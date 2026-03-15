La Unión Europea decidió prorrogar las sanciones contra 2.600 personas y entidades por su vínculo con la invasión a Ucrania

La Unión Europea extendió hasta septiembre del 2026 las sanciones contra 2.600 personas y entidades vinculadas a la agresión a Ucrania (Europa Press)

La Unión Europea ha decidido prorrogar, de manera unánime, las sanciones contra individuos y entidades vinculados con la agresión a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. El anuncio, realizado al cierre de la semana, extiende las medidas restrictivas hasta el 15 de septiembre de 2026.

Las sanciones afectan a cerca de 2.600 personas físicas y jurídicas, a quienes se les impone la prohibición de viajar, la inmovilización de activos y restricciones para acceder a fondos y recursos económicos.

El Consejo de la Unión Europea aprobó la continuidad de estas sanciones antes de que venciera el plazo previsto, garantizando así su vigencia sin interrupciones.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, el bloque comunitario ha ampliado progresivamente su lista de sancionados para mantener la presión sobre quienes amenazan la soberanía ucraniana.

Las fuerzas armadas rusas han sido señaladas por violaciones al derecho internacional humanitario en Ucrania (Reuters)

En esta prórroga, los 27 países acordaron retirar de la lista a siete personas: cinco por fallecimiento y dos, cuyas identidades no se han hecho públicas, por otras razones.

Un diplomático de la Unión Europea detalló que uno de los nombres excluidos es Niels Troost, ciudadano neerlandés vinculado al comercio de petróleo ruso. La revisión periódica de la lista responde a la necesidad de ajustar las medidas según cambios en las circunstancias personales o jurídicas de los afectados.

La renovación de las sanciones se produjo tras semanas de negociaciones marcadas por las reservas de Hungría y Eslovaquia, países que solicitaron la exclusión de varios oligarcas rusos y expresaron objeciones relacionadas con el suministro energético.

Hungría ha manifestado en reiteradas ocasiones su desacuerdo con las sanciones energéticas a Rusia, argumentando que los precios del petróleo y el gas han aumentado y afectan a su economía.

Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha urgido a la Unión Europea a suspender las restricciones sobre el sector energético ruso, posición que comparte en parte Eslovaquia.

Viktor Orban exige suspender las sanciones energéticas europeas contra Rusia (Reuters)

Las restricciones incluyen la prohibición de facilitar recursos a las personas y entidades incluidas en la lista, y seguirán aplicándose al grueso de los sancionados.

“La UE mantiene su firme determinación de mantener e incrementar la presión sobre Rusia para que detenga su guerra de agresión y entable negociaciones significativas para la paz”, señala el mensaje.

De forma paralela, la Unión Europea enfrenta el reto de avanzar en nuevas medidas. El vigésimo paquete de sanciones y un préstamo de 90.000 millones de euros destinados a apoyar a Ucrania siguen bloqueados por el veto de Hungría, país que justifica su postura por la interrupción del suministro de petróleo a través del oleoducto Druzhba, que cruza territorio ucraniano y resultó dañado tras un ataque ruso en enero de este año.

Un ataque ruso masivo dejó siete muertos y múltiples heridos en Kiev

Los bombardeos rusos no cesan en Ucrania. Un ataque masivo ordenado por Moscú alcanzó la región de Kiev y las ciudades de Sumi, Kharkov, Dnipró y Mikolaiv, dejando al menos siete muertos, cuatro de ellos en la capital, y numerosos heridos, según denunció el presidente Volodimir Zelensky.

Las autoridades reportaron graves daños en el sector energético y en infraestructuras civiles, incluidas escuelas y edificios residenciales.

(Con información de EFE y Reuters)