Mundo

Friedrich Merz: “No podemos ceder ante Hungría, debemos entregar ya a Ucrania el préstamo”

El canciller alemán critica la línea de Budapest, que ha afirmado que seguirá bloqueando el dinero comunitario hasta que vuelva a reanudarse el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzbha

Guardar
El canciller alemán Friedrich Merz.
El canciller alemán Friedrich Merz. REUTERS/Nadja Wohlleben

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que los socios de la UE deben entregar ya a Ucrania el préstamo de 90.000 millones de euros acordado en diciembre y adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, ambas medidas bloqueadas por Hungría, porque, dijo, no se puede ceder ante un solo país.

“La Unión Europea (UE) debe llegar rápidamente a un acuerdo sobre el 20.º paquete de sanciones. También debemos proceder urgentemente a la entrega del crédito ya acordado de 90.000 millones de euros para Ucrania”, dijo en una declaración gubernamental en la Cámara Baja del Parlamento alemán previa a la cumbre europea del jueves y viernes.

“Me esforzaré firmemente mañana para que esto se haga y no podemos tener miramientos ante ningún país de la UE que, por razones de política interna o debido a una campaña electoral allí, esté bloqueando actualmente esta acción”, enfatizó en referencia a Hungría, que celebrará comicios parlamentarios el 12 de abril.

Budapest ha afirmado que seguirá bloqueando el dinero comunitario hasta que vuelva a reanudarse el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzbha, interrumpido desde finales de enero por los daños causados por un ataque de Rusia.

Ello pese a que Kiev se ha mostrado dispuesto a repararlo cuanto antes con el apoyo financiero y técnico prometido por la UE.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, ha dicho que la reparación necesitaría alrededor de un mes y medio.

El presidente de Ucrania, Volodímir
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS

Del crédito depende la viabilidad financiera del Estado y del esfuerzo de guerra ucranianos en los próximos dos años.

Merz reiteró que “es un imperativo del momento aumentar la presión sobre Moscú”, y que ello lo deben hacer Europa y EEUU juntos.

“Tenemos información segura de que la economía rusa sufre enormemente debido a esta guerra y a nuestras sanciones. Y precisamente ésa es la palanca que debemos actuar”, subrayó el canciller.

El nuevo paquete de sanciones abarca los sectores de energía, servicios financieros y comercio.

Entre otras medidas, la UE quiere introducir una prohibición total de servicios marítimos para el petróleo ruso, incluir otras 43 embarcaciones en la lista negra de la flota rusa en la sombra, restringir aún más el sistema bancario ruso con sanciones contra 20 bancos regionales de la federación, y su capacidad de crear canales de pago alternativos, como criptomonedas.

Asimismo, los Veintisiete pretenden endurecer las restricciones a la exportación hacia Rusia con nuevas prohibiciones de bienes y servicios, desde caucho hasta tractores y servicios de ciberseguridad, por un valor superior a 360 millones de euros.

Igualmente, quiere introducir nuevas prohibiciones de importación sobre metales, productos químicos y minerales críticos, aún no sancionados, por un valor superior a 570 millones de euros, entre otras medidas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Friedrich MerzAlemaniaHungríaoleoducto DruzbhaGuerra Rusia-Ucrania

Últimas Noticias

Emiratos Arabes Unidos condenó los ataques terroristas por parte de Irán contra su seguridad y soberanía

Las autoridades del país notificaron que se encuentran preparadas para salvaguardar a la población y sus recursos, al tiempo que alertaron sobre el impacto de bombardeos sobre instalaciones energéticas

Emiratos Arabes Unidos condenó los

La Justicia de Letonia condenó a un azerbaiyano por proporcionar terminales Starlink a Rusia

El acusado fue declarado culpable de “asistir a un Estado extranjero en actividades dirigidas contra otro Estado, así como de violar sanciones impuestas por organizaciones internacionales

La Justicia de Letonia condenó

Así son los drones interceptores ucranianos requeridos por los países del Golfo Pérsico amenazados por Irán

Lo que antes era un concepto poco prometedor, ahora es clave para la defensa de Ucrania contra los rusos y, posiblemente pronto, para combatir a los iraníes

Así son los drones interceptores

Críticas libanesas y división interna en Hezbollah por los ataques a Israel: “No pensaron en la gente ni en el Ramadán”

El grupo terrorista lanzó una ofensiva que fue respondida con fuerza arrasadora y ahora sufre presiones de todo tipo. La crisis se suma a la reducción del apoyo iraní, que horada su capacidad de acción

Críticas libanesas y división interna

El hallazgo de una figura de bronce en Mallorca impulsa el interés arqueológico

Un objeto con forma de toro, encontrado por un senderista cerca de Costitx, ha sido remitido al museo arqueológico local, donde especialistas exploran la edad, procedencia y contexto cultural de la pieza

El hallazgo de una figura
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alcalde de Medellín ‘boleteó’ en

Alcalde de Medellín ‘boleteó’ en redes sociales a reciente capturado por delitos sexuales con menores y proveniente de Estados Unidos

Daniel López Rosetti: “Uno de cada tres argentinos es hipertenso, es la enfermedad más prevalente”

Sheinbaum defiende Plan B de reforma electoral tras críticas y señala machismo: “Piensan que hay un hombre atrás de nosotras”

Así fue como un avión de Latam evitó colisionar con helicóptero de la Fuerza Aérea en el aeropuerto El Dorado, según la Aerocivil

Usuarios peruanos reaccionan a la caída de Twitter: reportan problemas para acceder a X, la plataforma de Elon Musk

INFOBAE AMÉRICA
Air Europa se convierte en

Air Europa se convierte en la primera aerolínea europea con la certificación de seguridad Seven Star PLUS

La argentina Canapé de Polenta presenta la obra "Estación Quequén", en Teatro Arbolé este fin de semana

La Guardia Revolucionaria ordena la evacuación de cinco instalaciones energéticas en tres países del Golfo

La Justicia polaca avala la extradición a Ucrania de un arqueólogo ruso a pesar de las críticas de Moscú

Rusia describe como "atentado terrorista" el ataque contra uno de sus buques metaneros en el Mediterráneo

ENTRETENIMIENTO

Kerry Washington reveló detalles inéditos

Kerry Washington reveló detalles inéditos sobre Scandal y el legado de Olivia Pope en la pantalla estadounidense

¿Qué pasó después de Penny? Kaley Cuoco reveló la cruda verdad de su “segunda vida” en Hollywood

Cuándo sale ‘Spider-Man: Brand New Day’

Britney Spears y las señales de alarma antes de su arresto en California: “Ha reconocido que necesita ayuda”

El arte de filmar al límite: cómo Taylor Sheridan transforma la dificultad en su mayor ventaja creativa