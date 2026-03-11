Mundo

Ucrania bombardeó una fábrica rusa de misiles en Bryansk y presiona al Kremlin en camino a nuevas negociaciones

El objetivo fue la planta de microelectrónica Kremniy El, especializada en tecnología de semiconductores discretos y microchips integrados utilizados en armas modernas

Ucrania bombardeó el martes una fábrica militar considerada “clave” en la ciudad de Bryansk, en el oeste de Rusia, la cual producía componentes electrónicos para misiles rusos empleados en ataques contra ciudades ucranianas.

La ofensiva se realizó utilizando misiles de crucero británicos Storm Shadow, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

“Nuestros soldados atacaron una de las principales fábricas militares rusas en Bryansk. Esta fábrica producía componentes electrónicos para misiles rusos. Los mismos que atacan nuestras ciudades”, confirmó el presidente ucraniano Volodimir Zelensky en su discurso diario.

En un video publicado en redes sociales por el Estado Mayor ucraniano, se observa un edificio sacudido por múltiples explosiones y columnas de humo negro elevándose desde el lugar. El ejército ucraniano indicó que el objetivo fue la planta de microelectrónica Kremniy El, especializada en tecnología de semiconductores discretos y microchips integrados utilizados en armas modernas, incluidos los misiles Iskander.

Zelensky calificó la operación como “una respuesta completamente justificada al agresor”. El Estado Mayor aseguró que se produjeron “daños significativos a las instalaciones de producción” en la fábrica.

Zelensky confirmó el bombardeo a
Zelensky confirmó el bombardeo a la planta rusa (EFE)

Bryansk, con una población de alrededor de 400.000 habitantes, se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Por su parte, Rusia acusó a Kiev de un ataque terrorista en Bryansk que, según las autoridades, dejó seis civiles muertos y al menos 37 heridos. El gobernador regional, Aleksandr Bogomaz, señaló que los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Bryansk para recibir atención médica.

En diciembre, Ucrania ya había empleado misiles Storm Shadow para atacar una refinería de petróleo rusa en la región de Rostov, considerada estratégica para el suministro militar de Moscú.

Kiev informó el martes que ataques rusos en la ciudad de Sloviansk, en la región de Donetsk, dejaron cuatro muertos y al menos 20 heridos, mientras las fuerzas rusas avanzan hacia el centro de la localidad. Moscú insiste en que la región del Donbás —que abarca Lugansk y Donetsk— forma parte de Rusia, aunque no controla completamente el territorio.

Zelensky visitó tropas cerca de
Zelensky visitó tropas cerca de Pokrovsk (@ZelenskyyUa a través de X/Archivo)

El control del Donbás sigue siendo un punto clave de disputa en las negociaciones entre Moscú y Kiev, con mediación de Estados Unidos. Rusia amenazó con tomar la región por la fuerza si Ucrania no acepta sus demandas en la mesa de diálogo, pero el gobierno ucraniano rechaza cualquier cesión territorial, argumentando que ello solo fortalecería al Kremlin.

A pesar del estancamiento, Estados Unidos propuso una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania para la próxima semana, según confirmó el presidente ucraniano. En un mensaje de audio enviado a periodistas, Zelensky explicó que la reunión, inicialmente prevista para la semana pasada en Emiratos Árabes Unidos, fue pospuesta por solicitud estadounidense y podría celebrarse en Suiza o Turquía.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó a CNBC que “se suponía que habría una reunión trilateral esta semana”, pero que fue aplazada y que mantienen una postura positiva respecto a su realización en los próximos días.

En medio de este panorama, Zelensky, advirtió que levantar las sanciones al petróleo ruso representaría “un golpe serio” tanto para Ucrania como para el orden internacional. El mandatario cuestionó que Washington pudiera ofrecer ese tipo de concesión a Moscú mientras Rusia sigue siendo la potencia agresora.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al presidente ucraniano Volodimir Zelensky (Jim WATSON/AFP/Archivo)

La declaración se produce un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la suspensión temporal de algunas sanciones petroleras para intentar contener el alza de los precios del crudo, impulsada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sin duda sería un golpe serio. Para nosotros sería un golpe desde el punto de vista de las armas —que Rusia podría fabricar con los consiguientes ingresos—, y para el mundo sería un golpe muy serio de imagen. ¿Cómo es posible levantar las sanciones a Rusia si es la agresora?”, manifestó Zelensky en un mensaje de voz dirigido a periodistas.

(Con información de AFP)

