Colombia

María Fernanda Cabal se despidió del Senado tras doce años en el Legislativo: “Me voy con el orgullo de ser la mujer más votada del Congreso”

La senadora por el Centro Democrático también lanzó pullas a la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Guardar
Google icon
La congresista estuvo presente en el Legislativo por más de 10 años - crédito Congreso de la República

La senadora de la República por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció su salida del Congreso este martes 10 de junio de 2026. “Pido un minuto más para despedirme de este recinto”, aclarando que no se retira de la política, porque “empiezo un nuevo camino”.

En su intervención, la legisladora rememoró su trayectoria parlamentaria y aseguró que se va “con el orgullo de ser la mujer más votada al Congreso colombiano y orgullosamente de derecha”.

PUBLICIDAD

Al describir el inicio de su carrera, Cabal recordó que llegó al Legislativo “hace doce años” por la Cámara de Representantes y habló de una campaña marcada por su regreso a la capital. “Fue toda una aventura electoral, volviendo a recorrer una Bogotá que había reconocido a mis diecisiete años cuando llegué de Cali”, dijo, antes de afirmar que al recorrer las localidades “volví a sentir que Bogotá es Colombia”.

María Fernanda Cabal agradeció por las lecciones aprendidas durante sus 12 años en el Congreso - crédito @SenadoGovCo/X
María Fernanda Cabal agradeció por las lecciones aprendidas durante sus 12 años en el Congreso - crédito @SenadoGovCo/X

En el mismo mensaje, detalló el recorrido institucional que completó en el Capitolio. “Empiezo en la Cámara y sigo dos períodos en el Senado. Completé tres períodos en total”, afirmó Cabal, al explicar el balance de sus años como congresista.

PUBLICIDAD

La líder política también ubicó su salida en una definición ideológica y en la influencia de un concepto de orden público asociado al uribismo. “Mis ideas se han nutrido del legado de la seguridad democrática”, señaló, y atribuyó esa línea al expresidente Álvaro Uribe Vélez: “Esa doctrina que nos enseñó el presidente Álvaro Uribe, donde la autoridad se ejerce a través del amor por Colombia para garantizar el orden, porque sin orden no hay ejercicio de la libertad”.

La senadora por el Centro Democrático lanzó pullas a la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Prensa Senado de la República
La senadora por el Centro Democrático lanzó pullas a la colectividad que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Prensa Senado de la República

Cabal se refirió además a la oposición de su partido durante los gobiernos de Juan Manuel Santos. “De la mano del Centro Democrático trabajamos con mucho valor en medio de la adversidad del primer gobierno y el segundo de Juan Manuel Santos, donde tantos de los nuestros terminaron afectados por decisiones judiciales injustas”, sostuvo.

Al cerrar su despedida del recinto, la senadora dejó un mensaje para su colectividad. “Hoy le deseo a mi partido bienaventuranza y que vuelva y recoja esa raíz”.

María Fernanda Cabal desafió la prohibición de la camiseta de la selección Colombia en apoyo a De la Espriella

- crédito @MariaFdaCabal/ - Sergio Acero/Reuters
María Fernanda Cabal rechazó la decisión judicial que restringe el uso de la camiseta de la selección Colombia dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/ - Sergio Acero/Reuters

Tras su salida del Congreso y del Centro Democrático, María Fernanda Cabal volvió a expresar su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara al aspirante a la Casa de Nariño dejar de usar símbolos patrios en publicidad.

A través de sus redes sociales, la congresista compartió su rechazo al fallo y defendió el derecho de los ciudadanos a expresar sus preferencias políticas utilizando símbolos que consideran representativos de su visión del país:.

La reacción de Cabal no quedó limitada a una publicación escrita, pues difundió un video en el que desarrolló los argumentos que, a su juicio, demostrarían que la orden judicial vulnera garantías constitucionales relacionadas con la libertad individual y la expresión política.

“El derecho a la libertad de expresión y el derecho al libre desarrollo de la personalidad son derechos constitucionales y los ciudadanos gozamos de ellos. Por eso, ningún juez de la República puede prohibirnos a millones de colombianos que vamos a votar por Abelardo de la Espriella y que rechazamos la oscuridad del comunismo, el estar firmes por la patria (sic)”, sostuvo la legisladora que rompió con sus bases uribistas.

