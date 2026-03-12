“Es el primer conflicto bélico 100% atravesado por la tecnología”: cómo la ciberguerra y los drones cambiaron la estrategia militar

La ciberguerra y los ataques digitales redefinen los conflictos armados modernos con tecnologías accesibles y drones de bajo costo

“Este el primer conflicto bélico atravesado 100% por la tecnología”, así lo afirmó Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad, en Infobae en Vivo A las Nueve. La irrupción de la ciberguerra y la tecnología transformaron el escenario de seguridad internacional. En la actualidad, los ataques digitales y el uso de drones protagonizan la estrategia de países con capacidades tecnológicas avanzadas y recursos limitados. El fenómeno impacta tanto en Medio Oriente como en el resto del mundo.

En 2010, la planta de Natanz, una de las principales generadoras de uranio enriquecido en Irán, fue hackeada para alterar las centrifugadoras que generan uranio enriquecido. Esos ataques, según Zurdo, modificaron la capacidad operativa de la infraestructura iraní.

En los años siguientes, la ciberguerra avanzó. “La Guardia Revolucionaria Islámica creó el Instituto Mavna. Su propósito fue hackear, formar hackers e intrusos digitales para robar contenido académico”, señaló Zurdo. El especialista detalló que en ese momento se hackearon más de 170 universidades en todo el planeta, procurando información para energía nuclear, centrifugadoras y drones.

Los drones y el acceso a tecnología militar de bajo costo

Zurdo describió la expansión de drones de origen iraní y su exportación a otros países: “Hoy algunas estimaciones hablan de más de 80.000 drones de distintos modelos. Irán logró exportarlos. El modelo ruso se llama Geran-2, optimizado por Rusia, y la serie iraní se llama Shahed. Empezó con el 136 B”.

Los ciberataques como el hackeo en la planta de Natanz, Irán, demuestran el impacto de la tecnología en la infraestructura militar internacional (FDI)

El especialista explicó las características técnicas: “Tienen una carga explosiva de entre 30 y 50 kilos, el ruso de hasta 90 kilos. En Venezuela se llama Zamora B.1”. Zurdo resaltó: “La característica de estos drones, cuando los analizamos, los identificamos como el dron de los pobres. Vale de 20.000 a 30.000 dólares su factura. La producción es parecida al interior de la heladera que tenemos en casa. El motor es el equivalente a un motor de una motito de 50 cc”.

Zurdo comparó los costos: “La artillería o el esquema de defensa israelí y de Emiratos Árabes gasta en un solo misil de defensa dos millones de dólares para contrarrestar”. El especialista señaló la estrategia: “Optan por una estrategia de enjambre. Lanzan de a cinco al mismo tiempo y fuerzan a las defensas de Occidente a gastar mucho dinero”.

Limitaciones técnicas y ventajas tácticas de los drones actuales

Zurdo precisó: “Son muy lentos, vuelan a 180 kilómetros por hora, tienen una autonomía de hasta 4.000 kilómetros y vuelan muy bajo”. El especialista destaca dos características: “Tienen una huella térmica muy leve y la huella de radar es muy baja. La mayoría de los componentes provienen de Occidente y el motor, en muchos casos, de China”.

El uso de inteligencia artificial, como Cloud y Anthropic, permite planificar ataques militares y seleccionar objetivos en cuestión de minutos (Europa Press/Contacto/Sepahnews)

El experto agregó: “La tecnología barata, adaptada, doméstica, que hasta se puede comprar en un e-commerce, e inteligencia artificial propician un combo como nunca vimos antes”. Al mismo tiempo mencionó que “Estados Unidos e Israel utilizaron en el ataque el 28 de febrero, Cloud como herramienta de inteligencia. Anthropic es la herramienta preferida junto con Maven System, el sistema de inteligencia de fuerzas armadas norteamericanas”.

Zurdo explicó el uso de inteligencia artificial en operaciones militares: “En 24 horas, Israel y Estados Unidos identificaron y atacaron mil objetivos, habiendo diseñado el ataque en cuestión de minutos gracias a Cloud y Anthropic”.

Inteligencia artificial y vigilancia masiva: nuevos desafíos

Al mismo tiempo adviertió sobre la falta de regulaciones y el acceso global a herramientas avanzadas: “Hoy la industria tecnológica tiene una potestad supra fronteras y gobiernos. No hay límites de acceso, por ejemplo, a la vigilancia masiva”. El especialista subraya: “OpenCloud es un peligro. Es un agente que gestiona tu PC, accede a tu tarjeta de crédito y puede abrir puertos a Internet”.

La industria tecnológica actual habilita la vigilancia masiva con herramientas sin regulación, incrementando los riesgos en ciberseguridad (Europa Press/Contacto/Iranian Army Office)

Zurdo detalló medidas de seguridad adoptadas por gobiernos: “El gobierno norteamericano está adoptando una postura conocida como Confianza Cero. Cambian la postura respecto de: no me voy a preparar para que no me hackeen. Me tengo que preparar para cuándo me hackeen, cómo me defiendo y cómo respondo”.

El experto observó la magnitud del fenómeno: “Hoy hay unos 15.000 millones de dispositivos conectados a Internet. La proyección para 2030 es de entre 30.000 y 50.000 millones”. Zurdo sostuvo: “La proyección de uso de tecnología es tan grande que no hay suficiente energía eléctrica proyectada para soportar todos los aparatos”.

El acceso a la información y la falta de regulaciones éticas

Asimismo alertó sobre las consecuencias del avance tecnológico sin regulación: “El marco ético y de regulación que necesariamente tiene que haber, no existe. Está liberado”. El especialista comparó la realidad con la ficción: “Si no regulamos y controlamos los algoritmos, va a ser difícil que podamos convivir sanamente con ellos”.

Y agregó: “Gestionar un equipo de hackers para robar información, fabricar en línea drones que equiparan capacidades bélicas de países desarrollados, cuesta mucho menos que defenderse. La capacidad bélica de un aparato habla también de que el acceso a la información se tornó altamente crítico”, concluyó.