciencia ficción.

Exmouth y sus alrededores resultaron entre los lugares más afectados tras el ingreso del ciclón Narelle a la costa australiana como un sistema de categoría tres, con vientos superiores a 190 km/h. La localidad se quedó sin electricidad, agua ni comunicaciones durante el evento, según informaron los servicios de emergencia. Otros centros como Coral Bay, Carnarvon, Geraldton y Kalbarri tuvieron daños materiales limitados.

Varios residentes australiano calificaron la experiencia de “apocalíptica”

Por qué el cielo se tiñó de rojo tras el ciclón Narelle

El color rojo del cielo fue resultado de los fuertes vientos del ciclón que arrastraron polvo y partículas con óxido de hierro hacia la atmósfera. La combinación de estas partículas, humedad y bandas gruesas de nubes alteró la dispersión de la luz solar, permitiendo que las longitudes de onda rojas dominaran la escena.

Según especialistas, este fenómeno ocurre cuando las partículas suspendidas retienen las longitudes de onda cortas de luz y solo dejan pasar la gama rojiza. Así, se genera una atmósfera llamativa y extraña, percibida como irreconocible por quienes la experimentan.

Fenómenos similares se han registrado en Australia antes, pero requieren la coincidencia de varios factores atmosféricos. Por eso, los habitantes describieron la experiencia como inusual y extraordinaria.

Por su parte, el ciclón Narelle provocó la destrucción de infraestructuras y afectó cultivos a su paso. Exmouth fue la localidad más golpeada, con daños en viviendas, estaciones de servicio y el aeropuerto de Learmonth. Aunque no se reportaron heridos graves, la falta de agua y electricidad complicó la vida diaria de la población.

La industria agrícola resultó especialmente vulnerable, en particular los productores de plátano cerca de Carnarvon. Con ráfagas de hasta 190 km/h, agricultores temían perder por completo sus plantaciones y anticipaban la necesidad de volver a sembrar desde cero.

También se paralizaron actividades energéticas y de producción de gas por los riesgos derivados del daño a infraestructuras. Brigadas de emergencia comenzaron el despliegue en las áreas más afectadas para facilitar la recuperación progresiva de servicios y actividades.

Un fenómeno meteorológico poco común

El ciclón Narelle destacó no solo por su impacto visual, sino por su trayecto excepcional de más de 5.500 kilómetros desde Queensland en el noreste hasta Australia Occidental. El sistema inició como categoría cuatro y se debilitó a subtropical, realizando un desplazamiento atípico motivado por patrones atmosféricos poco frecuentes.

Este tipo de cielos rojos por tormentas de polvo no es frecuente, aunque tuvo antecedentes en eventos como el de 2009, cuando el polvo tiñó de naranja vastas regiones australianas. Situaciones de esta índole recuerdan a la población cómo los extremos meteorológicos pueden modificar por completo tanto el entorno como la vida cotidiana.

Para muchos habitantes de Australia Occidental, la intensidad y singularidad del ciclón Narelle representan una de las experiencias más memorables de las últimas décadas y evidencian la capacidad impredecible de la naturaleza.