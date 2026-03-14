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Donald Trump aseguró que Estados Unidos ha “aniquilado por completo” los objetivos militares en la isla iraní de Kharg

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una ofensiva de gran magnitud sobre instalaciones militares en Kharg, un enclave clave en la exportación petrolera iraní, tras una orden directa del presidente Donald Trump

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Una imagen satelital muestra una
Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg, Irán. 2026 Planet Labs PBC/vía REUTERS

Las fuerzas armadas de Estados Unidos ejecutaron el viernes uno de los bombardeos más intensos en la historia de Medio Oriente sobre objetivos militares en la isla de Kharg, en Irán. El presidente Donald Trump anunció que la operación, ordenada por él y realizada por el Comando Central estadounidense, "aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg“. Trump advirtió que, aunque ha decidido no atacar la infraestructura petrolera de la isla, reconsiderará esa postura si Irán o cualquier otro actor obstaculiza el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz.

Kharg, situada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán, según datos de JP Morgan. La isla es el principal punto de carga de petróleo para buques y alberga grandes tanques de almacenamiento destinados al mercado internacional. Analistas citados por la BBC señalaron que hasta ahora Estados Unidos e Israel habían evitado atacar este enclave debido a las posibles consecuenciasenergéticas irreversibles que un ataque directo tendría para la región.

Trump afirmó que los ataques estadounidenses han dejado a las fuerzas iraníes “sin capacidad alguna” para defenderse y aseguró: “No hay nada que puedan hacer al respecto”. Además, reiteró que Irán “nunca tendrá un arma nuclear ni la capacidad de amenazar a Estados Unidos, Oriente Próximo ni al mundo”. El mandatario instó a las fuerzas armadas iraníes y a sus aliados a deponer las armas para “salvar lo que queda de su país”.

La isla de Kharg ha sido tradicionalmente un enclave estratégico para la economía iraní, especialmente desde la expansión petrolera del país en las décadas de 1960 y 1970, debido a la escasa profundidad de otras áreas costeras para permitir el acceso de grandes superpetroleros. Cualquier movimiento militar en este territorio tiene el potencial de detener de inmediato la mayor parte de las exportaciones de crudo iraní, lo que, según JP Morgan, podría desencadenar represalias en el estrecho de Ormuz o ataques contra la infraestructura energética regional.

El estrecho de Ormuz es un punto crítico para el comercio global de energía, ya que por allí transita cerca del 20% del crudo y del gas natural licuado mundial. En las últimas semanas, ataques atribuidos a Irán han paralizado el tráfico marítimo en la zona y afectado instalaciones de otros Estados del Golfo Pérsico. Trump anunció que la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros por el estrecho “muy pronto” para restablecer las exportaciones de petróleo, en un intento por contener el aumento de los precios de la gasolina en territorio estadounidense.

Un F/A-18E Super Hornet despega
Un F/A-18E Super Hornet despega de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln. Armada de los EE. UU./vía REUTERS

El viernes, los precios internacionales del crudo registraron un alza. Los futuros del Brent aumentaron un 2,68%, alcanzando 103,14 dólares por barril. La volatilidad en los mercados se ha visto impulsada por los recientes comentarios de Trump sobre la duración e intensidad de la ofensiva estadounidense contra Irán, así como por las acciones iraníes contra el transporte marítimo en la región.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque

Estados Unidos mantiene su ofensiva en Irán, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, informó que este viernes sería “el día más intenso” tras dos semanas de operaciones en las que se han atacado 6.000 objetivos. Trump también concedió una exención temporal para algunas compras de petróleo ruso sancionado, una medida que generó críticas entre los aliados europeos de Washington, por considerar que podría favorecer el financiamiento de la guerra de Rusia en Ucrania.

(Con información de AFP, EFE, Europa Press y Reuters)

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