Mundo

Silver Economy: un mercado de USD 4,2 billones impulsado por 1.200 millones de mayores de 60 años

El crecimiento acelerado en el consumo de la población mayor está impulsando la innovación de nuevos bienes y servicios en sectores como salud, tecnología y finanzas

Guardar
Una mujer mayor de cabello gris sentada en un sofá, interactuando con una tablet que muestra datos de salud y un reloj inteligente, con un asistente de voz al lado.
El envejecimiento poblacional redefine el consumo, el trabajo y las políticas públicas, con Europa y Asia como regiones clave en la transición demográfica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado global de la Silver Economy ha sido valorado por primera vez en USD 4,2 billones, consolidándose como un motor emergente frente al rápido aumento de la población envejecida, según SilverEconomy.com.

Un informe difundido en febrero advierte que esta tendencia es especialmente relevante en Europa, donde la transición demográfica transforma la economía y plantea retos para las políticas públicas.

La Silver Economy se posiciona como motor económico global debido al auge de la demanda de productos y servicios orientados a personas mayores de 60 años. Este crecimiento, que supera el ritmo de envejecimiento global, presenta desafíos de presión sobre pensiones y sanidad, pero también abre oportunidades para la innovación y el desarrollo de nuevos modelos sociales en Europa, según SilverEco.org.

Hoy en día, existen más de 1.200 millones de personas mayores de 60 años a nivel mundial y se prevé que superen los 2.000 millones en 2050. Este grupo representa el 15% de la población mundial y su gasto total asciende a USD 17 billones. Sin embargo, el cálculo del mercado puede excluir el gasto público en sanidad y asistencia social según la metodología utilizada, concentrándose en muchos casos en bienes y servicios del ámbito privado.

El informe identifica los sectores principales de la Silver Economy: salud y bienestar (USD 1,3 billones), vivienda y soluciones de vida, servicios financieros y ocio. La innovación tecnológica en AgeTech destaca como motor transversal. La tasa de crecimiento anual estimada para 2025 es del 7,6%, con Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico —con especial impulso de China— a la cabeza, según SilverEconomy.com.

Un abuelo concentrado navegando y realizando tareas en una tablet, demostrando su habilidad y comodidad con la tecnología moderna. La imagen destaca la capacidad de adaptación y el interés de las personas mayores por el uso de internet y las redes sociales a través de dispositivos tecnológicos, mostrando su participación activa en la era digital. (Imagen ilustrativa Infobae)
La expansión de la longevidad abre oportunidades en salud, tecnología y servicios, mientras crecen los desafíos sobre pensiones y sistemas sanitarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Envejecimiento acelerado y panorama demográfico en el mundo

El envejecimiento de la población europea se acelera como en ninguna otra región. Según SilverEco.org, en 2024 la proporción de personas mayores de 65 años alcanzó niveles récord en Italia (24,3%), Portugal (24,1%) y Bulgaria (23,8%). Al mismo tiempo, la baja natalidad se refleja en tasas de solo 12,2% de menores de 14 años en Italia y 12,8% en Portugal.

Estos cambios demográficos responden al incremento de la esperanza de vida y a una fuerte caída de la natalidad. La edad media en la Unión Europea aumentó 2,2 años en la última década y llegó a 44,7 años en 2024, con subidas de hasta cuatro años en el sur de Europa, según SilverEco.org.

Las proyecciones de Eurostat sitúan la población de la UE en su máximo histórico en 2026 con 453,3 millones de habitantes. A partir de ahí, se prevé un descenso progresivo hasta 419,5 millones en 2100. Para ese año, la edad media superará los 50 años y las personas mayores de 60 representarán un tercio de la población.

Retos económicos y sociales del envejecimiento poblacional

El envejecimiento tiene un impacto económico directo en la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y salud pública. Según SilverEco.org, la tasa de dependencia —relación entre personas jubiladas y población activa— es hoy del 33,9% y podría acercarse al 60% en 2100. Esto implicaría menos de dos trabajadores por cada pensionista.

El segmento de mayores de 80 años podría triplicarse en la Unión Europea, pasando del 6,1% a un 15,3% en 2100, lo que requerirá adaptar infraestructuras y revisar políticas públicas. SilverEconomy.com puntualiza que el cálculo de la Silver Economy no incluye el gasto sanitario y de cuidados de larga duración que asume el sector público.

En palabras de SilverEco.org: “Si la UE no adopta las medidas apropiadas, corre el riesgo de enfrentar una desaceleración del crecimiento económico y una presión significativa sobre su modelo social.”

Estrategias frente a los desafíos demográficos en Europa

Las respuestas propuestas ante la crisis demográfica europea se ordenan en cuatro grandes ejes, según SilverEco.org. El primero es fomentar la inmigración joven para compensar la disminución de la población activa. El segundo consiste en políticas que impulsen la natalidad, como ayudas a las familias y mayor cobertura de servicios de cuidado infantil.