En diálogo con Blu Radio, Enrique Gómez, jefe de debate en la campaña de Abelardo De La Espriella, calificó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá como ilegal y sostuvo que representa una interferencia indebida en el proceso democrático a pocos días de la segunda vuelta electoral.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalCongreso de la RepúblicaRenuncia curulColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

Los dirigidos por César Torres buscarán su primer triunfo, con el objetivo de cerrar su participación número 14 en la historia en dicho torneo

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

Falsos brujos estafan a extranjeros con supuestos premios de Baloto: víctimas habrían perdido hasta más de $80 millones, alertó Coljuegos

Las autoridades advierten sobre una nueva modalidad de fraude que combina engaños digitales y manipulación psicológica para convencer a las víctimas de realizar pagos bajo falsas promesas de ganancias millonarias

Falsos brujos estafan a extranjeros con supuestos premios de Baloto: víctimas habrían perdido hasta más de $80 millones, alertó Coljuegos

Gustavo Petro habló sobre el apoyo de Donald Trump al candidato Abelardo de la Espriella: “Es una violación a la Constitución”

El presidente colombiano dijo que, según su criterio, el diálogo que sostuvo con el presidente de Estados Unidos había sido un trato real

Gustavo Petro habló sobre el apoyo de Donald Trump al candidato Abelardo de la Espriella: “Es una violación a la Constitución”

Presidente Gustavo Petro desmintió que al terminó de su mandato vaya a permanecer en el Gobierno: “Saldre no sé a dónde, como ciudadano”

El presidente colombiano inició este miércoles 10 de junio de 2026 su agenda en Estados Unidos, donde asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Presidente Gustavo Petro desmintió que al terminó de su mandato vaya a permanecer en el Gobierno: “Saldre no sé a dónde, como ciudadano”

La peligrosa dieta “maxxing” que está de moda entre los jóvenes genera alerta en redes sociales

Expertos advierten que rutinas para obtener resultados rápidos no siempre crean el efecto deseado

La peligrosa dieta “maxxing” que está de moda entre los jóvenes genera alerta en redes sociales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

Capturan a presunto asesino del periodista Cristian Herrera, en Norte de Santander

Gobernación de Antioquia identificó a los responsables del crimen de cuatro personas en Remedios: ofrecen millonaria recompensa

5 uniformados de la Armada quedan heridos tras ataque con drones en Chocó: ELN sería responsable

ENTRETENIMIENTO

La DJ Marcela Reyes respondió a las críticas por querer hablar públicamente de su relación con alias Pichi

La DJ Marcela Reyes respondió a las críticas por querer hablar públicamente de su relación con alias Pichi

Maluma reveló cómo se ha sentido con la llegada de su segundo bebé: "Todo el mundo en la familia está emocionado"

Hijo de Cristina Hurtado enseñó cómo hacer su famosa receta con huevos y tomate para enamorar en el desayuno

Shakira mostró cómo avanzan los ensayos para su nueva gira por Estados Unidos: “Ya quiero verlos”

Creadora de contenido colombiana contó que estuvo a punto de ser arrestada en Suiza: estos fueron los detalles de lo que vivió

Deportes

México vs. Sudáfrica: hora y dónde ver en Colombia el primer partido el Mundial 2026

México vs. Sudáfrica: hora y dónde ver en Colombia el primer partido el Mundial 2026

Colombia vs. Túnez - EN VIVO: siga el minuto a minuto del último partido de la Tricolor en el torneo Maurice Revello

Portugal vs. Nigeria EN VIVO - Amistoso internacional fecha FIFA: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

Luka Modrić, figura de Croacia, habló sobre su salud previo al debut ante Inglaterra en el Mundial 2026: “Me siento cada vez mejor”

El “Pibe” Valderrama habló sobre las nuevas reglas del fútbol a partir de la Copa Mundial de la FIFA: “Me agarraron los huevos y no pasó nada”