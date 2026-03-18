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La OMI propone abrir un corredor marítimo para evacuar a unos 20.000 marineros varados en el Golfo Pérsico

Un planteamiento para crear una ruta segura en el Golfo, impulsado por países aliados y Estados Unidos, fue debatido tras el aumento de hostilidades y amenazas sobre embarcaciones, lo que deja a trabajadores en situación vulnerable

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La propuesta ante la OMI
La propuesta ante la OMI busca habilitar un corredor marítimo seguro para evacuar a 20.000 marinos varados en el Golfo de Omán. (REUTERS/Benoit Tessier)

Una propuesta presentada ante la Organización Marítima Internacional (OMI) busca establecer un corredor marítimo seguro para evacuar a unos 20.000 marinos varados en el Golfo tras el estallido de la guerra con Irán. El planteamiento, respaldado por Estados Unidos y promovido por Baréin, Japón, Panamá, Singapur y Emiratos árabes Unidos, fue discutido este miércoles en la sede de la OMI en Londres. La iniciativa pretende permitir la salida de cientos de embarcaciones detenidas luego de que Teherán amenazara con atacar buques que intenten cruzar el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula el 20 % del petróleo y gas natural licuado del mundo.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, informó que al menos siete marinos mercantes han muerto por el conflicto y urgió a evitar que los tripulantes se conviertan en víctimas de las tensiones geopolíticas. Domínguez pidió una desescalada que permita la evacuación segura de los trabajadores marítimos. El gobierno de Irán, en una comunicación separada a la OMI, aseguró que sus autoridades mantienen la asistencia humanitaria y apoyo a los marinos y embarcaciones en la zona afectada.

La situación se agravó tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, medida adoptada en respuesta a los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que los miembros de la Alianza discuten cómo reabrir el paso marítimo. Rutte subrayó que la OTAN se ha manifestado reiteradamente en contra de que Irán desarrolle capacidad nuclear o balística, y destacó la importancia de restablecer la navegación en el estrecho.

En relación con la seguridad del corredor, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha solicitado el apoyo de aliados de la OTAN para supervisar la zona y garantizar el tránsito de tanqueros y buques mercantes. La respuesta fue negativa por parte de varios países, lo que llevó a Trump a afirmar en la red Truth Social que Estados Unidos “no necesita la ayuda de nadie” para controlar el paso. Trump también amenazó con dejar la seguridad del estrecho bajo responsabilidad de las naciones que dependen de la vía estratégica y no han respaldado el operativo internacional.

Estados Unidos respalda el plan
Estados Unidos respalda el plan presentado en la Organización Marítima Internacional junto con Baréin, Japón, Panamá, Singapur y Emiratos Árabes Unidos. (REUTERS/Jean-Paul Pelissier (FRANCE)/File Photo)

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la administración estadounidense mantiene contactos con socios europeos y de Oriente Medio para que asuman un papel más activo en la protección del estrecho. Leavitt señaló que Estados Unidos es exportador neto de energía y no depende del estrecho de Ormuz para su abastecimiento interno, aunque reconoció que la estabilidad del paso es relevante para los mercados globales y el precio del petróleo.

En el contexto del conflicto, la guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero ha dejado la muerte del líder supremo iraní, Alí Khamenei, y de buena parte de la cúpula militar de la República Islámica, así como cientos de víctimas civiles y militares, incluidos al menos trece soldados estadounidenses. Washington ha declarado que ha conseguido diezmar al ejército iraní, aunque Teherán continúa lanzando ataques contra Israel y países donde Estados Unidos mantiene presencia diplomática y militar.

(Con información de EFE y Reuters)

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