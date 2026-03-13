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Donald Trump dijo que Estados Unidos golpeará “muy duro” a Irán la próxima semana

El presidente norteamericano también indicó que el régimen de Teherán caerá, aunque consideró que lograrlo es un desafío demasiado grande en el corto plazo para un pueblo “que no tiene armas”. También se refirió a la posibilidad de escoltar petroleros en el golfo

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El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que las fuerzas de su país llevarán a cabo ataques intensos contra objetivos iraníes la próxima semana, la tercera desde que se inició la guerra.

Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana”, dijo Trump a Fox News Radio. También indicó que el régimen iraní caerá, “pero tal vez no de inmediato”.

“Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande... Sucederá, pero quizás no inmediatamente”, señaló.

Tras ser preguntado por la posibilidad de ayudar a los petroleros a atravesar el estrecho marítimo de Ormuz, el jefe de Estado respondió: “Lo haríamos si fuera necesario. Pero, ya saben, esperemos que todo salga bien. Veremos qué sucede". No ofreció más detalles.

También señaló que sospecha que el líder ruso, Vladimir Putin, está ayudando a Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel. “Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piense que nosotros estamos ayudando a Ucrania, ¿no?”, se preguntó.

Más temprano, dijo que su país está “destruyendo totalmente el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de otras maneras”, según una publicación difundida en la red social Truth. El mandatario sostuvo que la ofensiva contra Teherán afecta a las capacidades militares iraníes y aseguró que Washington cuenta con recursos suficientes para continuar las operaciones.

“Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de todas las maneras posibles”, escribió Trump en su mensaje.

Varias personas se congregan en
Varias personas se congregan en el lugar de un ataque aéreo, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán, Irán, el 12 de marzo de 2026 (REUTERS/Alaa Al Marjani)

En la misma publicación, afirmó que “la Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, los drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra”.

El presidente también destacó las capacidades militares de Estados Unidos y advirtió sobre nuevas acciones. “Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra. ¡Ya verán lo que les pasa hoy a esos desgraciados!”, escribió.

Trump añadió que el conflicto representa una respuesta a décadas de enfrentamiento con Teherán. “Llevan 47 años asesinando a gente inocente por todo el mundo, y ahora yo, como el 47º presidente de los Estados Unidos de América, voy a acabar con ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!”, señaló el mandatario.

Horas antes, Trump defendió la ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán durante un acto en la Casa Blanca con motivo del Mes de la Historia de la Mujer. El presidente afirmó que la campaña militar avanza “muy rápidamente”, calificó a Irán de “nación de terror y odio” y sostuvo que el Ejército estadounidense está “haciendo lo que hay que hacer, lo que se debería haber hecho durante 47 años”.

Las declaraciones se produjeron durante el día 13 de la Operación Furia Épica, la campaña militar iniciada el 28 de febrero contra el régimen iraní. Trump afirmó que la acción responde a una confrontación que se remonta a la fundación de la República Islámica.

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