María Fernanda Cabal se despidió del Senado tras doce años en el Legislativo: “Me voy con el orgullo de ser la mujer más votada del Congreso”

La congresista estuvo presente en el Legislativo por más de 10 años - crédito Congreso de la República

La senadora de la República por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció su salida del Congreso este martes 10 de junio de 2026. “Pido un minuto más para despedirme de este recinto”, aclarando que no se retira de la política, porque “empiezo un nuevo camino”.

En su intervención, la legisladora rememoró su trayectoria parlamentaria y aseguró que se va “con el orgullo de ser la mujer más votada al Congreso colombiano y orgullosamente de derecha”.

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Al describir el inicio de su carrera, Cabal recordó que llegó al Legislativo “hace doce años” por la Cámara de Representantes y habló de una campaña marcada por su regreso a la capital. “Fue toda una aventura electoral, volviendo a recorrer una Bogotá que había reconocido a mis diecisiete años cuando llegué de Cali”, dijo, antes de afirmar que al recorrer las localidades “volví a sentir que Bogotá es Colombia”.

María Fernanda Cabal agradeció por las lecciones aprendidas durante sus 12 años en el Congreso - crédito @SenadoGovCo/X

En el mismo mensaje, detalló el recorrido institucional que completó en el Capitolio. “Empiezo en la Cámara y sigo dos períodos en el Senado. Completé tres períodos en total”, afirmó Cabal, al explicar el balance de sus años como congresista.

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La líder política también ubicó su salida en una definición ideológica y en la influencia de un concepto de orden público asociado al uribismo. “Mis ideas se han nutrido del legado de la seguridad democrática”, señaló, y atribuyó esa línea al expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Esa doctrina que nos enseñó el presidente Álvaro Uribe, donde la autoridad se ejerce a través del amor por Colombia para garantizar el orden, porque sin orden no hay ejercicio de la libertad”.

La senadora por el Centro Democrático lanzó pullas a la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Prensa Senado de la República

Cabal se refirió además a la oposición de su partido durante los gobiernos de Juan Manuel Santos. “De la mano del Centro Democrático trabajamos con mucho valor en medio de la adversidad del primer gobierno y el segundo de Juan Manuel Santos, donde tantos de los nuestros terminaron afectados por decisiones judiciales injustas”, sostuvo.

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Al cerrar su despedida del recinto, la senadora dejó un mensaje para su colectividad. “Hoy le deseo a mi partido bienaventuranza y que vuelva y recoja esa raíz”.

María Fernanda Cabal desafió la prohibición de la camiseta de la selección Colombia en apoyo a De la Espriella

María Fernanda Cabal rechazó la decisión judicial que restringe el uso de la camiseta de la selección Colombia dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/ - Sergio Acero/Reuters

Tras su salida del Congreso y del Centro Democrático, María Fernanda Cabal volvió a expresar su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara al aspirante a la Casa de Nariño dejar de usar símbolos patrios en publicidad.

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A través de sus redes sociales, la congresista compartió su rechazo al fallo y defendió el derecho de los ciudadanos a expresar sus preferencias políticas utilizando símbolos que consideran representativos de su visión del país:.

La reacción de Cabal no quedó limitada a una publicación escrita, pues difundió un video en el que desarrolló los argumentos que, a su juicio, demostrarían que la orden judicial vulnera garantías constitucionales relacionadas con la libertad individual y la expresión política.

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“El derecho a la libertad de expresión y el derecho al libre desarrollo de la personalidad son derechos constitucionales y los ciudadanos gozamos de ellos. Por eso, ningún juez de la República puede prohibirnos a millones de colombianos que vamos a votar por Abelardo de la Espriella y que rechazamos la oscuridad del comunismo, el estar firmes por la patria (sic)”, sostuvo la legisladora que rompió con sus bases uribistas.

En diálogo con Blu Radio, Enrique Gómez, jefe de debate en la campaña de Abelardo De La Espriella, calificó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá como ilegal y sostuvo que representa una interferencia indebida en el proceso democrático a pocos días de la segunda vuelta electoral.

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