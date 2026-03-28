Silver Economy: un mercado de USD 4,2 billones impulsado por 1.200 millones de mayores de 60 años

El envejecimiento poblacional redefine el consumo, el trabajo y las políticas públicas, con Europa y Asia como regiones clave en la transición demográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado global de la Silver Economy ha sido valorado por primera vez en USD 4,2 billones, consolidándose como un motor emergente frente al rápido aumento de la población envejecida, según SilverEconomy.com.

Un informe difundido en febrero advierte que esta tendencia es especialmente relevante en Europa, donde la transición demográfica transforma la economía y plantea retos para las políticas públicas.

La Silver Economy se posiciona como motor económico global debido al auge de la demanda de productos y servicios orientados a personas mayores de 60 años. Este crecimiento, que supera el ritmo de envejecimiento global, presenta desafíos de presión sobre pensiones y sanidad, pero también abre oportunidades para la innovación y el desarrollo de nuevos modelos sociales en Europa, según SilverEco.org.

Hoy en día, existen más de 1.200 millones de personas mayores de 60 años a nivel mundial y se prevé que superen los 2.000 millones en 2050. Este grupo representa el 15% de la población mundial y su gasto total asciende a USD 17 billones. Sin embargo, el cálculo del mercado puede excluir el gasto público en sanidad y asistencia social según la metodología utilizada, concentrándose en muchos casos en bienes y servicios del ámbito privado.

El informe identifica los sectores principales de la Silver Economy: salud y bienestar (USD 1,3 billones), vivienda y soluciones de vida, servicios financieros y ocio. La innovación tecnológica en AgeTech destaca como motor transversal. La tasa de crecimiento anual estimada para 2025 es del 7,6%, con Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico —con especial impulso de China— a la cabeza, según SilverEconomy.com.

La expansión de la longevidad abre oportunidades en salud, tecnología y servicios, mientras crecen los desafíos sobre pensiones y sistemas sanitarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Envejecimiento acelerado y panorama demográfico en el mundo

El envejecimiento de la población europea se acelera como en ninguna otra región. Según SilverEco.org, en 2024 la proporción de personas mayores de 65 años alcanzó niveles récord en Italia (24,3%), Portugal (24,1%) y Bulgaria (23,8%). Al mismo tiempo, la baja natalidad se refleja en tasas de solo 12,2% de menores de 14 años en Italia y 12,8% en Portugal.

Estos cambios demográficos responden al incremento de la esperanza de vida y a una fuerte caída de la natalidad. La edad media en la Unión Europea aumentó 2,2 años en la última década y llegó a 44,7 años en 2024, con subidas de hasta cuatro años en el sur de Europa, según SilverEco.org.

Las proyecciones de Eurostat sitúan la población de la UE en su máximo histórico en 2026 con 453,3 millones de habitantes. A partir de ahí, se prevé un descenso progresivo hasta 419,5 millones en 2100. Para ese año, la edad media superará los 50 años y las personas mayores de 60 representarán un tercio de la población.

Retos económicos y sociales del envejecimiento poblacional

El envejecimiento tiene un impacto económico directo en la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y salud pública. Según SilverEco.org, la tasa de dependencia —relación entre personas jubiladas y población activa— es hoy del 33,9% y podría acercarse al 60% en 2100. Esto implicaría menos de dos trabajadores por cada pensionista.

El segmento de mayores de 80 años podría triplicarse en la Unión Europea, pasando del 6,1% a un 15,3% en 2100, lo que requerirá adaptar infraestructuras y revisar políticas públicas. SilverEconomy.com puntualiza que el cálculo de la Silver Economy no incluye el gasto sanitario y de cuidados de larga duración que asume el sector público.

En palabras de SilverEco.org: “Si la UE no adopta las medidas apropiadas, corre el riesgo de enfrentar una desaceleración del crecimiento económico y una presión significativa sobre su modelo social.”

Estrategias frente a los desafíos demográficos en Europa

Las respuestas propuestas ante la crisis demográfica europea se ordenan en cuatro grandes ejes, según SilverEco.org. El primero es fomentar la inmigración joven para compensar la disminución de la población activa. El segundo consiste en políticas que impulsen la natalidad, como ayudas a las familias y mayor cobertura de servicios de cuidado infantil.

La caída de la natalidad en Europa profundiza el envejecimiento poblacional y acelera la presión sobre los sistemas económicos y sociales. (Jesús Hellín / Europa Press)

El tercer eje busca extender la vida laboral, promoviendo la permanencia de las personas mayores en el mercado de trabajo antes de la jubilación. Finalmente, la inversión en innovación y automatización, principalmente en AgeTech e inteligencia artificial, permitiría paliar la escasez de mano de obra y mejorar la calidad de vida de la población envejecida.

La coordinación entre Estados miembros será esencial para garantizar la prosperidad y la sostenibilidad del modelo europeo en este nuevo escenario demográfico, concluye SilverEco.org.

Hoy la Silver Economy ha dejado de ser un sector marginal y desempeña un papel central en la transformación de los mercados internacionales y la economía del siglo XXI.