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“Divorcio alpino”: el fenómeno viral que expone nuevos riesgos y dilemas en la montaña

Un caso judicial en Austria y la explosión de relatos en redes sociales llevaron a este término al centro del debate sobre seguridad y responsabilidad durante excursiones, al revelar las consecuencias físicas y emocionales de abandonar a la pareja en entornos de alta montaña

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Esta expresión, que ganó popularidad
Esta expresión, que ganó popularidad en redes sociales, ha despertado debates entre comunidades de excursionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término divorcio alpino describe la ruptura abrupta de una pareja en una excursión en la montaña, cuando una persona abandona a la otra en un entorno remoto, exponiéndola a situaciones potencialmente peligrosas por la dificultad para regresar o pedir auxilio.

Esta expresión, que ganó popularidad en redes sociales, ha despertado debates entre comunidades de excursionistas, foros especializados en senderismo y salud mental, y profesionales del sector sobre sus efectos y la relevancia del problema.

El interés global creció después de que un caso judicial en Austria en febrero de 2026 llevó la discusión al plano legal y mostró consecuencias graves para las víctimas. El incidente destacó episodios similares que, hasta entonces, se compartían mayormente como relatos en redes sociales o plataformas de video.

Originalmente, el concepto tiene antecedente literario en el cuento An Alpine Divorce de Robert Barr (1893), donde un hombre planea el asesinato de su esposa durante una expedición en los Alpes suizos. Actualmente, el término se utiliza para describir rupturas abruptas y traumáticas en contextos de montaña: aunque no necesariamente concluyen con un desenlace fatal, pueden implicar repercusiones emocionales, psicológicas o de seguridad de alta gravedad para la persona abandonada.

El término no cuenta con reconocimiento legal, pero su expansión en foros digitales ha derivado en una gran variedad de testimonios y denuncias sobre abandono en actividades de senderismo y montañismo. En esos espacios, usuarios y expertos discuten tanto los riesgos físicos como las consecuencias emocionales de estos episodios, así como la eventual responsabilidad jurídica de quien abandona a su acompañante.

Viralización en redes sociales y casos recientes

El fenómeno del divorcio alpino se popularizó luego de la difusión de un video viral en TikTok, donde una usuaria relató cómo su pareja la dejó sola durante una excursión. El clip acumuló más de 23 millones de visualizaciones y motivó una gran cantidad de testimonios de otras personas que informaron haber vivido situaciones similares, en las que sus acompañantes las dejaron solas en entornos de bosque o montaña. Muchas relataron que, tras ese episodio, la relación se rompió.

En Austria, un caso registrado en febrero de 2026 amplió el foco de atención: un hombre fue condenado por homicidio negligente luego de abandonar a su pareja durante el ascenso al Grossglockner, la montaña más alta del país. El tribunal determinó que la responsabilidad sobre la seguridad del acompañante es ineludible en este tipo de circunstancias. La mujer falleció por hipotermia tras quedar sola en condiciones extremas.

La noticia de la condena y el debate abierto en medios internacionales intensificaron el análisis sobre los riesgos ligados a este tipo de comportamientos, independientemente del contexto emocional de la ruptura. Además, diversos foros especializados en senderismo y salud mental han registrado un aumento en la discusión pública sobre las implicancias legales y las necesidades de prevención en actividades de montaña.

El término no cuenta con
El término no cuenta con reconocimiento legal, pero su expansión en foros digitales ha derivado en una gran variedad de testimonios y denuncias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Análisis de expertos y debate internacional

Especialistas del Colegio Oficial de Psicólogos de España, institución profesional de referencia, consideran que este tipo de abandono en terreno vulnerable debe analizarse más allá del relato anecdótico o viral, y entenderse como una acción que implica riesgo real para la persona abandonada, pudiendo inscribirse dentro de dinámicas de violencia psicológica o relacional. Su recomendación es priorizar la seguridad y buscar alternativas responsables ante conflictos de pareja, evitando cualquier situación que incremente el peligro físico o emocional.

Los expertos señalan que los datos disponibles indican que, si bien los relatos de “divorcio alpino” circulan ampliamente en redes sociales, no existen cifras verificables sobre su frecuencia real fuera de estos espacios o sobre una incidencia diferenciada en parejas LGBTQ+ respecto del resto de la población.

Hasta el momento, la magnitud del fenómeno fuera del entorno digital se mantiene circunscrita a relatos personales y casos aislados documentados por medios o reportes judiciales.

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