De la IA a Starlink: cómo la tecnología de los drones está transformando la guerra en Ucrania

Un dron ruso (REUTERS/Roman Petushkov)

A medida que la guerra en Ucrania entra en su quinto año, los drones han llegado a dominar por completo la línea del frente, una transformación en la guerra moderna que está siendo observada en todo el mundo.

He aquí una mirada a la tecnología que está transformando la guerra, cuatro años después de que Rusia lanzó su invasión a gran escala enviando tanques y hombres a través de la frontera:

Zona de muerte

Los drones, que van desde dispositivos comerciales baratos diseñados para uso civil hasta aeronaves en miniatura cargadas de explosivos, son responsables de hasta el 80 por ciento de los daños en el campo de batalla, afirmó el ministro de Defensa de Ucrania , Mykhailo Fedorov.

“La guerra moderna es ahora imposible sin drones”, declaró a la AFP Koleso, un soldado de infantería ucraniano, en el este de Ucrania .

La línea del frente se ha transformado en una “zona de muerte” que se extiende hasta 20 kilómetros (12 millas) de profundidad: “un área entre dos lados donde nada puede sobrevivir porque está constantemente monitoreada por drones”, explicó la experta militar Kateryna Bondar.

Los soldados sólo pueden operar allí en pequeños grupos, moviéndose rápido y con la mirada fija en el cielo, con la esperanza de pasar desapercibidos.

Las piezas de artillería pesada, así como los lentos tanques y vehículos blindados, son demasiado lentos y visibles, lo que los convierte en blancos fáciles para ambos bandos.

Las tropas ucranianas, que no están dispuestas a enviar más hombres de los necesarios a la zona de exterminio, utilizan drones terrestres para transportar suministros a áreas peligrosas y evacuar a los soldados heridos.

Zelensky recibió en Alemania el primer dron ucraniano producido en suelo germano, el 13 de febrero de 2026 (Alexandra BEIER/AFP)

Fibra óptica

Mantener una conexión estable entre el dron y su operador, controlándolo de forma remota, es una tarea crucial. “Ahí es donde se desarrolla la verdadera carrera : las comunicaciones y las conexiones”, dijo Bondar.

Inicialmente, la mayoría de los drones funcionaban mediante una conexión de radio. Pero demostraron ser vulnerables a la guerra electrónica, la práctica de interferir e interceptar naves enemigas, provocando que caigan del cielo o pierdan la conexión con el operador.

Rusia ha recurrido a drones controlados por cables de fibra óptica ultrafinos, en gran medida inmunes a las interferencias electrónicas. En escenas que parecen una película de ciencia ficción distópica, su uso generalizado ha dejado franjas de ciudades y campos de primera línea sepultados en redes de cables.

Starlink

Como otra alternativa al control por radio, los ucranianos han comenzado a colocar terminales Starlink en los drones. Esto les permite volar utilizando una conexión a Internet por satélite.

“Necesitamos volar lejos con una señal de vídeo estable y un control estable”, dijo Phoenix, un comandante del Grupo Lasar de Ucrania, pionero en el uso de Starlink .

Las tropas rusas pronto comenzaron a copiar, hasta que Ucrania presionó a Elon Musk el mes pasado para que desactivara terminales rusas no autorizadas. La medida alteró los sistemas rusos y ucranianos, dijeron observadores militares.

Un militar ucraniano de la 47.a brigada prepara un sistema de internet satelital Starlink en sus posiciones en la línea del frente (REUTERS/Inna Varenytsia/Archivo)

El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Estados Unidos, dijo que el apagón probablemente ayudó a posibilitar un avance ucraniano localizado, pero rápido, en la región sureña de Zaporizhia a principios de febrero.

Defensas aéreas

La proliferación de drones ha obligado a renovar los sistemas de defensa aérea. Disparar misiles avanzados, que pueden costar millones, para derribar drones que valen apenas una fracción de eso es una respuesta demasiado costosa.

Además de realizar interferencias, Ucrania también ha desarrollado drones interceptores baratos, construidos específicamente para destruir otras naves en el aire. “Abrimos el capítulo de la guerra de los drones con drones”, dijo Marko Kushnir de General Cherry, un fabricante líder de drones interceptores .

Las carreteras cercanas al frente han sido equipadas con redes protectoras que intentan detener los drones atacantes, mientras que camiones equipados con jaulas antidrones y bloqueadores de drones pasan a toda velocidad por ellas.

Las ametralladoras también son un último recurso para derribar drones del cielo. Los aliados occidentales de Ucrania han recurrido cada vez más a la experiencia de Kiev después de que drones rusos hicieran repetidas incursiones en el espacio aéreo europeo en los últimos meses.

IA

Los ingenieros están compitiendo para equipar los drones con inteligencia artificial para mejorar su rendimiento.

Empresas ucranianas como The Fourth Law (TFL) dicen haber desarrollado la llamada guía terminal, que permite a la IA tomar el control de un dispositivo en los momentos finales antes del impacto. Esto tiene como objetivo mejorar la precisión de los golpes, especialmente porque la conexión generalmente se pierde en los momentos finales antes de un golpe.

Un militar ucraniano de la 25.ª Brigada Aerotransportada observa un Vampire, un vehículo aéreo no tripulado pesado, durante su vuelo cerca de una línea del frente, en medio del ataque ruso a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania, el 5 de abril de 2025 (REUTERS/Oleksandr Ratushniak/Archivo)

“Rusia y China también están desarrollando este tipo de tecnologías, y si nuestros países no lo hacen... perderemos”, dijo Maksym Savanevskyi de TFL. Pero la autonomía plena aún está lejos.

“La IA está cumpliendo una función de ayuda en lugar de sustituir a la humana”, afirmó Bondar, el experto militar. “Pensé que simplemente podrían retirar a la gente del equipo de batalla, que podría automatizarse completamente. Esa es una visión ingenua”, dijo el ex director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, ahora director de SwiftBeat, una empresa que suministra drones con inteligencia artificial al ejército de Ucrania .

“En el futuro previsible, primero tendremos drones y después personas”, dijo en una conferencia en Kiev. Durante todo el frente oriental, Koleso afirmó que los soldados de infantería siempre seguirían siendo relevantes.

“Hasta que no plantes la bandera tú mismo, con tus propias manos, y tomes la posición, no puede considerarse tuya”, dijo.

(AFP)