De “no viajar” a “precaución normal”: así quedan los estados de México en la alerta de Estados Unidos por el Mundial 2026

La embajada de EEUU recomendó no viajar a seis estados. | Jovani Pérez

La embajada de Estados Unidos en México actualizó su esquema de advertencias de viaje por entidad federativa, estableciendo un ranking que va desde el nivel 1: “tome precauciones normales”, al nivel 4: “no viajar”, a menos de un día de que inicie la Copa Mundial FIFA 2026 en la Ciudad de México.

En el documento, la embajada de Estados Unidos acusó que los riesgos de seguridad “varían mucho según la región”, señalando delitos como asaltos, agresiones sexuales, robo de vehículo y secuestros e incluso, “violencia terrorista”.

PUBLICIDAD

Dentro del ranking, se colocó a seis estados en el nivel 4, en el cual se recomienda “no viajar”, entre estos una de las tres ciudades mundialistas, mientras que las otras dos están en nivel 2, en el que se recomienda “extremar precauciones”.

Seis estados quedan en nivel 4: “No viajar”

En el nivel 4, “no viajar”, la Embajada de Estados Unidos en México incluye a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

El aviso atribuye el mayor nivel de alerta a la combinación de delincuencia, secuestros y presencia de grupos criminales, con riesgos por tiroteos y violencia en carreteras.

PUBLICIDAD

En estos estados detalla limitaciones para empleados del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo: traslados restringidos a zonas específicas en Manzanillo (Colima); prohibición total de viajes en Guerrero —incluidas zonas turísticas como Acapulco—; rutas autorizadas para cruzar Michoacán (como tramos de la 15D y accesos controlados a Morelia y Lázaro Cárdenas); movilidad acotada en Mazatlán, Los Mochis y Topolobampo (Sinaloa); toques de queda y requisitos como vehículo blindado en puntos de Tamaulipas (Matamoros y Nuevo Laredo, entre otros); y acceso a Zacatecas ciudad solo por vía aérea y con trayectos delimitados.

Nivel 3: “Reconsiderar los viajes” en seis entidades

En este apartado clasifica a Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

Aquí advierte de riesgos por delincuencia (y en varios casos secuestros) y agrega restricciones puntuales para personal del gobierno estadounidense según zonas, horarios o carreteras: límites de movilidad en el Valle de Mexicali (Baja California); áreas prohibidas y perímetros definidos en Chiapas; advertencias por violencia en espacios públicos y restricciones en regiones como Barrancas del Cobre (Chihuahua); prohibiciones de tránsito para personal en tramos vinculados a la 45D (Guanajuato); y, en Jalisco, sin restricciones en el área metropolitana de Guadalajara y destinos específicos, pero con zonas del sur vetadas para personal estadounidense y rutas limitadas para llegar a Mazamitla.

PUBLICIDAD

En Sonora, el aviso autoriza viajes a ciudades como Hermosillo y San Carlos, pero fija reglas estrictas para Nogales y corredores carreteros.

Nivel 2: “Tenga mayor precaución”

Aquí ubica a Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

PUBLICIDAD

Para la Ciudad de México recomienda extremar precaución, sobre todo de noche fuera de zonas turísticas, y señala que no hay restricciones específicas para el personal del gobierno de EU.

Para Nuevo León sugiere evitar traslados nocturnos entre la frontera y Monterrey por carreteras como la 85/85D y advierte sobre robos y reportes de secuestro a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.

PUBLICIDAD

El aviso también menciona restricciones en otros estados del nivel 2, como límites de viaje para personal estadounidense en Coahuila, Durango y Oaxaca (incluida la recomendación de evitar ciertos tramos carreteros).

Nivel 1: “Tome las precauciones normales”

En este colocó a Campeche y Yucatán. Aunque menciona riesgo de violencia por actividad criminal, no detalla restricciones específicas para el personal del gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

Como recomendaciones generales, la Embajada sugiere a los ciudadanos de EU inscribirse en el programa STEP para recibir alertas, revisar reportes de seguridad y de salud para viajeros (CDC), y contratar seguro de viaje con cobertura médica y de evacuación, además de consultar listas de verificación para viajes internacionales.