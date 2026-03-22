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Eslovenia celebra unas reñidas elecciones legislativas en las que el primer ministro Robert Golob busca mantener el poder

El mandatario se enfrenta al populista de derecha Janez Jansa. Las encuestas estiman que ninguno lograría obtener la mayoría parlamentaria

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El presidente del Partido Democrático
El presidente del Partido Democrático Esloveno (SDS), Janez Jansa, vota mientras su esposa, Urska Bacovnik Jansa, permanece a su lado durante las elecciones parlamentarias en Arnace, Eslovenia, el 22 de marzo de 2026. REUTERS/Borut Zivulovic

Las urnas abrieron este domingo en Eslovenia para unas elecciones en las que se enfrentan el actual primer ministro progresista, Robert Golob, y el populista de derecha Janez Jansa, sin que ninguno de los dos parezca tener posibilidades de obtener una mayoría parlamentaria en unos comicios que podrían decidirse por los socios minoritarios de la coalición.

Cerca de 1,7 millones de eslovenos podrán votar en los colegios electorales que abrieron a las 7 de la mañana (06:00 GMT) en todo el país alpino y cerrarán a las 7 de la tarde. Se espera que la comisión electoral anuncie los resultados preliminares después de las 8:30 de la tarde.

Las últimas encuestas de opinión indicaban que el Partido Democrático Esloveno (SDS) de Jansa, partidario de Donald Trump, y el Movimiento por la Libertad (GS) de Golob se encaminaban hacia una reñida contienda tras un dramático final de campaña marcado por acusaciones de injerencia extranjera y corrupción.

Jansa afirmó que estas elecciones son unas de las más importantes en los 35 años de independencia de Eslovenia y que decidirán el rumbo futuro del país.

El primer ministro de Eslovenia,
El primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, habla con los medios de comunicación en una declaración conjunta en Liubliana al finalizar la campaña electoral en Liubliana, Eslovenia, el 20 de marzo de 2026. REUTERS/Borut Zivulovic/Foto de archivo

“Espero que Eslovenia se deshaga de la organización criminal”, dijo a los periodistas tras votar en la localidad de Arnace, a 85 kilómetros al noroeste de la capital, Liubliana.

Los analistas señalan que Jansa, que aspira a un cuarto mandato como primer ministro de este Estado miembro de la Unión Europea y la OTAN de dos millones de habitantes, cuenta con una base de votantes fiel y que, cuanto menor sea la participación, mayores serán sus posibilidades de ganar las elecciones.

Está en juego la agenda nacional y exterior de Eslovenia, donde el Gobierno saliente se había centrado en reformas sociales y sanitarias, pero obtuvo resultados dispares.

Jansa ha prometido introducir desgravaciones fiscales para las empresas y recortar la financiación destinada a la sociedad civil, el bienestar social y los medios de comunicación.

Una mujer vota en un
Una mujer vota en un colegio electoral durante las elecciones parlamentarias en Liubliana, Eslovenia, el 22 de marzo de 2026. REUTERS/Antonio Bronic

Jansa, proisraelí y aliado del veterano líder nacionalista húngaro Viktor Orbán, probablemente también cambiaría la política exterior de Golob, bajo la cual Eslovenia fue uno de los pocos países europeos que reconoció un Estado palestino independiente e impuso el año pasado un embargo de armas a Israel.

Acusaciones de corrupción y temores de injerencia extrema

La campaña electoral, que los observadores describieron como sucia desde el principio, se recrudeció este mes cuando se publicaron vídeos grabados a escondidas en una página web anónima que supuestamente sacaban a la luz la corrupción del Gobierno.

Un informe de esta semana alegaba que Jansa se reunió con responsables de la empresa privada de espionaje Black Cube, que, según LinkedIn en 2023, estuvo detrás de una campaña de cámaras ocultas dirigida contra activistas y periodistas en el periodo previo a las elecciones de Hungría de 2022.

Ifigenija Simonovic, una escritora de 73 años, afirmó que no le gustaba el lenguaje y la agresividad que se estaba viendo en la campaña electoral.

Una mujer vota en un
Una mujer vota en un colegio electoral durante las elecciones parlamentarias en Liubliana, Eslovenia, el 22 de marzo de 2026. REUTERS/Antonio Bronic

“Falta cortesía, y salieron mentiras de los dos bandos, así que no sentí que nos estuvieran contando a nosotros, los votantes, una historia que pudiéramos seguir”, dijo Simonovic tras emitir su voto en Liubliana.

“Así que decidir hoy no ha sido nada fácil”.

(con información de Reuters)

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