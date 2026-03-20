Estados Unidos prohíbe a Cuba importar petróleo ruso mientras dos buques fantasma se dirigen a la isla

Anatoly Kolodkin es un petrolero y navega bajo bandera de Rusia. Su eslora total (LOA) es de 249,9 metros (820,1 pies) y su manga es de 46,04 metros (151,1 pies) (Marine Traffick)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió a Cuba recibir petróleo ruso, una medida que profundiza la crisis energética en la isla al tiempo que dos buques cisterna cargados de petróleo y gas se aproximan a aguas cubanas. La inclusión de Cuba en la lista de países bloqueados respecto a transacciones con hidrocarburos de origen ruso fue publicada el jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta decisión busca frenar la llegada de crudo ruso a un país afectado por cortes de energía y una grave recesión, situación que recuerda el periodo de colapso vivido tras la desintegración de la Unión Soviética, según informó CNBC.

El miércoles, la firma de inteligencia marítima Windward identificó al buque cisterna Sea Horse, abanderado en Hong Kong, transportando aproximadamente 190.000 barriles de gasoil ruso hacia Cuba. Analistas de Windward detectaron que el buque recurrió a prácticas de navegación encubierta, como el apagado intencionado de sus sistemas de posicionamiento, y opera sin seguro occidental, un indicio de posible evasión de las sanciones internacionales.

Un segundo buque, el Anatoly Kolodkin, bajo bandera rusa y que ya figura en listas de sancionados, transporta 730.000 barriles de crudo y también tiene como destino la isla, de acuerdo con la firma de análisis naviero Kpler, citada por AFP y mencionada por el medio CNBC.

Crisis energética en Cuba

Washington ya había autorizado temporalmente la compra de petróleo ruso varado en altamar la semana pasada como recurso excepcional para estabilizar los mercados energéticos tras la guerra liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta medida, que supuso una breve suspensión de las sanciones impuestas a Moscú tras la invasión a Ucrania, ha quedado sin efecto con la nueva prohibición para Cuba, especificó CNBC.

La llegada inminente de ambos buques constituye, en palabras de los analistas citados por el medio, un desafío abierto a Estados Unidos, que ha advertido que sancionará a todo país que abastezca a Cuba.

El buque cisterna Anatoly Kolodkin, de origen ruso, se dirige a Cuba, según muestra el sitio Marine Traffick.

Desde la administración de Donald Trump se intensificaron las restricciones al suministro de combustible hacia la isla, con la calificación de que la dictadura cubana representa “una amenaza inusual y extraordinaria”. Trump expresó su aspiración de intervenir en Cuba tras la guerra en Irán.

Desde la óptica del gobierno cubano, las amenazas, señaladas como “casi diarias” por el dictador Miguel Díaz-Canel, han sido respondidas con un llamado a la “resistencia inflexible” frente a los intentos de asfixiar el suministro de combustible.

Rusia mantiene su respaldo a Cuba

En paralelo, Rusia ha reiterado su alianza con Cuba y su disposición a proporcionar “el apoyo necesario, incluida la ayuda financiera”, en respuesta a lo que califica como bloqueo estadounidense, según recogió CNBC.

El deterioro de la provisión energética se profundizó desde enero, tras la operación militar de Estados Unidos para derrocar al narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Hasta ese momento, la mayor parte del petróleo que recibía La Habana procedía de Venezuela, pero el flujo se interrumpió a raíz de la crisis política y militar, lo que obligó a Cuba a buscar nuevos socios energéticos en condiciones cada vez más adversas.

ARCHIVO: Personas pasan tiempo en una zona comercial mientras aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Cuba (Reuters)

La decisión de la OFAC de prohibir la entrega de combustible ruso a Cuba coloca a la isla ante su mayor desafío económico desde la década de 1990, sin suministros regulares ni respaldo financiero suficiente desde Venezuela, y bajo la amenaza directa de sanciones estadounidenses sobre cualquier intento de importación de crudo ruso.

El seguimiento de los depósitos de gasoil y crudo que transportan el Sea Horse y el Anatoly Kolodkin será determinante para medir hasta qué punto las nuevas restricciones estadounidenses consiguen frenar la llegada de petróleo a la isla, en un contexto de intensificación de la presión diplomática y económica.