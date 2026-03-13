Donald Trump afirmó que Estados Unidos está “destruyendo por completo” el régimen de Irán

Donald Trump afirmó que Estados Unidos está “destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está “destruyendo totalmente el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de otras maneras”, según una publicación difundida este viernes en la red social Truth. El mandatario sostuvo que la ofensiva contra Teherán afecta a las capacidades militares iraníes y aseguró que Washington cuenta con recursos suficientes para continuar las operaciones.

“Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de todas las maneras posibles”, escribió Trump en su mensaje.

En la misma publicación, Trump afirmó que “la Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, los drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra”.

El presidente también destacó las capacidades militares de Estados Unidos y advirtió sobre nuevas acciones. “Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra. ¡Ya verán lo que les pasa hoy a esos desgraciados!”, escribió.

Trump añadió que el conflicto representa una respuesta a décadas de enfrentamiento con Teherán. “Llevan 47 años asesinando a gente inocente por todo el mundo, y ahora yo, como el 47.º presidente de los Estados Unidos de América, voy a acabar con ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!”, señaló el mandatario.

“Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra. ¡Ya verán lo que les pasa hoy a esos desgraciados!”, escribió el mandatario (REUTERS)

Horas antes, Trump defendió la ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán durante un acto en la Casa Blanca con motivo del Mes de la Historia de la Mujer. El presidente afirmó que la campaña militar avanza “muy rápidamente”, calificó a Irán de “nación de terror y odio” y sostuvo que el Ejército estadounidense está “haciendo lo que hay que hacer, lo que se debería haber hecho durante 47 años”.

Las declaraciones se producen durante el día 13 de la Operación Furia Épica, la campaña militar iniciada el 28 de febrero contra el régimen iraní. Trump afirmó que la acción responde a una confrontación que se remonta a la fundación de la República Islámica.

La República Islámica de Irán se proclamó en abril de 1979, tras la revolución encabezada por el ayatollah Ruhollah Jomeini, que derrocó al sha Mohamad Reza Pahleví. Desde entonces, Teherán y Washington rompieron relaciones diplomáticas y mantuvieron un enfrentamiento que incluyó la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense, el apoyo iraní a milicias regionales y décadas de sanciones.

El balance humano de la ofensiva militar es elevado. El Ministerio de Salud iraní reportó más de 1.200 muertos y más de 10.000 heridos desde el inicio de los bombardeos. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos de Irán (HRANA), con sede en Estados Unidos, presentó una cifra mayor y reportó al menos 1.262 civiles y 190 militares muertos hasta el 10 de marzo.

Las declaraciones públicas de Trump sobre la guerra cambiaron durante los últimos días. El lunes, en un encuentro con republicanos en Miami, el presidente afirmó que el conflicto podría terminar “bastante rápido”. En esa ocasión sostuvo que el Ejército estadounidense destruyó cerca del 80% de los lanzadores de misiles iraníes.

Durante una rueda de prensa posterior, Trump afirmó que Washington “está logrando avances significativos hacia el cumplimiento de nuestros objetivos militares”. El miércoles, el presidente señaló que Estados Unidos y sus aliados “han ganado en muchos aspectos, pero no lo suficiente”.

Mientras tanto, el régimen de Irán descartó cualquier negociación con Washington. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que no considera posible retomar conversaciones con Estados Unidos. El portavoz de la Guardia Revolucionaria, Ali Mohammad Naini, sostuvo: “Irán determinará cuándo termina la guerra”.

Teherán respondió a los bombardeos con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y bases militares en el Golfo, lo que amplió el conflicto a varios países de la región.

En medio de la guerra, la Asamblea de Expertos de Irán eligió el 8 de marzo a Mojtaba Khamenei, hijo del líder supremo Alí Khamenei, como nuevo líder supremo tras la muerte de su padre en los primeros ataques del conflicto. Antes de la designación, Trump advirtió que la elección de otro Khamenei sería “inaceptable” y señaló que cualquier líder iraní sin el visto bueno de Washington “no durará mucho”.