Una persona junto a un niño en el parque de El Retiro, a 29 de julio de 2023, en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)
La caída de la natalidad en Europa profundiza el envejecimiento poblacional y acelera la presión sobre los sistemas económicos y sociales. (Jesús Hellín / Europa Press)

El tercer eje busca extender la vida laboral, promoviendo la permanencia de las personas mayores en el mercado de trabajo antes de la jubilación. Finalmente, la inversión en innovación y automatización, principalmente en AgeTech e inteligencia artificial, permitiría paliar la escasez de mano de obra y mejorar la calidad de vida de la población envejecida.

La coordinación entre Estados miembros será esencial para garantizar la prosperidad y la sostenibilidad del modelo europeo en este nuevo escenario demográfico, concluye SilverEco.org.

Hoy la Silver Economy ha dejado de ser un sector marginal y desempeña un papel central en la transformación de los mercados internacionales y la economía del siglo XXI.

Temas Relacionados

Silver EconomyUnión EuropeaEnvejecimiento PoblacionalInnovación Tecnológicageneracion silver

Últimas Noticias

Un ataque iraní contra una base en Arabia Saudita dejó al menos a 12 soldados estadounidenses heridos

Un misil lanzado desde Irán impactó en el aeródromo militar Príncipe Sultán, el cual ya había sido blanco de ataques previos, y dejó aviones de reabastecimiento de combustible de Estados Unidos dañadas y uniformados lesionados

Un ataque iraní contra una base en Arabia Saudita dejó al menos a 12 soldados estadounidenses heridos

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz provocó una escasez mundial de fertilizantes y amenaza los precios de los alimentos

La obstrucción del paso marítimo determinada por el régimen de Irán incrementa tanto el valor de los combustibles como la escasez de insumos agrícolas, lo que complica la estabilidad alimentaria en diversas regiones

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz provocó una escasez mundial de fertilizantes y amenaza los precios de los alimentos

Nueva amenaza de los hutíes de Yemen si aliados de Estados Unidos e Israel se suman al conflicto en Medio Oriente

La postura del grupo insurrecto se vincula a la posible entrada de nuevos actores en el conflicto y al uso del mar Rojo como vía para ataques, incrementando la tensión en una zona clave para el comercio internacional

Nueva amenaza de los hutíes de Yemen si aliados de Estados Unidos e Israel se suman al conflicto en Medio Oriente

Los sectores más intransigentes de Irán intensifican su campaña en favor del desarrollo de una bomba nuclear

Las posturas más estrictas dentro del gobierno han cobrado protagonismo desde la muerte del líder supremo, mientras distintas corrientes discuten cambiar la adhesión al Tratado de No Proliferación Nuclear y avanzar hacia nuevas políticas energéticas

Los sectores más intransigentes de Irán intensifican su campaña en favor del desarrollo de una bomba nuclear

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a Estados Unidos e Israel tras los ataques a plantas siderúrgicas: “Ojo por ojo”

Un alto mando militar comunicó que la reciente ofensiva de Israel y Estados Unidos contra instalaciones estratégicas de Irán generará una respuesta fuera del principio de reciprocidad, con potenciales riesgos para firmas extranjeras en la región

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a Estados Unidos e Israel tras los ataques a plantas siderúrgicas: “Ojo por ojo”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La causa contra la AFA por la multimillonaria retención indebida de aportes entró en la recta final

La causa contra la AFA por la multimillonaria retención indebida de aportes entró en la recta final

El Gobierno se prepara para debatir las reformas: los últimos cambios y las negociaciones con las provincias

Qué reflejan las cifras del vino argentino

Cómo Gran Bretaña apuesta a la transición energética, el liderazgo climático y el desarrollo económico

Kicillof refuerza su perfil de candidato y se aferra al fallo de YPF para polarizar con Milei

INFOBAE AMÉRICA
El ministro del Petróleo iraní tilda de "ecocidio" los ataques contra la infraestructura energética del país

El ministro del Petróleo iraní tilda de "ecocidio" los ataques contra la infraestructura energética del país

México exige a EE.UU. una investigación tras la muerte de un mexicano bajo custodia de ICE

El Ejército israelí intercepta por primera vez en lo que va de guerra un misil lanzado desde Yemen

Un ataque iraní contra una base en Arabia Saudita dejó al menos a 12 soldados estadounidenses heridos

Al menos diez heridos por ataques con drones rusos contra infraestructura civil en Odesa (Ucrania)

ENTRETENIMIENTO

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

Kristen Bell, la voz de Anna en Frozen, responde a los rumores y comparte su emoción por las próximas películas

Adam Levine y Behati Prinsloo tras más de 10 años juntos: se conoció el significado detrás de su dúo con Stevie Nicks

¿Un nuevo remake de One Piece? Con animación digital y menos episodios, la serie busca captar a nuevos seguidores

“Hay una razón por la que tiene esa reputación”, afirma Piper Perabo sobre trabajar con Kevin Costner en Yellowstone

BTS revolucionó al Guggenheim: así fue la presentación de “SWIM” y “2.0”