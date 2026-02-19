Espana agencias

Pena condicional de 5 meses para alpinista austríaco que dejó morir a su pareja en montaña

Guardar

Viena, 19 feb (EFE).- Un alpinista austríaco, de 37 años, fue condenado este jueves a una pena condicional de cinco meses de cárcel por haber dejado morir en enero de 2025 a su pareja en la alta montaña durante la subida al Grossglockner, la cima más alta de Austria con 3798 metros.

Tras trece horas de interrogatorios del acusado y los testimonios de 15 personas, el juez declaró culpable de homicidio imprudente grave al hombre, cuya novia -de entonces 33 años- murió congelada y exhausta tras 18 horas de ascenso en medio de adversas condiciones meteorológicas.

El caso, que se juzgó en un Tribunal de Innsbruck, en el Tirol austríaco, había despertado enorme interés mediático en Austria y en muchos otros países. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hodgkinson bate el récord del mundo al que estaba predestinada

Infobae

Primer asalto de dieciseisavos: los favoritos enseñan músculo y el Lille paga el despiste

Infobae

Los momentos del día olímpico: las dos medallas de España y la gran rivalidad del hockey

Infobae

Quique Llopis iguala su récord de España y lanza un nuevo aviso para los Mundiales

Infobae

Sinner cae ante Mensik y deja Doha sin una final con Alcaraz

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los delitos graves crecen en

Los delitos graves crecen en España por tercer año consecutivo: “Desmonta el discurso triunfalista de Marlaska”

Archivada la denuncia por abusos sexuales contra Adolfo Suárez: “Reconoce los delitos”, pero ya estaban prescritos

Podemos rechaza la reorganización electoral de la izquierda que propone Rufián y advierte que la “matemática parlamentaria” solo refuerza al PSOE

PP y PSOE empatan en Castilla y León, según el CIS: solo les separa un punto y Vox perdería votos respecto a 2022

Ni el catalán ni el euskera serán obligatorios para que los migrantes en España accedan a la regularización extraordinaria: el Gobierno aclara las condiciones

ECONOMÍA

El aviso de los sindicatos

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

Estas son las ayudas económicas para las mujeres emprendedoras en España

La Unión Europea cifra en 300.000 millones el coste de no haber aplicado Mercosur desde 2021 y alerta de una desventaja de las empresas europeas

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”