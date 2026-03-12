Mundo

Guerra en Medio Oriente: Irán y Hezbollah atacaron a Israel, que respondió con bombardeos masivos

La jornada de combates incluyó ataques contra instalaciones militares israelíes y una posterior ofensiva aérea en los barrios del sur de la capital libanesa

Guardar
El Ejército de Israel dijo que atacó posiciones terroristas del grupo Hezbollah

La guerra en Medio Oriente escaló este miércoles a una nueva fase con ataques coordinados y simultáneos entre Israel, el grupo terrorista Hezbollah y la participación del régimen de Irán.

En cuestión de horas, se registraron lanzamientos de cohetes, misiles y drones sobre múltiples objetivos en Israel, mientras las Fuerzas de Defensa israelíes ejecutaron bombardeos de gran magnitud en Beirut y el sur del Líbano.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó que los ataques de la jornada fueron una “operación conjunta e integrada” con Hezbollah, según informó la agencia iraní Tasnim.

Irán lanzó varios misiles balísticos contra el centro, norte y sur de Israel, mientras que Hezbollah disparó drones y unos 150 cohetes hacia más de 50 objetivos israelíes, en paralelo a la ofensiva iraní.

Todas las municiones balísticas fueron interceptadas por los sistemas de defensa aérea israelíes; los cohetes de Hezbollah causaron daños materiales y alteraciones en la vida cotidiana del norte de Israel.

La jornada de combates incluyó
La jornada de combates incluyó ataques contra instalaciones militares israelíes y una posterior ofensiva aérea en los barrios del sur de la capital libanesa (REUTERS/Mohamed Azakir)

En respuesta, las Fuerzas de Defensa israelíes iniciaron una extensa campaña de bombardeos sobre el Dahye, los suburbios del sur de Beirut, y otras posiciones asociadas a Hezbollah, con al menos ocho ataques de gran potencia que se sintieron en la capital libanesa.

El portavoz militar, Avichai Adraee, advirtió en redes sociales que “los ataques israelíes son el doble y lo que viene es aún peor”.

La ofensiva de Hezbollah, denominada “Operación Paja Devorada”, fue presentada como represalia a bombardeos israelíes previos sobre localidades libanesas. El grupo chií detalló que los proyectiles impactaron en ciudades como Kiriat Shemona y Nahariya, y confirmó el uso de misiles de alta precisión contra bases militares en Haifa, Tirat Carmel, Dado, Ein Zeitim, Amiad y Samson.

Israel movilizó a la Brigada Golani, una de sus unidades de infantería más experimentadas, a la frontera con el sur del Líbano ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.

“Atacaremos y seguiremos atacando”, dijo el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin.

La ofensiva de Hezbollah, denominada
La ofensiva de Hezbollah, denominada “Operación Paja Devorada”, fue presentada como represalia a bombardeos israelíes previos sobre localidades libanesas (REUTERS/Ammar Awad)

Entretanto, las autoridades libanesas informaron que los bombardeos israelíes han causado al menos 634 muertos, entre ellos cerca de un centenar de menores, y más de 1.500 heridos desde el inicio de la escalada. Más de 760.000 personas han sido desplazadas, según fuentes oficiales del Líbano.

En territorio israelí, los ataques con misiles desde Irán han provocado 12 muertes desde el inicio de la guerra. Hasta ahora, los cohetes lanzados por Hezbollah no han causado víctimas fatales en Israel, pero sí daños materiales y el desplazamiento de civiles en las zonas fronterizas.

El actual escenario de enfrentamientos se desarrolla tras la ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó una ola de ataques desde Teherán y sus aliados.

Hezbollah ha intensificado sus acciones en este contexto, y las autoridades israelíes advierten que “lo peor está por venir” si las hostilidades no cesan.

