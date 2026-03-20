El Parlamento portugués aprueba varios proyectos de ley para recortar los derechos de las personas trans

La Asamblea de Portugal ha aprobado este viernes varios proyectos legislativos para enmendar la ley de identidad de género de 2018, reintroduciendo el requisito de contar con un informe médico para que las personas trans mayores de 16 años puedan cambiar su nombre y género en el registro civil.

El Parlamento ha dado 'luz verde' a los proyectos de ley presentados por el ultraderechista Chega, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS para modificar la ley que "consagra el derecho a la libre determinación de la identidad de género y la expresión de género y la protección de las características sexuales de cada persona".

Hasta ahora, el cambio de nombre en el registro era posible para personas mayores de 16 años, siempre que contaran con la autorización de sus padres y un informe de un profesional de la salud que acreditara su "capacidad de decisión y voluntad informada" sin referencias a diagnósticos de identidad de género.

El proyecto de ley del PSD contempla la derogación de la legislación de 2018 que consagraba los derechos para las personas trans y volver a las leyes de 2011, reintroduciendo así la necesidad de contar con un informe --elaborado por al menos un psicólogo y un médico-- para los cambios de nombre y género en el registro civil, si bien la transexualidad no se considera una enfermedad.

Por su parte, la propuesta del partido Chega prohíbe los tratamientos médicos para la disforia de género en jóvenes menores de 18 años, invocando la "protección de la infancia y la juventud", según ha recogido la agencia de noticias Lusa.

El partido CDS ha propuesto, por su parte, prohibir el uso de bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales en menores de edad con disforia de género, argumentando que tales decisiones deberían posponerse hasta que alcancen la mayoría de edad.

Los proyectos --el resto de partidos, en su mayoría de izquierdas, han votado en contra-- pasarán ahora a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, donde serán debatidos en detalle antes de la votación final.

La presidenta de ILGA Portugal, Dani Bento, ha afirmado en declaraciones a Lusa que la decisión representa "un retroceso muy grave" en los derechos de las personas transgénero e intersexuales, alegando que es la primera vez en democracia que se produce una regresión en derechos ya conquistados.