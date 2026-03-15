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Los países nórdicos y Canadá acordaron fortalecer la segurid ad en el Ártico ante la amenaza de Rusia

Un encuentro en Oslo reunió a los líderes europeos junto a Canadá, quienes expusieron la creciente inquietud por el aumento de la actividad militar rusa y respaldaron acciones conjuntas junto a aliados de la OTAN

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Los primeros ministros de Islandia
Los primeros ministros de Islandia (Kristrun Frostadottir), Suecia (Ulf Kristersson), Canadá (Mark Carney), Noruega (Jonas Gahr Stoere), Dinamarca (Mette Frederiksen) y Finlandia (Petteri Orpo), se reúnen en el edificio de representación del gobierno en Oslo (NTB/Thomas Fure via REUTERS)

Los líderes de Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Canadá acordaron reforzar la cooperación en materia de seguridad y defensa del ártico, tras una cumbre celebrada en Oslo. El encuentro se centró en la creciente preocupación por la presencia militar de Rusia en la región y la respuesta coordinada de los países aliados.

La región del ártico enfrenta una escalada de tensiones debido a la actividad militar rusa, señalaron los jefes de Gobierno de los países nórdicos y Canadá. Según el primer ministro canadiense, Mark Carney, “la mayor amenaza de seguridad física en el ártico es Rusia”, declaración que fue respaldada por sus homólogos durante la rueda de prensa conjunta.

La iniciativa de la OTAN denominada ‘Centinela del ártico’ fue destacada como un esfuerzo clave para garantizar la vigilancia y la presencia permanente en la región. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, indicó que la situación de seguridad en el ártico “está cambiando debido a Rusia” y subrayó la importancia de una vigilancia reforzada y de inversiones conjuntas en capacidades militares. Frederiksen detalló que, como estados árticos, han sido conscientes durante años de la evolución de la amenaza y que ahora cuentan con el respaldo pleno de la OTAN para fortalecer su presencia.

Un rompehielos de propulsión nuclear
Un rompehielos de propulsión nuclear en el Polo Norte (AFP)

Frederiksen también se refirió a la “presión” ejercida a principios de año por Estados Unidos ante el interés declarado del presidente estadounidense, Donald Trump, en adquirir el control de Groenlandia por razones de seguridad nacional. La primera ministra danesa recordó que Dinamarca recibió el apoyo de sus socios europeos y de Canadá para resistir esa presión, que finalmente cesó tras un acuerdo alcanzado en Davos entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En virtud de ese acuerdo, la OTAN asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad de la isla ártica.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, anfitrión del encuentro, celebró que la región ártica se encuentre ahora en el centro de atención de la OTAN. Støre advirtió: “Rusia es una amenaza grave y en el horizonte, más lejos, puede verse China y debemos prepararnos”.

La primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, junto con los jefes de Gobierno de Suecia, Ulf Kristersson, y Finlandia, Petteri Orpo, coincidieron en remarcar la urgencia de asegurar la región ante los desafíos actuales.

Orpo, jefe del Gobierno finlandés, cerró la comparecencia destacando los avances en la coordinación de los aliados: “Vamos en la buena dirección en la cuestión de la seguridad en el ártico”, afirmó. Subrayó el carácter estratégico de la misión ‘Centinela del ártico’ y la necesidad de fortalecer capacidades, planificar y realizar maniobras conjuntas. Orpo concluyó: “Rusia es nuestra mayor amenaza y seguirá siéndolo para los países nórdicos y del ártico”.

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