En territorio israelí, los ataques
En territorio israelí, los ataques con misiles desde Irán han provocado 12 muertes desde el inicio de la guerra (REUTERS/Mussa Qawasma)

A pesar de un alto el fuego acordado en noviembre de 2024, que establecía la retirada de fuerzas tanto israelíes como de Hezbollah del sur del Líbano, el Ejército de Israel mantiene posiciones en la zona, situación criticada por el gobierno libanés y por Naciones Unidas.

Hezbollah y las autoridades de Beirut insisten en que la presencia militar israelí en territorio libanés es un factor clave en la persistencia de las tensiones.

Mientras la violencia se intensifica, la comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de una escalada aún mayor en la frontera entre Israel y Líbano, donde la situación humanitaria se agrava y la estabilidad regional sigue en juego.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

IsraelIránGuerra en Medio OrienteHezbollahLíbanoBeirutOperación Paja DevoradaComando NorteTerrorismoJerusalénFuerzas de Defensa de IsraelEjército de IsraelÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Rumania autorizó el despliegue de tropas y equipos de Estados Unidos en su territorio para la ofensiva en Irán

La presencia se limitará a tareas defensivas y no incluye armamento ofensivo ni intervención directa

Rumania autorizó el despliegue de

El Consejo de Seguridad exigió a Irán el cese inmediato de sus ataques contra siete países del Golfo y Jordania

La Resolución 2817, apoyada por 135 naciones, condena los bombardeos iraníes sobre infraestructura civil y las amenazas al Estrecho de Ormuz; China y Rusia se abstuvieron y bloquearon toda respuesta coercitiva inmediata

El Consejo de Seguridad exigió

Crisis en Cuba: universitarios denunciaron la represión de la dictadura y exigieron reformas

Las autoridades desplegaron seguridad, bloquearon accesos y limitaron la manifestación

Crisis en Cuba: universitarios denunciaron

Wasabi contra el deterioro: la sorprendente técnica que salva papiros históricos sin productos químicos

Un estudio en el Grand Egyptian Museum demuestra que los compuestos volátiles presentes en esta preparación pueden erradicar infecciones fúngicas y fortalecer el material, sin alterar pigmentos ni colores originales, según Muy Interesante

Wasabi contra el deterioro: la

El Senado de Bolivia ordenó retirar el busto de Evo Morales del Palacio Legislativo y prohibió su reinstalación

Actualmente, el ex mandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, donde enfrenta una orden de captura por presunta trata agravada de personas

El Senado de Bolivia ordenó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Emergencia en el Vraem: desborde

Emergencia en el Vraem: desborde del río Sankirhuato arrastra rocas gigantes y destruye viviendas en Ayacucho

México vs Italia EN VIVO: Italia abulta la ventaja a 6-0 y pone en riesgo el pase de México

Tras descubrimiento del Rancho Izaguirre, el reclutamiento en redes sociales se volvió más sofisticado, alerta Colegio de México

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Iván Cepeda defendió a ‘capa y espada’ a Aida Quilcué: señaló que su decisión no fue por “generosidad, misericordia o solidaridad”

INFOBAE AMÉRICA
Rumania autorizó el despliegue de

Rumania autorizó el despliegue de tropas y equipos de Estados Unidos en su territorio para la ofensiva en Irán

El Consejo de Seguridad exigió a Irán el cese inmediato de sus ataques contra siete países del Golfo y Jordania

Las exportaciones chinas aumentaron un 19,2 % interanual en enero y febrero

Hizbulá ataca con drones y cohetes posiciones militares de Israel

Colo Colo gana por la mínima y se toma el liderato tras caídas de Limache y Católica

ENTRETENIMIENTO

Cambios en personajes y futuro

Cambios en personajes y futuro incierto: las claves y las incógnitas de Avatar 4

Tras las teorías sobre su apariencia, un cirujano plástico respalda a Jim Carrey: “Todavía se ve bien”

La clave detrás del éxito de Máquina de guerra: cómo un thriller militar redefine el género de acción

“One Piece”: todo lo que se sabe de la temporada 3

‘Los dinosaurios’: los datos históricos más insólitos que reveló el aclamado documental de Netflix