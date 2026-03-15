Donald Trump habló sobre el líder supremo iraní Mojtaba Khamenei: “He oído que no está vivo”

“He oído que no está vivo", afirmó Trump sobre el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instaló un clima de incertidumbre al afirmar que no está claro si el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, sigue con vida. La declaración se produjo hoy durante una extensa entrevista telefónica con NBC News, en la que el mandatario remarcó: “No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo”.

Esta afirmación abrió interrogantes sobre el paradero y la situación real del máximo dirigente iraní, quien asumió el cargo luego de la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, en un ataque aéreo hace poco más de una semana.

En la entrevista Trump sostuvo que ha escuchado versiones contradictorias sobre la situación de Mojtaba Khamenei. “He oído que no está vivo, y si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse”, expresó el presidente, aunque luego reconoció que la noticia de su posible fallecimiento circula como “un rumor”.

Nadie sabe el paradero de Mojtaba Khamenei (Reuters)

La ausencia total de apariciones públicas del nuevo líder supremo iraní desde el inicio de la crisis ha fortalecido la incertidumbre.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró ayer que Khamenei está “herido y probablemente desfigurado” tras los bombardeos iniciales contra el complejo donde residía junto a su padre en Teherán.

Hegseth calificó la reciente declaración escrita atribuida al líder iraní de “débil” y subrayó en conferencia de prensa: “Sabemos que el nuevo líder, no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth aseguró que el lider supremo “herido y probablemente desfigurado” (Reuters)

La ausencia de Mojtaba Khamenei ha sido notoria tanto en actos oficiales como en celebraciones públicas, lo que ha alimentado rumores y especulaciones.

Luego de su nombramiento el jueves pasado solo se difundió una extensa declaración leída a través de la televisión estatal iraní, sin imágenes ni audio del propio líder.

El viernes siguiente, fecha habitual de aparición pública para el Día de Al Quds, Khamenei tampoco se mostró. A seis días de haber asumido el máximo cargo, la población iraní aún no lo ha visto ni escuchado de manera directa.

Fuentes citadas por CNN señalaron que Mojtaba Khamenei habría sufrido una fractura en el pie, una contusión en el ojo izquierdo y laceraciones menores en la cara durante el bombardeo que terminó con la vida de su padre y de altos mandos militares iraníes.

Los rumores sobre el paradero de Mojtaba Khamenei son cada vez mas fuertes (Europa Press)

El hijo del presidente Masoud Pezeshkian, asesor del Gobierno, declaró que el líder se encuentra en un lugar seguro y en buen estado de salud, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente. Analistas internacionales subrayan que la falta de visibilidad y las comunicaciones restringidas en torno a Khamenei han contribuido a la sensación de vacío de poder en la cúspide de la República Islámica.

En paralelo, el Departamento de Estado estadounidense anunció una recompensa de USD 10 millones por información sobre el paradero de Mojtaba Khamenei y otros altos funcionarios del régimen, señalando que estos dirigentes controlan operaciones de la Guardia Revolucionaria Islámica y la planificación de actos de terrorismo global.

el Departamento de Estado estadounidense anunció una recompensa de USD 10 millones por información sobre el paradero de Mojtaba Khamenei (X)

En cuanto a la postura internacional, Trump reiteró que aún no está dispuesto a negociar un acuerdo de paz con Irán, argumentando que las condiciones ofrecidas no resultan lo suficientemente sólidas.

El presidente evitó especificar qué exigencias incluiría un eventual acuerdo, aunque sí reconoció que cualquier compromiso debería implicar el abandono completo de las ambiciones nucleares iraníes.

El mandatario también insistió en que varios países, entre ellos China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, han sido convocados por su administración para colaborar en asegurar la seguridad del Estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio internacional de petróleo.

(Con información de NBC News)