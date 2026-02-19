Pena condicional de 5 meses para alpinista austríaco que dejó morir a su pareja en montaña

Viena, 19 feb (EFE).- Un alpinista austríaco, de 37 años, fue condenado este jueves a una pena condicional de cinco meses de cárcel por haber dejado morir en enero de 2025 a su pareja en la alta montaña durante la subida al Grossglockner, la cima más alta de Austria con 3798 metros.

Tras trece horas de interrogatorios del acusado y los testimonios de 15 personas, el juez declaró culpable de homicidio imprudente grave al hombre, cuya novia -de entonces 33 años- murió congelada y exhausta tras 18 horas de ascenso en medio de adversas condiciones meteorológicas.

El caso, que se juzgó en un Tribunal de Innsbruck, en el Tirol austríaco, había despertado enorme interés mediático en Austria y en muchos otros países. EFE